副会長の任命について

本日の経営委員会の同意を得て、同日付で次のとおり任命しました。


任期は３年です。



副会長　山名 啓雄（やまな ひろお）




経歴


昭和４１年５月６日生



平成　元年　 ３月 東京大学理学部卒業


〃 〃 ４月 日本放送協会入局


〃 〃 ４月 番組制作局芸能番組センター


〃 １６年 ６月 番組制作局芸能番組センター（歌謡・演芸番組）専任ディレクター


〃 １７年 ６月 番組制作局芸能番組センター（歌謡・演芸番組）ＣＰ


〃 １８年 ６月 松山放送局放送部ＣＰ


〃 ２１年 ６月 制作局第２制作センター（エンターテインメント番組）ＣＰ


〃 ２２年 ６月 総務局人事労務部主管


〃 ２５年 ６月 人事局副部長


〃 ２６年 ６月 制作局副部長


〃 ２７年 ６月 制作局専任部長


〃 ２８年 ６月 制作局第２制作センターエンターテインメント番組部ＥＰ


〃 ３０年 ６月 経営企画局専任部長


令和 ２年 ８月 経営企画局専任局長


〃 ３年 ５月 制作局長


〃 ４年 ４月 メディア総局第１制作センター長


〃 ４年 ４月 理事


〃 ５年 ４月 専務理事


〃 ８年 １月 副会長