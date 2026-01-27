【リーガロイヤルホテル大阪】中之島の夜景に包まれて、たいせつな人と心ときめくひとときを バレンタインデー限定 特別ディナーを販売

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（大阪市北区中之島、総支配人 中川 智子）の「THE RAY」では、2026年2月1日（日）～15日（日）の期間限定で「バレンタインデー ディナー」を販売いたします。

本ディナーは、バレンタインシーズンの特別な夜に寄り添う、カップルのための期間限定特別コースです。コースは、THE RAYのシグネチャーメニューである清水焼天目碗のスープに始まり、シェフ倉員が手掛ける季節感あふれる創作フランス料理を。デザートには、ハートや薔薇をモチーフに、THE RAYのロゴをあしらったパティシエ特製のマカロンが登場します。プレートには、お好みのメッセージを添えて想いをかたちに。愛らしいビジュアルとともに、コースの締めくくりに心躍るひとときを演出します。また、ソムリエが本コースのために創作した限定カクテルもご用意し、乾杯を華やかに彩ります。

愛のシンボル、薔薇とハートを描いたバレンタイン限定デザート

目の前に広がる堂島川と、中之島の煌びやかな夜景に包まれながら、おふたりだけのロマンティックなバレンタインの夜をお過ごしください。

概要は次の通りです。

THE RAY バレンタインデー ディナー 詳細

【期間】 2026年2月1日（日）～15日（日）

※休業日：毎週火曜・水曜（祝日を除く）

【提供時間】 ディナー 18：00～22：00（ラストオーダー20：30）

【料金】 2名様：36,000円

※1名様追加につき追加料金16,000円を頂戴します

※前日までの予約制

【メニュー】

・本日のスープを清水焼天目碗で

・お愉しみアミューズ

・華を纏った河豚のルーロー 京都もりの千枚漬けと林檎のアクセント

・天然平目のパイ包み焼き グレックレギュームとヴァンジョーヌ風味

・黒毛和牛の炭火焼 アスパラガスのシャルロット サンセールソース

・マカロンレジェール ライチと薔薇の香り フランボワーズソース

・小菓子を有田焼で

・W認証コーヒー または 紅茶

【内容】

・卓上花（1予約につき1個）

・乾杯用カクテル（ノンアルコール または アルコール）

・メッセージプレート

※卓上花はお持ち帰りいただけます

※料金はすべて税金・サービス料を含みます

※写真はすべてイメージです

※メニューは、食材の入荷状況等により変更になる場合がございます

※アレルギー物質につきまして、ご心配をお持ちのお客様は係員にお申し出ください

※お米の産地について特別の記載をしていない場合、メニューで使用しているお米は全て国産米です

■「THE RAY」概要

【店舗】 「THE RAY」（アネックス7階）

【営業時間】 ランチ 12：00～14：00 / ディナー 18：00～22：00（ラストオーダー20：30）

【休業日】 毎週火曜・水曜（祝日を除く）

【料金】 ランチ 6,072円～ / ディナー 12,144円～

【席数】 50席（個室2室 4～20名 / 個室料6,325円）

※ディナータイムは中学生未満のお子様は個室のみのご利用とさせていただきます

THE RAY

