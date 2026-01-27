【お知らせ】代表電話番号の一時的な不通について

ネットギアジャパン合同会社

ネットギアジャパン合同会社（本社：東京都中央区、代表：大仁田良平、以下「ネットギアジャパン」）は、現在、弊社代表電話番号において、一時的にお電話がつながらない事象が発生していることを確認しております。

お取引先様ならびに関係者の皆様には、多大なるご不便とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

■ 発生している事象について

電話設備の切り替え作業に伴い、弊社代表電話番号への着信が一時的にご利用いただけない状態となっております。



■ 影響範囲

弊社代表電話番号へのお電話がつながらない場合がございます。

※メールでのお問い合わせ、Webフォームからのお問い合わせにつきましては、通常どおりご利用いただけます。



■ 暫定的な対応について

代表電話番号が復旧するまでの間、下記の携帯電話番号を暫定的なお問い合わせ先としてご案内いたします。



【暫定お問い合わせ先】090-4357-7105

本来は代表電話番号への着信を携帯電話へ転送する運用を予定しておりましたが、現在は転送設定が行えない状況のため、暫定的に上記番号にて直接お電話をお受けしております。



■ 今後の対応について

現在、電話回線および転送設定の復旧に向けた対応を進めております。復旧が完了次第、改めてお知らせいたします。

本件につきまして、重ねてお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

ネットギアジャパン合同会社について

ネットギアジャパン合同会社

所在地：東京都中央区京橋3-7-5 近鉄京橋スクエア12F

代表者：大仁田良平

事業内容：ネットワーク機器の販売・サポート

URL：https://www.netgear.com/jp/