【報道関係者各位】取材受付のご案内 ハウスメーカー制作映画「柊吾のこと」プレミアム上映会

注文住宅を手がけるヤマト住建株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：河本 佳樹、以下「ヤマト住建」）は、ハウスメーカーで初めて制作を行ったショート映画「柊吾のこと」のプレミアム上映会を2月2日(月)に渋谷区シダックスカルチャーホールにて行います。

■取材受付のご案内

ヤマト住建がハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー大賞を史上初となる4回目の受賞を記念し、制作したオリジナルショート映画「柊吾のこと」のプレミアム上映会を行います。

【日時】　 2月2日(月)　開場　12：30/開演　13：00

　　　　　河本社長挨拶・本編上映・犬童監督と磯野CMOによる制作秘話、等開催予定

　　　　　終了　14：30

【会場】　　シダックスカルチャーホール（渋谷区神南1-12-10　シダックスカルチャービレッジ8F）

【登壇予定】　作品監督 犬童一利　氏

　　　　　　 代表取締役社長 河本佳樹、CMO 磯野享史

【一般ご招待】　　ヤマト住建オーナー皆様、ヤマト共栄会の皆様

【取材について】　1月31日(日)17時までに press@yamatojk.co.jp までご連絡ください(担当：池田)

※ご取材位置は先着順とさせていただきます。

尚、第二部として15：30より主演の市川由衣さん、犬童一利監督による舞台挨拶が行われます。こちらへも取材ご希望の場合はその旨もご記載ください。

■作品概要







主演：市川由衣

監督：犬童一利

脚本：守口悠介

プロデューサー：横川康次

後援：船橋市観光協会

企画・製作：ヤマト住建株式会社

特設サイト：https://shugonokoto.com/

本作品は、不登校の子どもや夫婦のすれ違いに悩むスーパーで働く主婦を主人公に、どんな家族にも起こりうる“今日”を描く物語です。住宅環境が家族の関係にどのような変化をもたらすのかも裏テーマとして設けられた本作を、特設サイトにて配信中。大賞の複数回受賞という実績を背景に、住宅メーカーが主体となって企画・製作する本格ショート映画の制作は日本で初めての取り組みです。

＜会社概要＞

企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )

代表者：代表取締役　河本 佳樹

所在地：〒651-0083　兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号

　　　　　　　　　　　　　　神戸商工貿易センタービル18階

設立：1987年11月