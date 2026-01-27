【やっぱりステーキは今年で11周年！】肉を食べたきゃやっぱりステーキへ。肉で祝う11年。やっぱりステーキ感謝祭、開幕！

株式会社ディーズプランニング

沖縄のステーキ食堂「やっぱりステーキ」は、日頃よりご来店いただいているお客様をはじめ、地域の皆さま、そして関係者の皆さまの温かいご支援に支えられ、このたび11周年を迎えることができました。

創業以来、「気軽に美味しいステーキを楽しんでいただきたい」という想いのもと歩んできた私たちにとって、11年という節目を迎えられたことは、ひとえに皆さまのご愛顧のおかげです。

これまでの感謝の気持ちとともに、より多くのお客様に“肉を食べる楽しさ”を味わっていただきたいという想いから、「11周年感謝祭」として、期間中お得なキャンペーンを実施いたします。

■第１弾 1月29日はいい肉の日！最大1,210円お得！

11月29日（木）はいい肉の日！

11周年のスタート企画として、看板商品の「やっぱりステーキ（ミスジ）」を

100g 1,290円（税込）の特別価格でご提供いたします。

店内で肉職人が一つひとつ丁寧に手作業で捌く「やっぱりステーキ（ミスジ）」を、

より気軽にお楽しみいただける1日限定の記念企画です。

さらに、29日はLINE友達限定で替え肉が必ず当たる肉ガチャも同時開催！

やっぱりステーキ（ミスジ）100gをご注文＆１等のやっぱりステーキ（ミスジ）が当たると最大1,210円お得になるチャンス。

LINE友達登録をしてお得にステーキを楽しみましょう！







■第２弾 2月9日は肉の日！替え肉が必ず当たる肉ガチャを実施

LINE友達限定で絶対に替え肉が当たる肉ガチャを実施！

お得でワクワク何が当たるかはお楽しみ。

いつものステーキに替え肉をプラスしてワンランクアップ！

運試しついでに是非一度お試しください。

さらに毎月実施している「9のつく日」キャンペーンも、11周年感謝祭期間中は通常通り開催。

2月19日(木)はステーキメニューをご注文のお客様へ

やっぱりステーキ50g増量するクーポンを配信！

（※一部店舗ではガーリックバターライスの提供）

9日も19日も９のつく日はやっぱりステーキへお越しください。

※毎月恒例の「肉の日」企画ですが、2月は暦上29日がないため、

2月9日（月）に「肉ガチャ」を実施いたします。

2月28日（土）に肉ガチャの実施はございません。



■ 第３弾 11周年感謝祭 最大の目玉、強制替え肉キャンペーン（ステーキ100g増量）



11周年感謝祭のより多くのお客様に肉を食べる楽しさを届けるというテーマにぴったりな

超お得なキャンペーン「強制替え肉キャンペーン」を実施いたします。



2月23日（月・祝）は、ステーキメニューをご注文いただいたすべてのお客様を対象に、

ステーキ100gを無条件で強制的に増量。



LINE友だち登録などの条件は一切なく、

ご来店いただいたお客様全員に感謝をお届けする、周年ならではの特別企画です。



ご来店いただいたすべてのお客様に、

「もっと肉を食べてほしい」という想いとともに、感謝をお届けいたします。

11周年感謝祭の期間中に実施する特別企画のひとつとして、

やっぱりステーキらしい感謝を“肉”で体感いただける一日となっています。

ぜひ、1月29日から始まる11周年感謝祭をお楽しみください。





■ 今後の展開について

11周年感謝祭の流れをさらに盛り上げるべく、3月にもキャンペーンの実施を予定しております。

今後も「沖縄発のステーキ食堂」として、

国内外のお客様に愛されるブランドを目指してまいります。

※各キャンペーンの実施内容は、店舗により一部異なる場合がございます。