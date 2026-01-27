2026年3月11(水)A千葉戦に大黒摩季さん出演決定！

トヨタアルバルク東京株式会社

いつもアルバルク東京への応援ありがとうございます。



2026年3月11日(水)アルティーリ千葉戦にアーティスト大黒摩季さんの出演が決定いたしました。

当日は、テーマイベント「ALVARK平成Night」に合わせて、平成を代表する大黒摩季さんの大ヒット曲 「あなただけ見つめてる」（1993年／平成5年リリース）「ら・ら・ら」（1995年／平成7年リリース）を、ハーフタイムショーにて披露いただきます。

平成を彩った名曲とともに、特別な一夜をぜひアリーナでお楽しみください。

出演概要

対象試合

りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B1リーグ戦 第25節

日程：2026年3月11日(水) 19:05 TIPOFFアルティーリ千葉戦

会場：TOYOTA ARENA TOKYO

出演コーナー

ハーフタイム（19:45頃）※予定

チケット :https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/AT/20260311

大黒摩季さん出演コメント

この度、3月11日、アルバルク東京のホームゲームのハーフタイムショーに出演いたします大黒摩季です。チーム名のALVARKが、「電撃」を意味するアラビラ語を語源とするそうで、いつも作品やLIVEで、心に刺さる言葉、乾いた心に電撃が走るようなサウンドを目指してきた私にとって、新たな進化へインスパイアされる熱いネーミングで、しかもマスコットのルークがめちゃくちゃ好みなので(ハート)

チームの皆さんやファンの皆さんは勿論、ルークともご一緒できることに今からテンション爆上がりです(ハート)



私が歌うことで心の熱がHeat Upし、最高のパフォーマンスをしていただけるように短い時間ではありますが、バスケット選手皆さんのバイブルとも言えるスラムダンクのエンディングテーマ「あなただけ見つめてる」も歌います!!

会場が勝利に向かって「一つになれる」ように「ら・ら・ら」も歌います！ので、楽しみにしていてくださいね！

プロフィール

1992年デビュー。「あなただけ見つめてる」「夏が来る」「ら・ら・ら」などのミリオンヒットを放ち、1997年の初ライブでは有明に47,000人を動員する。

2010年病気治療のため活動休業するも、2016年故郷・北海道の「ライジングサン・ロック・フェスティバル」でアーティスト活動再開。

2018年5月まで全国47都道府県を回るツアー85本を敢行する。

以降、毎年ツアーを開催しながら、2020年にはコロナ禍で延期となった全ライブ開催日に生配信を実施し、10月からは全国ツアーも再開、12月23日にニュー・アルバム「PHOENIX」をリリースする。

2021年は地球ゴージャスのミュージカル「The PROM」に初挑戦！

そして、2022年5月27日にデビュー30周年を迎え、全国47都道府県ツアーをスタート、2023年5月28日には東京ガーデンシアターに5,000人を集めTour Finalを迎えた。記念アルバム「SPARKLE」も2022年12月14日にリリースしている。

2024年4月、能登半島地震へのチャリティライブをZEPP横浜にて開催、その後も復興支援を続け、12月には熊本城ホールでも開催。

2024年7月期、TBS系列日曜劇場「ブラックペアン シーズン2」にて副院長「江尻紀恵」役で地上波ドラマ初出演を果たす。

2025年、年間を通じ「55BLACK」「55RED」と冠した全国ツアーを4月26日より敢行、8月2日に最新アルバム「55BLACK」を発売し、11月16日東京国際フォーラムにてTour Finalを迎えた。

アルバルク平成Night

ーーーあなたの平成をもう一度。

「ALVARK“平成”NIGHT」は、平成カルチャーを詰め込んだスペシャルナイト！

あの頃のワクワクを、アルバルク東京の試合と一緒に楽しみましょう。

会場内の音楽を懐かしの平成ソングでお迎えするほか、来場者全員に“平成を感じるノベルティ”をプレゼント！詳細の続報は近日公開。

アルバルク東京公式サイト :https://www.alvark-tokyo.jp/