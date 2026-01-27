【衆院選2026】国産の動画生成AIツール「NoLang」が選挙解説専用テンプレートをリリース。テキスト入力だけで、政策解説動画や、候補者のPR動画が完成。

株式会社Mavericks

日本発、動画生成AI「NoLang（ノーラン）」を提供する株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表者：Founder CEO 奥野 将太）は、この度、選挙活動に特化した動画テンプレートの提供を開始しました。候補者の自己紹介、街頭演説の告知、公約の要約解説など、選挙陣営が直面する情報発信の課題をAIで解決。写真1枚とテキストのみで、専門スキル不要の高品質な選挙動画を最短数秒で生成可能に。縦型動画を活用したSNSでの発信強化により、有権者の政治理解を支援し、広く政治活動における動画作成と活用を強力に推進します。

候補者の比較PR動画、公約や政策解説など選挙活動に活用可能な動画のテンプレートを公開。SNSエンゲージメントを向上させ、投票率向上と政治参加の促進に貢献

動画生成AI「NoLang」は、テキストやPDF資料、WebサイトのURL、画像・音声ファイル等を入力するだけで、最短数秒で高品質な動画を生成できる日本初（当社調べ）の動画生成AIサービスです。2024年7月のリリース以来、登録ユーザー数は15万人を突破し、日本発の生成AIプロダクトとして最大級の規模を誇ります（2025年12月時点）。

この度、株式会社Mavericksは、選挙活動において不可欠となっている動画発信をサポートするため、3種類の「選挙特化型テンプレート」を新たにリリースしました。あわせて、本人の姿や、本人の声を再現する「リアルアバター機能」や「クローンボイス機能」を活用した次世代の選挙ソリューションの提供を開始。日々変化する街頭演説のスケジュール告知から、過去の活動実績の可視化、SNS向けの公約解説まで、多忙を極める選挙期間中でも、最短10秒で即座に動画を作成・発信することが可能になります。今後も選挙活動において活用可能なさまざまな用途・目的に応じたテンプレートが追加される予定です。

有権者一人ひとりに届く「パーソナライズ動画」を最短10秒で生成

これまでの選挙活動では、すべての有権者に対して同一の内容を発信せざるを得ませんでした。しかしNoLangを活用すれば、有権者の属性、関心事、あるいは地域特性に合わせて最適化された「パーソナライズ動画」を最短10秒で生成することが可能です。

パーソナライズされた動画が最短10秒で完成

例えば、子育て世代には教育政策を、高齢層には福祉政策を、それぞれ最適なトーンと表現で出し分けることで、情報の到達率と納得感を向上させます。NoLangによる動画1本あたりの作成コストの削減とパーソナライズ可能な動画作成フローによって、限られた期間内での選挙活動における動画作成および活用を強力にバックアップします。

選挙活動における動画活用の有用性：数量的根拠に基づく新たな標準

近年の選挙において、動画メディアは有権者との接点を創る最も強力なプラットフォームへと進化しています。最新の調査（※1）によると、政治家によるYouTubeの利用意向は前年比で約184%増、TikTokは約213%増と激増しており、「動画中心の情報発信」が新たな標準となっています。

特に短尺動画の拡散力は凄まじく、2024年の衆院選では、わずか35秒のショート動画が1,200万回以上の再生を記録（※2）するなど、有権者の生活に直結するメッセージを凝縮して届ける手法が極めて高いエンゲージメントを獲得しています。動画はテキストメディアと比較して記憶定着率が高く、また選挙終盤にかけてYouTube等の視聴時間が増加する傾向にあることから、浮動層への最後の一押しとしても動画活用は決定的な役割を果たします。

※1：全国の政治家253名へのアンケート調査（2025年） https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000198.000019431.html

※2：2024年衆院選における特定政党代表の動画実績 https://mainichi.jp/articles/20241025/k00/00m/010/260000c

今回追加された3種の選挙特化型テンプレート詳細

NoLangの「画像アップロード機能」や「資料読み込み機能」を組み合わせることで、以下のテンプレートを即座に活用可能です。

1. 立候補者の紹介と解説

内容： これまでの取り組みや活動実績をまとめたPDF・PPTX資料をアップロードするだけで、有権者の心に響く紹介動画を自動生成します。地域の特性や、有権者母集団の特徴を捉えた、最適な動画フォーマットへとカスタマイズ可能です。

特徴： ターゲットの属性や年齢層に合わせて、説明の長さを「簡潔に／普通／詳しく」から選択することが可能です。若年層にはタイパ重視の短尺動画、シニア層には丁寧な解説動画のように、最適な情報のフォーマットを1つの資料から実現します。

2. 街頭演説実施の告知を知らせるPR

内容： 街頭演説や個人演説会、イベントの告知画像を1枚アップロードするだけで、SNSで目を引く告知動画が完成します。

特徴： 静止画よりもインプレッションが高まりやすい動画形式にすることで、動員力を最大化。さらに「クローンボイス機能」を併用すれば、候補者本人の声を録音することなく動画に載せることができ、より熱量の伝わる告知が可能です。

3. 各政党の公約や、政策を解説する縦型ショート動画

内容： 公約についてまとめた画像1枚から、TikTokやInstagram Reels、YouTube Shortsに最適化された縦型ショート動画を生成します。

特徴： 生成時に、候補者名や重点政策をテキスト入力することで、AIがその内容を的確に解釈し、視聴者にとってわかりやすい解説をしてくれます。難解で、なかなか取っ付きにくい政策であっても、直感的な理解で正しく情報を得るサポートになります。加えて、スマホで簡単に見られる動画視聴という体験を通じて、これまで政治に関心の薄かった層へと、ダイレクトに政策を届けられます。

候補者自身の「分身」が語りかけるリアルアバター・クローンボイス機能

多忙を極める選挙期間中、候補者本人が動画撮影やナレーション収録のために時間を割くことは容易ではありません。NoLangの「リアルアバター機能」と「ボイスクローン機能」を活用すれば、本人の稼働を最小限に抑えながら、信頼感のある本人出演動画を量産することが可能です。

リアルアバター機能： 正面を向いた顔写真を1枚アップロードするだけで、本人そっくりの姿で滑らかに動作するアバターを生成します。

リアルアバターが画像一枚から作成可能

ボイスクローン機能： わずか1分間の音声を録音（または既存の音声ファイルをアップロード）するだけで、本人の声質や抑揚を再現したオリジナルボイスを作成できます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=AP7oKK5baWM ]

リアルアバターによる演説動画

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=UR6wI_j9Weo ]

リアルアバターによる政策解説動画

こちらのリアルアバター動画も、前述の「パーソナライズ動画」と同様、有権者の属性や関心事に合わせて最適化した複数のパターンを即座に作成可能です。本来、複数のパーソナライズ動画を制作する場合、その本数分だけ撮影や録音を行う莫大な手間が発生していましたが、NoLangであればその必要性は全くありません。若年層にはタイパ重視のエネルギッシュな訴求、シニア層には信頼感を重視した丁寧な語り口など、ターゲットごとに心に響くメッセージを、本人の稼働負担ゼロで自動生成。政策の前に「人」を深く知ってもらうことで、親近感と強固な信頼関係の醸成に大きく寄与します。

※リアルアバターおよびクローンボイス機能を用いた、候補者独自のパーソナライズ動画制作をご希望の場合は、法人プランへのお問い合わせをお願いいたします。

選挙テンプレートの活用手順

NoLangのテンプレート機能は、生成AIの操作に不慣れな方でも直感的に使いこなせる設計となっています。

1.テンプレートの選択

制作画面の「テンプレート」を選択し、テンプレート画面へ移動します。

2. タグの選択

タグの欄から「選挙」のタグを選択。

3. テンプレートの選択

作成したい動画のテンプレートを選択します。横型動画の作成も可能です。

4. プロンプト・素材入力および動画生成

プロンプトと素材を入力して「生成」ボタンを押すと、最短10秒でBGMや字幕、ナレーションが付いた高品質な動画が完成します。

より詳細な操作方法については、以下の公式チュートリアルもあわせてご確認ください。

免責事項

公式チュートリアルはこちら :https://docs.no-lang.com/tutorial

本機能の利用に関する安全への取り組みに関して、記載いたします。

衆議院総選挙における本サービスの利用にあたり、公職選挙法の遵守および生成AIの適切な活用を推進するため、以下のガイドラインを設けております。ユーザーの皆様には、ご一読いただくようお願いいたします。

1. 肖像権・音声権の許諾について

リアルアバターおよび音声クローン機能を利用する際は、必ず対象となる本人及び権利保持者の同意を得るものとします。第三者によるなりすましや、許可のない二次利用を固く禁じます。

2. 公職選挙法の遵守

本サービスを利用して作成されたコンテンツをインターネット選挙運動に利用する場合、公職選挙法（電子メールによる選挙運動の禁止、選挙運動期間の遵守、候補者名等の表示義務等）を遵守してください。

3. 虚偽情報の生成禁止

特定の個人を誹謗中傷する内容や、事実に基づかない虚偽情報の拡散に本機能を利用することは、利用規約違反によりアカウント停止の対象となります。

4. 免責事項

本サービスを用いて作成・配信されたコンテンツにより生じたトラブル、損害、および法的紛争について、当社は一切の責任を負いかねます。利用者自身の責任において、情報の正確性の確認および運用を行ってください。

今後の展望

今後は、選挙テンプレートの更なる追加や選挙活動向けに使えるアバターの拡充、さらには多様な選挙シーンに対応するプロンプトの追加など、動画作成がよりスムーズかつ高度になるようなアップデートを継続的に行っていきます。様々なクリエイターや、利用者の方からのご意見・ご要望をお待ちしております。

資料請求、お問い合わせ

NoLangを使ってみる :https://no-lang.com/

NoLang for Business 公式サイト：https://corp.no-lang.com

NoLang法人プランの即日申し込み：https://no-lang.com/biz-form/apply

資料請求：https://no-lang.com/biz-form/request-doc

NoLangに関する問い合わせ：https://no-lang.com/biz-form/contact

「NoLang」の導入支援をはじめ、PoC（概念実証）の実施、AI研修のご相談、貴社の課題に合わせたシステム開発に至るまで、AI開発の最前線を走る我々が直接ご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。

会社概要

会社名：株式会社 Mavericks

本社所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 43-16 コア本郷ビル1階A室

代表者：奥野 将太

設立：2023年9月12日

事業内容：リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」などの提供

最新のAI情報を届けるメルマガ「Mavericks AI ニュース」の提供

URL：https://www.mvrks.co.jp/

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。

生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

NoLangにご興味をお持ちの方はもちろん、事業会社関係者の方、顧客基盤へのAIサービス導入を考えていらっしゃる方、組織におけるDX担当者様など、以下のメールアドレスよりご連絡くださいませ。

お問い合わせ先：nolang-corporate@mvrks.co.jp