【ヴィノテラス】SAKE DIPLOMA試験対策講座 開講

2026年、ヴィノテラスから初のSAKE DIPLOMA試験対策講座が誕生。

第3回J.S.A. SAKE DIPLOMAコンクール優勝の松平氏を講師に迎え、皆さまを合格まで導きます。

松平氏はこれまで自身でも試験対策講座を開講してきた経験を持ち、さらに飲食の現場で日々日本酒と向き合い続けることで、実践に根ざした知識を磨き続けています。

試験で求められる“本当に理解しておくべきこと”を、専門性と現場感の両面から的確にお伝えいたします。

SAKE DIPLOMA試験では、広範囲の知識を「どの順序で」「どの深さで」学ぶかが合否を左右します。

独学では情報が散らばりやすく、優先順位や学習の方向性に迷いやすいのが実情です。

本講座では、そのつまずきがちな部分を解消するために、重要テーマの整理方法、理解の深め方、試験本番での得点につながる視点までを丁寧にカバーします。

詳細を見る :https://vnts.shop/lpc/diploma2026?utm_source=prtimes&utm_campaign=diploma2026&utm_medium=pr-article&utm_content=none

SAKE DIPLOMAの「正しい始め方」がわかる！

興味はある...でも何から始めればいいかわからない方へ「無料体験講座」開催

詳細を見る :https://vnts.shop/lpc/diploma01_m?utm_source=prtimes&utm_campaign=diploma01_m&utm_medium=pr-article&utm_content=none

SAKE DIPLOMA試験対策「無料体験講座」

2月16日(月)19時～20時 オンラインにて開催

日本酒50ml2本付き♪

・SAKE DIPLOMA認定試験の概要説明

・一次試験対策講座、テイスティング基礎講座について

・テイスティング模擬授業

・お申し込み方法

・質疑応答

長期戦であるSAKE DIPLOMA認定試験は最初のスクール選びが肝心です。

雰囲気や講師が合わなかったりと少しでもマイナスなことがあると、この長期戦を乗り越えることが難しくなってしまいます。

ヴィノテラスでは、まずはスクールについてしっかりと知っていただいた上で

合格まで続けられそうか、ご自身で納得してからお申し込みいただくことをおすすめしています。

まずはお気軽に無料体験講座へぜひお申し込みください！

無料体験講座のお申し込みはこちらから :https://vnts.shop/lpc/diploma01_m?utm_source=prtimes&utm_campaign=diploma01_m&utm_medium=pr-article&utm_content=none

SAKE DIPLOMA試験対策講座

https://vnts.shop/lpc/diploma2026

無料体験講座

2月16日(月)19時～20時

https://vnts.shop/lpc/diploma01_m

一次試験対策講座 19時～21時

3月23日(月)開講 全10回

https://vnts.shop/lpc/diploma01

テイスティング基礎講座 19時～21時

4月13日(月)開講 全3回

https://vnts.shop/lpc/diploma01_ta

おすすめ！一次試験対策講座＆テイスティング基礎講座のお得なセット♪

コンプリートコース

https://vnts.shop/lpc/diploma01_set



※全てオンライン（Zoom）開催です

※テイスティング基礎講座の各回に日本酒・焼酎100ml×6本が付きます

講師紹介

松平 和宏（まつだいら かずひろ）

1979年、北海道生まれ。

ホテルレストラン・バー勤務、ワインスクールでの講師経験を経て、2017年に千葉市内にワインバーをオープン。JSA認定ソムリエ・エクセレンス、唎酒師、HBA認定シニアバーテンダー、WSET Level3などお酒に関する様々な資格を持ち、店舗だけではなく専門学校の講師やお酒のプロモーション等の活動を通じ、お酒の楽しさを提案。

【コンクール出場歴】

2025年 第3回J.S.A.SAKE DIPLOMAコンクール 優勝

内閣総理大臣賞、財務大臣賞 受賞

【酒類保有資格】

・2003年 SSI認定 唎酒師

・2004年 HBA認定 バーテンダー

・2006年 JSA認定 ソムリエ

・2020年 HBA認定 シニアバーテンダー

・2021年 WSET認定 Level３ WINES

・2021年 JSA認定 ソムリエ・エクセレンス

・2024年 JSA認定 SAKE DIPLOMA

ヴィノテラスワインスクール

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-1-8 麹町市原ビル12階

[電話番号] 03-6268-9683（平日9:00～18:00）

[URL] https://school.vnts.jp/

[E-Mail] info@vnts.shop

[営業時間] 平日9:00～18:00（土日祝/年末年始/他除く）