副会長の任命について
本日の経営委員会の同意を得て、同日付で次のとおり任命しました。
任期は３年です。
副会長 山名 啓雄（やまな ひろお）
経歴
昭和４１年５月６日生
平成 元年 ３月 東京大学理学部卒業
〃 〃 ４月 日本放送協会入局
〃 〃 ４月 番組制作局芸能番組センター
〃 １６年 ６月 番組制作局芸能番組センター（歌謡・演芸番組）専任ディレクター
〃 １７年 ６月 番組制作局芸能番組センター（歌謡・演芸番組）ＣＰ
〃 １８年 ６月 松山放送局放送部ＣＰ
〃 ２１年 ６月 制作局第２制作センター（エンターテインメント番組）ＣＰ
〃 ２２年 ６月 総務局人事労務部主管
〃 ２５年 ６月 人事局副部長
〃 ２６年 ６月 制作局副部長
〃 ２７年 ６月 制作局専任部長
〃 ２８年 ６月 制作局第２制作センターエンターテインメント番組部ＥＰ
〃 ３０年 ６月 経営企画局専任部長
令和 ２年 ８月 経営企画局専任局長
〃 ３年 ５月 制作局長
〃 ４年 ４月 メディア総局第１制作センター長
〃 ４年 ４月 理事
〃 ５年 ４月 専務理事
〃 ８年 １月 副会長