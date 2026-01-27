京都陶磁器協同組合連合会 創立50周年・たち吉共同企画　京式登り窯「酒の器と茶の器」

株式会社たち吉




京都陶磁器協同組合連合会（所在地：京都府京都市山科区川田清水焼団地6-2
コーポきよみず203　会長：釋 博史）は、創立50周年の節目を記念し、株式会社たち吉


（所在地：京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町310 太陽生命京都ビル3階


代表取締役社長　鷹野正明）との共同企画による　京式登り窯「酒の器と茶の器」を、


2026年1月30日（金）から2月11日（木）まで、京都陶磁器会館にて開催いたします。





■開催の背景と主旨


京都の伝統ある陶磁器産業を支えてきた京都陶磁器協同組合連合会は、50周年を迎えました。この記念すべき年を祝し、同じく京都の地で270有余年の歴史を持つ「たち吉」と共に京都・宇治に現存する貴重な登り窯を舞台に、「酒の器と茶の器」という企画を立ち上げました。


京焼・清水焼の作り手たちが、「呑むひととき」をテーマに心を込めて制作した作品を一堂にご紹介いたします。


伝統の技と現代の感性が調和する器の魅力を、どうぞご堪能ください。





■開催概要


名称：京都陶磁器協同組合連合会　創立50周年　たち吉共同企画


　　　 京式登り窯「酒の器と茶の器」


　　　 ～　Sake and Tea Vessels fired in Kyoto Climbing Kilns　～


期間：2026年1月30日（金）―２月11日（水・祝）


時間：10:00～18:00（毎週木曜日休館/最終日のみ17時閉場）



会場：京都陶磁器会館（京都市東山区東大路五条上ル遊行前町583-1）


　　　URL：www.kyototoujikikaikan.or.jp(http://kyototoujikikaikan.or.jp/)


　　　TEL：075-541-1102


入場料：無料


主催：京都陶磁器協同組合連合会　株式会社たち吉



京都陶磁器会館　アクセス

特集ページ：https://tachikichi.jp/c/f000000/f050000



【本件に関するお問合せ先】


事務局　株式会社たち吉　担当：小林


TEL：075-585-7214


Email：keiichi_kobayashi@tachikichi.co.jp　　