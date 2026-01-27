こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
千葉工業大学と甲府工業高等学校が包括的連携協定を締結
千葉工業大学（理事長：瀬戸熊 修）と甲府工業高等学校（山梨県甲府市／校長：萱沼 恵光（かやぬま よしみつ））は、包括的な連携に関する協定を締結するため、2026年1月19日に甲府工業高等学校にて協定締結式を執り行いました。 本協定は相互間の信頼関係を構築し、学問、文化などの幅広い分野における学生および生徒の進学およびキャリア構築を支援するとともに、教育・研究に関する相互理解の促進に取り組む事を目的としています。
【千葉工業大学と甲府工業高等学校との協定に基づく連携事項】
１ 教育・研究および文化の発展に関すること
２ 探究活動に関すること
３ 人材育成に関すること
４ その他前条の目的を達成するために必要と認めること
【甲府工業高等学校および千葉工業大学について】
甲府工業高等学校は、大正6年に創設され、創立107年を迎える歴史と伝統を誇る工業高校です。校訓「質実剛健」のもと、県内はもとより全国の産業界で活躍する多くの技術者を輩出してきました。全日制・定時制に加え、全国的にも数少ない専攻科を併設する本県工業教育の基幹校として、充実した施設・設備を活用した実践的な工業教育を展開しています。「技術者となる前に人間となれ」という教育信条のもと、人間教育を土台に、新しい時代を切り拓く工業人材の育成を目指しています。
千葉工業大学は千葉県習志野市を中心に3キャンパスを構え、5学部17学科を擁する大学です。現在約10,000人が専門領域を超えた知識と問題解決力の修得を目指して学修しています。宇宙技術・ロボット技術などの先端分野で教育研究を推進し、地域・社会と連携した学びと実践の場の創出に取り組んでいます。
▼本件に関する問い合わせ先
入試広報部
日下部 聡（クサカベ サトシ）
住所：〒275-0016 千葉県習志野市津田沼2-17-1
TEL：047-478-0222
FAX：047-478-3344
メール：cit@chibatech.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
１ 教育・研究および文化の発展に関すること
２ 探究活動に関すること
３ 人材育成に関すること
４ その他前条の目的を達成するために必要と認めること
【甲府工業高等学校および千葉工業大学について】
甲府工業高等学校は、大正6年に創設され、創立107年を迎える歴史と伝統を誇る工業高校です。校訓「質実剛健」のもと、県内はもとより全国の産業界で活躍する多くの技術者を輩出してきました。全日制・定時制に加え、全国的にも数少ない専攻科を併設する本県工業教育の基幹校として、充実した施設・設備を活用した実践的な工業教育を展開しています。「技術者となる前に人間となれ」という教育信条のもと、人間教育を土台に、新しい時代を切り拓く工業人材の育成を目指しています。
千葉工業大学は千葉県習志野市を中心に3キャンパスを構え、5学部17学科を擁する大学です。現在約10,000人が専門領域を超えた知識と問題解決力の修得を目指して学修しています。宇宙技術・ロボット技術などの先端分野で教育研究を推進し、地域・社会と連携した学びと実践の場の創出に取り組んでいます。
▼本件に関する問い合わせ先
入試広報部
日下部 聡（クサカベ サトシ）
住所：〒275-0016 千葉県習志野市津田沼2-17-1
TEL：047-478-0222
FAX：047-478-3344
メール：cit@chibatech.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/