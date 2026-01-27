建築×不動産経営の統合ソリューション「BizFill System」BizFillパートナー累計150社を突破

株式会社AVANTIA

株式会社AVANTIA（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：沢田康成、以下、当社）は、住宅・不動産事業者向けソリューションサービス「BizFill System」において、同サービスを活用する不動産管理会社「BizFillパートナー」の参画企業数が累計150社を突破したことをお知らせいたします。

「BizFill System」は、2025年3月のサービス発表以来、地域に根差した中小規模の不動産管理会社が抱える課題解決を支援するソリューションとして提供してまいりました。本社を置く愛知県を中心とした中部エリアから多くの反響をいただき、サービス開始から1年を前に、パートナー企業数は累計150社に到達しました。

パートナー150社突破の背景

「BizFill System」は、地域に根差した不動産管理会社との連携を起点に、地主・賃貸物件オーナーとの長期的な関係性を活かしたビジネススキームを特徴としています。

相続税対策などを背景に建替えや新築を検討するオーナーに対し、当社が提携する税理士による専門的な税務助言を踏まえながら、建築計画や不動産経営の最適化に向けた提案を行い、建築後は地元の管理会社へ管理を引き継ぐことで、地域内で価値が循環する仕組みを構築しています。

近年、建築から管理までを一括で受託するサービスが増加していますが、このようなモデルでは、建築後の管理が特定の事業者に集約されることで、地域の不動産管理会社が従来築いてきたオーナーとの関係性や管理ノウハウを活かしにくくなるケースも見られます。

「BizFill System」は、管理会社の地域密着の強みを尊重しつつ、当社が建築・コンサルティングを担う“役割分担型”の協働モデルを採用しています。この共創の姿勢が多くの管理会社から支持され、短期間でのパートナー拡大につながっています。

WEBサイトに新コンテンツを追加

BizFill System 認定パートナーステッカー

公式WEBサイト（https://bizfill.avantia-g.co.jp/）に新たに「コラム」を開設するとともに、東京・名古屋会場でのセミナーの様子を分かりやすくまとめた「ダイジェスト動画」を追加し、BizFill Systemの情報発信を強化してまいります。今回の更新は、サービス理解の促進およびパートナー企業・オーナーの皆さまに向けた情報提供の充実を目的としています。

1. コラムコンテンツを新設

― 相続税に関する基礎知識を分かりやすく解説

相続税に関する基本的な考え方や、建築・建替えを検討する際に押さえておきたいポイントを、専門知識のない方にも理解しやすくまとめたコラムを新設しました。オーナーの判断材料として活用いただけるほか、パートナー企業の提案活動を支援する情報提供を目的としています。

2. セミナーダイジェスト動画を公開

― 東京・名古屋で開催したセミナーの様子を紹介

東京・名古屋で開催し、ご好評をいただいた当社セミナーの様子を、短時間でご覧いただけるダイジェスト動画として公開しました。参加を検討される方の参考資料としてご活用いただけます。

当社は、地域の不動産管理会社との共創を軸に、BizFill Systemの提供価値をさらに高め、オーナー支援および地域不動産業界の発展に貢献してまいります。

【株式会社AVANTIAについて】

1989年に株式会社サンヨーハウジング名古屋（2020年1月に現在の株式会社AVANTIAへ商号変更）として設立。戸建住宅の設計・施工・販売を中心に総合不動産グループとしてリフォーム工事や不動産仲介、中古リノベーション住宅、収益不動産などの多様な商品・サービスを提供。

社名 ：株式会社AVANTIA（コード番号：8904 東証スタンダード、名証プレミア）

代表者 ：代表取締役社長 沢田 康成

所在地 ：愛知県名古屋市中区錦二丁目20-15 広小路クロスタワー12階

設立日 ：1989年11月16日

従業員数 ：575名（連結）249名（単体）※2025年8月31日現在

ホームページ： https://avantia-g.co.jp/