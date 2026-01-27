【世界最強級硬度】独自の「引くだけ」キットで気泡ゼロ・ズレゼロを追求TORRAS、待望の「Nintendo Switch 2」専用ガラスフィルムを１月発売

楽創天成株式会社

楽創未来株式会社 (代表取締役：孔 燕｜住所：東京都台東区)の展開するブランド「TORRAS（トラス）」は、『be here now ―今、ここにいる』の理念のもと、お客様の「今」をもっと豊かに、もっと便利にするということを目指し、スマホアクセサリーをはじめとする小型家電製品を開発・販売を行っています。

この度、TORRASは、2026年1月より、任天堂の次世代ゲーム機「Nintendo Switch 2（以下、Switch 2）」専用の画面保護ガラスフィルム「GlassGo Ultra（グラスゴー・ウルトラ）」を順次発売いたします。

本製品は、世界累計9,600万枚の販売実績を誇るTORRASのスマートフォン用フィルムの最新技術を投入。フィルム貼りが苦手な方で「専用のガイド枠を引き抜くだけ」で、もホコリの混入や位置ズレを防ぎ、プロ級の仕上がりを実現します。

●製品特長：GlassGo Ultra Switch2用フィルム

１.世界販売数累計9,600万枚の実績に基づく、「9H＋」の圧倒的硬度

世界中で支持されるTORRAS独自の高強度ガラスを採用。一般的なガラスフィルムを凌駕する「9H+」の硬度を誇り、約2.3mからの落下テスト（自社調べ）にもクリアしました。持ち運びの多いSwitch 2を、予期せぬ衝撃や鍵などの鋭利な物による傷から、徹底的に保護します。

２. 鮮やかさを損なわず、瞳を守る

「高透過・ブルーライトカット」

TORRAS独自の無色透明なブルーライトカット剤で有害なブルーライトを防ぎ、透明感を追求した高透過設計により、ブルーライトカット製品特有の「画面の黄ばみ」を徹底的に抑えました。Switch2の色鮮やかなグラフィックをありのままに再現しています。同時に、長時間のプレイでも目が疲れにくい、ブルーライトカット機能を搭載。特殊な指紋防止加工により、指紋や皮脂が付きにくく、汚れても軽く拭き取るだけで、新品のような清潔さを維持します。

3.位置合わせ不要！革新的な自動貼り付けキット

「フィルム貼りが苦手」というユーザーの声を形にした、専用の自動貼り付けガイド枠を同梱。

専用のガイド枠を画面にセットして引くだけで、貼り付けが完了。フィルムに触れることなく、ホコリ除去から貼り付けまで同時に行えるため、誰でも簡単に「気泡ゼロ・ズレゼロ」の美しさを実現できます。

●製品仕様

【商品詳細ページ】

公式オンラインストア： https://torras.co.jp/PRT-NS2

Amazon： https://www.amazon.co.jp/stores/page/A58C1252-8B27-449C-9BBA-23AA04DC74D8?channel=PRT-NS2

楽天：https://item.rakuten.co.jp/torraslife/ts-swicth2/

※2月2日まで、セール価格にて（15％OFF）販売いたします。

●TORRASとは

『be here now ―今、ここにいる』の理念のもと、お客様の「今」をもっと豊かに、もっと便利にするということを目指し、スマホアクセサリーをはじめとする小型家電製品を展開。

取り扱い製品：スマートフォンケース、モバイルバッテリー、

充電器、ガラスフィルム、その他スマホアクセサリー、小型家電製品など

公式サイト：https://torras.co.jp/

X（旧Twitter）公式アカウント：https://twitter.com/TORRAS_JP

Xライフスタイルアカウント：https://twitter.com/TORRAS_life

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/torras_japan/

【公式オンラインストア】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/torras

・楽天：https://www.rakuten.co.jp/torraslife/

●企業概要

企業名 ：楽創未来株式会社

代表者名 ：代表取締役 孔 燕

設立 ：2021年5月10日

資本金 ：500万円

所在地 ：東京都台東区台東1丁目24番9号ブライト秋葉原B1F

事業内容 ：自社ブランド「TORRAS」の日本国内における企画、マーケティング、販売および輸入出など

グループ会社：藍禾科技グループ（100%親会社）

E-mail ：torras-koushiki@torras-global.com

●グループ概要

藍禾科技グループは2008年に中国広東省深圳市で創業。スマホアクセサリーをはじめ、電気製品や自動車用品などを開発・販売。「TORRAS」や「RANVOO」などの自社ブランドを世界148ヶ国・地域以上で展開。2025年までに6,000を超える商品で特許を取得しており、世界三大デザイン賞の一つ「レッド・ドット・デザイン賞」をはじめ、数多くの国際的なデザイン賞を受賞。

所在地 ：中国広東省深圳市龍華区民治大道展滔科技大厦