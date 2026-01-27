こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
札幌市・企業のビッグデータを活用した実践型プログラム「SAPPORO データアイデアソン 〜データで考える札幌の未来〜 In北海道科学大学」 を開催します。
2026年2月3日(火)、2026年2月4日(水)、札幌市・企業のビッグデータを活用した実践型プログラム「SAPPORO データアイデアソン 〜データで考える札幌の未来〜 In北海道科学大学」 を開催します。
北海道科学大学（札幌市手稲区前田７条15丁目４-１）は、札幌市および一般財団法人さっぽろ産業振興財団が主催する、札幌市・企業が保有するビッグデータを活用した実践型プログラム「SAPPORO データアイデアソン 〜データで考える札幌の未来〜 In北海道科学大学」を、共催として、2026年２月３日（火）・４日（水）の２日間、本学キャンパスにて開催します。
本プログラムは、普段触れる機会の少ない企業のリアルなビッグデータを題材に、DX分野の専門家の伴走のもと、データ活用の基礎からアイデア創出までを体験的に学ぶ実践的な内容です。
当日は、デザイン思考とデータ活用の基礎を学ぶ講義に加え、グループワークによるアイデア企画・発表を行います。専門家からの講評やアドバイスを通じて、参加者の実践的な課題解決力の向上を目指します。
北海道科学大学では、本プログラムを通じて、学生のデータリテラシー向上および地域課題への関心を高めるとともに、札幌市および関係機関との連携を一層深化させ、地域社会のDX推進に貢献してまいります。
是非、取材等のご協力をお願いいたします。
＜開催概要＞
日時： 2026年２月３日(火) 13:00〜17:00
2026年２月４日(水) 13:00〜17:00
場所： 北海道科学大学 Ａ棟２階 Ａ207講義室
主催： 札幌市・一般財団法人さっぽろ産業振興財団
共催： 北海道科学大学
協力： 株式会社NTT DXパートナー
人数： 学生20名前後参加予定
▼本件に関する問い合わせ先
地域連携課
住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
TEL：011-688-8664
FAX：011-688-2392
メール：chiiki@hus.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
北海道科学大学（札幌市手稲区前田７条15丁目４-１）は、札幌市および一般財団法人さっぽろ産業振興財団が主催する、札幌市・企業が保有するビッグデータを活用した実践型プログラム「SAPPORO データアイデアソン 〜データで考える札幌の未来〜 In北海道科学大学」を、共催として、2026年２月３日（火）・４日（水）の２日間、本学キャンパスにて開催します。
当日は、デザイン思考とデータ活用の基礎を学ぶ講義に加え、グループワークによるアイデア企画・発表を行います。専門家からの講評やアドバイスを通じて、参加者の実践的な課題解決力の向上を目指します。
北海道科学大学では、本プログラムを通じて、学生のデータリテラシー向上および地域課題への関心を高めるとともに、札幌市および関係機関との連携を一層深化させ、地域社会のDX推進に貢献してまいります。
是非、取材等のご協力をお願いいたします。
＜開催概要＞
日時： 2026年２月３日(火) 13:00〜17:00
2026年２月４日(水) 13:00〜17:00
場所： 北海道科学大学 Ａ棟２階 Ａ207講義室
主催： 札幌市・一般財団法人さっぽろ産業振興財団
共催： 北海道科学大学
協力： 株式会社NTT DXパートナー
人数： 学生20名前後参加予定
▼本件に関する問い合わせ先
地域連携課
住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
TEL：011-688-8664
FAX：011-688-2392
メール：chiiki@hus.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/