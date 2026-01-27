リゾートトラスト、「令和7年度 名古屋市障害者雇用優良企業表彰」にて【最優秀賞】（名古屋市長表彰）を受賞

リゾートトラスト株式会社

リゾートトラスト株式会社（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役 社長執行役員：伏見有貴）は、障がい者雇用への積極的な取り組みが評価され「令和7年度 名古屋市障害者雇用優良企業表彰」で、最優秀賞（名古屋市長表彰）を受賞しました。

左：広沢 一郎 名古屋市長、右：当社人事企画部長 秦 覚（2026年1月26日、名古屋本社）

「名古屋市障害者雇用優良企業表彰」は、名古屋市が2021年度から実施している制度で、障がい者雇用において積極的な取り組みを行っている企業を称え、その功績を表彰するとともに、取り組み事例を広く紹介・周知啓発することで、市内企業全体の取り組み意欲を高め、障がい者の社会参加をより一層促進することを目的としています。

当社グループは、グループアイデンティティ「ご一緒します、いい人生 より豊かで、しあわせな時間（とき）を創造します」のもと、マテリアリティ（重要課題）として「ダイバーシティ＆インクルージョンの推進」「全スタッフの“しあわせ”の追求」を掲げています。今後も障がいの有無にかかわらず多様な人材が活躍できる環境づくりを推進し、お客様、そして地域社会の皆様にとっても、「より豊かで、しあわせな時間（とき）」を創造していけるよう、取り組んでまいります。

■名古屋市障害者雇用優良企業表彰では、当社の主な取り組み事例として以下が挙げられました。

◇発足以来、障害のある社員の定着率は高く、40％以上の社員が勤続10年以上。

◇障害のある社員には、通院休暇の取得、勤務時間の柔軟な調整、朝のラッシュによるパニックなどを避けるための時差出勤など制度がある。

◇障害のある社員一人一人に担当のサポートスタッフを設定し、相談しやすい環境作りを心掛けている。また、専門スタッフ（精神保健福祉士、社会福祉士、ジョブコーチ、生活相談員など）が配置されている。

◇障害者雇用について、県や市のセミナーだけにとどまらず、他社のセミナー講師、ジョブコーチの講師も行い、障害者雇用のメリットを広め、地域の障害者雇用に寄与している。

◇これから障害者雇用を取り組む企業の見学を受け入れ、地域として障害者雇用が活性化していくよう協力している。

※名古屋市 報道発表資料(https://www.city.nagoya.jp/houdou/pressr7/3002888/3003571.html)

当社グループの障がい者雇用について

当社グループは、多様な人材が活躍できる環境づくりを進める中で、2006年に「事務支援センター」を開設しました。同センターでは、グループ内の軽作業を集約し、ホテルや営業部門などの各組織が専門性の高い業務に注力できるよう支援を行っています。現在、名古屋本社、東京・横浜・大阪の各支社を含む全国10カ所に展開。この取り組みは、業務を依頼する各組織にとっては業務量の低減および効率化、障がい者スタッフにとっては高いモチベーションの維持や職場への定着を実現しています。

【事務支援センターの主な業務内容】

ダイレクトメール作成、郵便物対応、名刺制作、パソコンデータ入力更新、請求書支払いなどの経理事務、契約書製本、各種印刷、押印、シール貼り、レストランナプキン折り、リネン折り、備品管理補充 など

会社概要

会社名 ：リゾートトラスト株式会社

所在地 ：愛知県名古屋市中区東桜 2-18-31

設立 ：1973年4月

代表者 ：代表取締役 社長執行役員 伏見 有貴

資本金 ：195億90百万円（2025年3月末時点）