海外に住めば、子どもは自然に英語を話せるようになるってホント? オンラインセミナー「『しくじり事例』から学ぶ、海外の学校選び」 3月28日(土)開催

公益財団法人 海外子女教育振興財団

「海外に行けば、子どもは自然に英語を話せるようになる」

そう思ってはいませんか？ 実はその先入観が、滞在中・帰国後につまずく原因になることがあります。

近年、保護者の海外赴任や親子留学の際に、子どもに外国語を身につけさせようと、安易にインターナショナルスクールや現地校を選択する家庭が増えています。しかし、その間、日本語による学習は抜けたまま、通学先の学校が子どもに合わず、外国語も日本語も十分に力がつかないままに帰国するケースも少なくありません。

本セミナーでは、自らを「しくじり帰国生」と称する国際教育評論家の村田学氏をはじめ、海外子女教育振興財団（JOES）の教育アドバイザー、帰国生受入校の先生が、実際の「しくじり事例」をもとに、「海外の学校選びで考えるべきこと」や「見落とされがちな母語（国語）力の重要性」「海外で学ぶべき力」などについてお伝えします。

キラキラした帰国生ばかりではありません。「なんとなく」ではなく、お子さんの未来を見据えた学校選択をするために、ぜひご参加ください。

「しくじり事例」から学ぶ、海外の学校選び

【開催日時】

2026年3月28日（土）10:00～11:30（日本時間）

【方法】

オンライン

※当日のライブ配信に加え、後日、申込者全員にアーカイブ配信を行います。

【参加費】

無料

【対象】

海外へ転居予定のある小・中学生の保護者、テーマに関心のある方

【申込期間】

2026年1月23日（金）～ 3月23日（月）（日本時間）

【登壇者・講演内容】

●「しくじり帰国生」体験談

村田 学（国際教育評論家、The International School Times編集長）

キラキラではないご自身の体験を基に、海外の学校に通うとはどういうことか、

そして、それが子どもにとってどのような経験になるのかなど、

「安易な学校選び」に警鐘を鳴らします。

● 教育相談の現場から ～相談事例と母語力の重要性～

中村 昌子（JOES教育アドバイザー、元東京学芸大学附属大泉小学校国際学級主任・主幹教諭）

帰国前や帰国後に寄せられた相談内容を紹介しながら、

海外の学校選択や母語（国語）力の重要性についてお話しします。

● 帰国生の課題と海外で学ぶべき力

能城 黎（啓明学園中学校高等学校 国際教育センター主任教諭）

長年、帰国生を受け入れてきた実績をもとに、「海外で学ぶべき力」や

子どもたちの「心」についてお話しします。

【詳細・申込】

https://www.joes.or.jp/kojin/funinmae/special

【お問い合わせ先】

公益財団法人 海外子女教育振興財団 教育振興チーム

Email: g-kokunai1@joes.or.jp