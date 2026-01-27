伸ばすを楽しむダメージヘアケアブランド「anummy（アニュミー）」誕生！
株式会社Rainmakers（本社：東京都中央区）から新ダメージヘアケアブランド「anummy（アニュミー）」が誕生いたします。髪質や髪悩みで選べる3タイプのシャンプー・トリートメントと、なりたい髪や仕上がりに合わせて選ぶ、3つのアウトバスアイテムを、1月27日（火）18:00より公式オンラインストアにて先行発売、3月2日（月）より全国発売いたします。
【anummy公式サイトURL】https://beautyfarm.co.jp/shop/pages/anummy
コンセプト
きれいに伸ばせる、うるつよ髪（※）へ。
度重なるカラーや日々の摩擦で毛先がパサパサ。
髪を伸ばしたいけど、毛先のダメージが気になり、
いつも途中で切ってしまう。
「anummy（アニュミー） 」はそんな悩みに寄り添い、
ダメージ髪を毛先まできれいに整え、
前向きでハッピーな毎日を叶えるダメージヘアケアブランドです。
※ ダメージケアで、伸ばしかけの髪がうるおいのあるしなやかな髪になること
開発背景
毎日のケアで、髪を切らない選択肢を
ここ数年続いていたショートヘアのトレンドは落ち着きを見せ、
近年ではロングヘアの人気が高まっています。
それに伴い、髪を伸ばし始める人も増えています（2025年 Rainmakers調べ）。
一方で、髪を伸ばす過程で多くの人が直面するのが、
ダメージによるパサつきや切れ毛といった悩みです。
「髪を伸ばしたいのに、ダメージが気になり切ってしまう」--。
ダメージを理由に、ヘアスタイルの選択肢を狭めてしまうケースも少なくありません。
「anummy」は、こうした悩みに寄り添い、髪のダメージ補修に着目したケアを追求。
髪に必要なうるおいと補修を考えた処方設計のもと、
毎日のケアでダメージ髪をやさしく整えながら、
理想の髪へ導くことを目指して開発されました。
ありのままの自分の髪を、きれいに伸ばせるようにケアして育てていこう。
「anummy」と一緒に、毎日をもっとハッピーに。
ラインナップ
髪質や髪悩みに合わせて選べるラインナップ
シャンプー・トリートメントは、髪質や髪悩みに応じた3タイプをご用意。
そのほか、なりたい髪や仕上がりに合わせて選べる、3種類のアウトバスアイテムも展開しています。
シャンプー・トリートメントとアウトバスアイテムの組み合わせで、あなたにぴったりのヘアケアをご提案します。
＼ 「anummy」髪タイプ診断 ／
5つの質問に答えるだけで、あなたの髪質を徹底分析！
12パターンのキャラクターとともに、一人ひとりに最適なシャンプー・トリートメントや
今日から取り入れられる美髪を育むワンポイントアドバイスをお届けします。
https://beautyfarm.co.jp/lp?u=your_anummy
商品特長
1. ケラチンブースター（※1）成分×独自処方の美容液成分
髪の約80～90％を占めるケラチン（タンパク質）。
美髪を保つためには、髪内部からのケラチン流出を防ぐケアが重要です。
しかし、カラーや縮毛矯正、ブリーチなどを繰り返したダメージ髪は、ケラチンが流出しやすい状態になっています。
「anummy」は、3種のケラチン（※2）を含む独自配合の美容液成分と、その美容液成分が毛髪内部まで浸透するようサポートする「ケラチンブースター（※1）成分」を3タイプのシャンプー・トリートメントすべてに配合。
ダメージ悩みに応じた「美容液成分」と「ケラチンブースター（※1）成分」のシナジー効果により、ケラチンが不足したダメージ髪を毛先まで整え、きれいに伸ばせる、うるつよ髪（※3）へと導きます。
※1 シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール（浸透補修成分）
※2 加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）、イソステアロイル加水分解ケラチン（すべて毛髪補修成分）
※3 ダメージケアで、伸ばしかけの髪がうるおいのあるしなやかな髪になること
※4 キトサンヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、キトサンサクシナミド（すべて毛髪補修成分）
※5 マレイン酸、ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム（毛髪補修成分）
※6 毛髪補修成分
ケラチンブースター（※1）成分
髪や頭皮は水をはじきやすい疎水性であるため、水溶性の美容液成分は髪表面に均一に行き渡りにくい性質があります。そこで、水にも油にもなじむ特性を持つ「ケラチンブースター（※1）成分」を組み合わせて配合することで、髪にとって重要なタンパク質であるケラチン（※2）を含む美容液成分が、髪の内部まで浸透しやすくなるようサポートします。
※1 シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール（浸透補修成分）
※2 加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）、イソステアロイル加水分解ケラチン（すべて毛髪補修成分）
<イメージ>
2. 毎日のヘアケア時間を彩る、こだわりの香り
シャンプー・トリートメント3タイプとアウトバスアイテムには、それぞれ異なる香りを採用。
フラワーやフルーツを基調とした香りで、使うたびに心まで満たされる体験を。
REPAIR SILKY ＜さらさらタイプ＞
愛されピーチガーデニアの香り
みずみずしいピーチの甘さに、上品なガーデニアが重なり合う、愛されフローラルの香り。
REPAIR MELTY ＜しっとりタイプ＞
華やかアンバーローズの香り
深みのあるアンバーに、優雅なローズが溶け合う、凛とした華やかさと大人の色気を感じさせる香り。
RESCUE BOOST ＜ハイダメージケアタイプ＞魅惑のブラックベリーの香り
甘酸っぱいブラックベリーに、ほのかな深みを添えた、思わず引き込まれるような魅惑的な香り。
OUT BATH
癒されミュゲムスクの香り
可憐で透明感あふれるミュゲに、やわらかなムスクをひそませた、心安らぐ香り。
3. 数万人のカラー・ブリーチ施術経験を持つトップ美容師監修
多くの芸能人やインフルエンサーから絶大な支持を集める、トップ美容師・仲島安寿氏が、全商品の企画・監修を担当。カラーやブリーチ、パーマなどによるダメージ毛のケアに向き合ってきた経験と、高度なカラーリング・ヘアデザインの知識、日々のサロンワークで培ったプロの視点をもとに、ご自宅でのケアでも、ワンランク上の仕上がりを叶える商品をお届けします。
<仲島安寿 プロフィール>
千葉県出身。住田美容学校卒業後、ヘアサロン「ラピスグループ」に入社し、グループ史上最速2年でスタイリストデビュー。デビュー初月には、業界トップとなる売り上げ300万を叩き出し、ラピスグループ全26店舗中、8年連続指名・総売り上げ1位を獲得。現在は、数々の芸能人やインフルエンサーを担当し、月間売り上げ1,000万を誇る、予約が取れないトップ美容師。お客様に寄り添う接客と、高度なカラーリング、カラーエクステの技術を通して、世界へ日本のおしゃれを発信する美容師としての地位を確立している。
4. パッケージデザイン
毎日使用するものだからこそ、目にするたびにハッピーな気分になれるデザインを追求しました。
様々な視点から光が反射する上品な形状に、クリアカラーのグラデーションを施したボトルが
バスルームを華やかに彩ります。
商品詳細
REPAIR SILKY SHAMPOO＆TREATMENT
髪の絡まりやぺたつきをケアし、うるおいさらさら、うるつよ髪（※）へ
※ ダメージケアで、うるおいのあるしなやかな髪になること
こんな方におすすめ
・髪がパサつきやすい方
・髪が絡まりやすい方
・猫っ毛でトップがペタッとなりやすい方
＜さらさらタイプ＞
アニュミー リペアシルキーシャンプー
350mL
アニュミー リペアシルキートリートメント
350mL
各1,540円（税込）
トライアルパウチ
(シャンプー10mL+トリートメント10mL)
143円（税込）
1月27日（火）公式オンラインストアにて先行発売
3月2日（月）全国発売
ケラチンブースター（※1）成分×3種のケラチン（※2）×2種類のキトサン誘導体（※3）が
うるおいを抱えこみ、指通りがさらさらの髪へ
2種類のキトサン誘導体（※3）が髪表面をうるおいベールで包み込み、乾燥しやすい毛先もなめらかに。髪表面に密着して保護し、擬似キューティクルのように髪を保護することで、うるおいを逃がさず、指通りさらさらな仕上がりへ導きます。
※1 シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール（浸透補修成分）
※2 加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）、イソステアロイル加水分解ケラチン（すべて毛髪補修成分）
※3 キトサンヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、キトサンサクシナミド（すべて毛髪補修成分）
キューティクルボンド成分（※）で、絡まりやすい毛先のダメージを集中ケア
髪表面を保護するキューティクルボンド成分（※）を配合。髪同士の摩擦を減らすことで、指通り良く整え、髪のパサつきをケアします。
※ （水添ヒマシ油／セバシン酸）コポリマー（毛髪補修成分）
2種類のハリ・コシケア成分（※）が、ペタッとしやすい髪をふんわりと軽やかな仕上がりへ
髪表面を包み込むように2種類のハリ・コシケア成分が密着し、根元から自然な立ち上がりをサポート。細くてボリュームが出にくい髪も、べたつかず、空気を含んだようなふわっと感のある印象に整えます。
※ 加水分解エンドウタンパク、ゼイン（毛髪補修成分）
REPAIR MELTY SHAMPOO＆TREATMENT
髪の毛のくせや広がりをケアし、しっとりまとまる、うるつよ髪（※）へ
※ ダメージケアで、うるおいのあるしなやかな髪になること
こんな方におすすめ
・髪の毛のくせやうねりが気になる方
・髪の広がりが気になる方
・髪のごわつきが気になる方
＜しっとりタイプ＞
アニュミー リペアメルティシャンプー
350mL
アニュミー リペアメルティトリートメント
350mL
各1,540円（税込）
トライアルパウチ
(シャンプー10mL+トリートメント10mL)
143円（税込）
1月27日（火）公式オンラインストアにて先行発売
3月2日（月）全国発売
ケラチンブースター（※1）成分×3種のケラチン（※2）× Wマレイン酸（※3）が
毛髪内部のダメージで傷んだ部分を補修し、しっとりまとまる髪へ
髪になじみやすく、ダメージケアと相性のよい3種のケラチン（※2）と、しっとりとしたまとまり感をもたらすマレイン酸・ジマレイン酸（※3）をバランスよく配合。くせやうねり、ごわつき、広がりが気になるダメージ髪の毛髪内部を補修し、うるおい感のある、まとまりのよい仕上がりへ導きます。
※1 シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール（浸透補修成分）
※2 加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）、イソステアロイル加水分解ケラチン（すべて毛髪補修成分）
※3 マレイン酸、ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム（毛髪補修成分）
うるおい補修ペプチド（※）配合！乾燥ダメージ髪にうるおいを与えて、くせや広がりをケア
うるおい補修ペプチド（※）が髪内部に浸透し、うるおいを補給して傷んだ髪を集中補修。うるおいを逃がさず閉じ込め、くせや広がりが気にならない髪へ。
※ パルミトイルジペプチドー１８（保湿成分）
トリートメントに配合された3種の植物オイル（※）が、髪の表面をコーティング
3種の植物オイル（※）がうるおいを補い保ちながら、髪にツヤを与えます。
※ ツバキ種子油、マカデミア種子油、スクワラン（すべて保湿成分）
RESCUE BOOST SHAMPOO＆TREATMENT
度重なるカラーやブリーチ、縮毛矯正によるハイダメージ髪も、うるつよ髪（※）へ
※ ダメージケアで、うるおいのあるしなやかな髪になること
こんな方におすすめ
・度重なるカラーやブリーチで髪が特にパサつく方
・縮毛矯正をされている方
・枝毛や切れ毛が気になる方
＜ハイダメージケアタイプ＞
アニュミー レスキューブーストシャンプー
350mL
アニュミー レスキューブーストトリートメント
200g
各1,650円（税込）
トライアルパウチ (シャンプー10mL+トリートメント10g)
143円（税込）
1月27日（火）公式オンラインストアにて先行発売
3月2日（月）全国発売
ケラチンブースター（※1）成分×3種のケラチン（※2）×ヘマチン（※3）が
ダメージによる枝毛・切れ毛を防ぎ、しなやかな髪へ
タンパク質由来の成分で、髪表面に均一に広がりやすい性質を持つヘマチン（※3）の被膜形成により、髪同士の摩擦を抑え、うるおいのある指通りのよい質感へ整えます。ダメージが気になる髪も、ツヤのある扱いやすい状態へと導きます。
※1 シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール（浸透補修成分）
※2 加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）、イソステアロイル加水分解ケラチン（すべて毛髪補修成分）
※3 毛髪補修成分
カラーの色もちをサポートし、毛先までなめらかにケア
カラーの色もちをサポートする成分、ポリ－ε－リシン（※1）配合。髪表面に均一に広がりやすい特性により、カラー後の乾燥によるパサつきを抑え、ヘアカラーを美しくキープします。さらに、キューティクルをなめらかに整える成分（※2）も配合することで、毛先までスムーズな指通りを叶え、扱いやすい髪へと整えます。
※1 毛髪補修成分
※2 セイヨウアカマツ球果エキス（毛髪補修成分）
オリーブオイル発酵成分（※）が髪のうるおいを保ち、つややかでなめらかな仕上がりへ
髪表面をうるおいベールで包み込み、乾燥しやすい髪を毛先までしっとりと整えます。
※ プセウドジマツクバエンシス／（オリーブ油／グリセリン／ダイズタンパク）発酵物（保湿成分）
OUT BATH
シャンプー&トリートメントと合わせて使える！
なりたい髪や仕上がりに合わせて選ぶ、3つのアウトバスアイテム
こんな方におすすめ
・インバスケアだけでは物足りない方
・ドライヤー、アイロンによる熱ダメージや紫外線ダメージが気になる方
・髪の広がり、アホ毛、静電気が気になる方
ドライヤーやアイロンによる熱ダメージから髪を守り、
パサパサなダメージ髪にうるおいを補給する
「美容液ヘアミルク」
アニュミー エンリッチミルク
120g 1,540円（税込）
1月27日（火）公式オンラインストアにて先行発売
3月2日（月）全国発売
べたつかずさらっとしたテクスチャーが傷んだ髪に素早くなじみ補修。
なめらかでうるおいのある、思わず触れたくなる髪へ。
配合KEY成分
ケラチンブースター成分（※1） / 3種のケラチン（※2） /γ-ドコサラクトン（※3） ×コラーゲンペプチド（※4） ×イソステアリン酸（※5）
※1 シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール（浸透補修成分）
※2 加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン（羊毛）（すべて毛髪補修成分）
※3 毛髪補修成分
※4 イソステアロイル加水分解コラーゲン（毛髪補修成分）
※5 毛髪補修成分
うねり、広がる髪がべたつかずまとまる！
ドライヤー前後やスタイリング時にも使用できる
「マルチ美容液オイル」
アニュミー シールドオイル
80mL 1,650円（税込）
1月27日（火）公式オンラインストアにて先行発売
3月2日（月）全国発売
美容液成分（※1）が⽑髪内部まで浸透し、ダメージ補修。べたつかず均一に塗り伸ばしやすいオイルテクスチャーなので、日中の髪の乾燥や広がりも気軽にケアできます。紫外線によるダメージを防ぎ、うねりが気にならないしっとりまとまりのある髪に。
配合KEY成分
ケラチンブースター成分（※2） / 3種のケラチン（※3） /クロフノリエキス（※1）×シア
脂（※4）
※1 ⽑髪補修成分
※2 シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール（浸透補修成分）
※3 イソステアロイル加水分解ケラチン（⽺⽑）、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラ
チン（⽺⽑）、加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）（すべて⽑髪補修成分）
※4 エモリエント成分
ダメージ髪の広がり、アホ毛、静電気を抑えて、
瞬間ツヤツヤ＆さらさら髪へと導く
モテ髪爆誕「美容液グロススプレー」
アニュミー さらさらグロススプレー
100g 1,320円（税込）
1月27日（火）公式オンラインストアにて先行発売
3月2日（月）全国発売
これ1本でモテ髪がつくれる、6 in 1ヘアスプレー。
やわらかな吐出で、つけすぎによるテカリを防ぎ、細い髪の方もべたつかずに、さらさら髪に。
１.乾燥・ツヤ髪ケア（※1）
２.うねり・広がり髪ケア（※2）
３.紫外線によるダメージ補修（※3）
４.静電気抑制効果（※4）
５.ヒートプロテクト効果（※5）
６.ヘアフレグランス
※1 マカデミア種子油、ヒマワリ種子油、ホホバ種子油、アンズ核油（エモリエント成分）配合
※2 水添ポリイソブテン、（Ｃ１５-１９）アルカン（保湿成分）配合
※3 シア脂（エモリエント成分）配合
※4 加水分解シルクエチル（毛髪補修成分）配合
※5 ドライヤーやアイロンなどの熱から髪を守ること、γ-ドコサラクトン、メドウフォーム-δ-ラクトン（毛髪補修成分）配合
配合KEY成分
ケラチンブースター成分（※1）/ 3種のケラチン（※2）
※1 シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール（浸透補修成分）
※2 イソステアロイル加水分解ケラチン（羊毛）、ココイル加水分解ケラチンＫ（羊毛）、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）（すべて毛髪補修成分）
伸ばすを楽しむダメージヘアケアブランド「anummy（アニュミー）」
髪を伸ばす時間そのものを楽しむダメージヘアケアブランドとして、 2026年3月に誕生。カラーやブリーチ、日々の摩擦によるダメージに寄り添う処方設計で、髪質や髪悩みに応じた3タイプのシャンプー・トリートメントと、なりたい仕上がりに合わせて選べるアウトバスアイテムを展開しています。
【anummy 公式サイト】
https://beautyfarm.co.jp/shop/pages/anummy
【ブランド公式SNS】
YouTube：anummy_official
Instagram：anummy_official
X（旧 Twitter）：anummy_official
TikTok：anummy_official
