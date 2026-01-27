【フェンシング】女子サーブル ワールドカップ（アメリカ/ソルト レイク シティ）で江村美咲が準優勝！

公益社団法人日本フェンシング協会

現地時間、2026年1月24日(土)にアメリカ/ソルト レイク シティで開催された女子サーブルワールドカップにて、江村美咲（株式会社立飛ホールディング）が今シーズン2回目となる銀メダルを獲得しました！

表彰式：銀メダル獲得で笑顔の江村美咲

今大会を世界ランク1位で迎えた江村は、準々決勝でMARTIN PORTUGUES Lucia/ESP(WR/9位)に15対10、準決勝ではEGORIAN Yana/AIN (WR/13位)に15対11で勝利。決勝ではNOUTCHA Sarah/FRA(WR/3位)に14対15で惜敗するも、見事 銀メダルを獲得しました。※WR（WORLD RANKING：ワールドランキング）

準決勝 選手紹介決勝：左から NOUTCHA（FRA）、江村美咲決勝：健闘を称え合う両選手表彰式：左から_江村美咲（JPN）、NOUTCHA（FRA）、BATTISTON （ITA）、EGORIAN（AIN）

■コメント：江村 美咲_えむら みさき/株式会社立飛ホールディングス

時差もある中、遅くまで応援ありがとうございました。最後に勝ちきれず悔しい気持ちもありますが、勝ち続ける難しさを知っている分、2大会連続での表彰台はポジティブに捉えています。ただ、やはり自分が追求していきたいのは、結果だけでなくプレーのクオリティや、自分が楽しめているかという点です。そこができれば自然と結果はついてくると信じ、引き続き結果だけで一喜一憂せず精進してまいります。明日の団体戦は、また新たな気持ちでしっかり準備して挑みたいと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。

■大会リザルトURL：男女サーブル ワールドカップ（アメリカ/ソルト レイク シティ）

https://www.fencingtimelive.com/tournaments/eventSchedule/54B63769F5D54649A5CE532D9ECF965E#today(https://www.fencingtimelive.com/tournaments/eventSchedule/54B63769F5D54649A5CE532D9ECF965E#today)

■写真について

ダウンロードいただき、是非、ご活用ください。

クレジット (C)（公社）日本フェンシング協会