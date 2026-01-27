こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【報道関係者各位】取材受付のご案内 ハウスメーカー制作映画「柊吾のこと」プレミアム上映会
注文住宅を手がけるヤマト住建株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：河本 佳樹、以下「ヤマト住建」）は、ハウスメーカーで初めて制作を行ったショート映画「柊吾のこと」のプレミアム上映会を2月2日(月)に渋谷区シダックスカルチャーホールにて行います。
■取材受付のご案内
ヤマト住建がハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー大賞を史上初となる4回目の受賞を記念し、制作したオリジナルショート映画「柊吾のこと」のプレミアム上映会を行います。
【日時】 2月2日(月) 開場 12：30/開演 13：00
河本社長挨拶・本編上映・犬童監督と磯野CMOによる制作秘話、等開催予定
終了 14：30
【会場】 シダックスカルチャーホール（渋谷区神南1-12-10 シダックスカルチャービレッジ8F）
【登壇予定】 作品監督 犬童一利 氏
代表取締役社長 河本佳樹、CMO 磯野享史
【一般ご招待】 ヤマト住建オーナー皆様、ヤマト共栄会の皆様
【取材について】 1月31日(日)17時までに press@yamatojk.co.jp までご連絡ください(担当：池田)
※ご取材位置は先着順とさせていただきます。
尚、第二部として15：30より主演の市川由衣さん、犬童一利監督による舞台挨拶が行われます。こちらへも取材ご希望の場合はその旨もご記載ください。
■作品概要
主演：市川由衣
監督：犬童一利
脚本：守口悠介
プロデューサー：横川康次
後援：船橋市観光協会
企画・製作：ヤマト住建株式会社
特設サイト：https://shugonokoto.com/
本作品は、不登校の子どもや夫婦のすれ違いに悩むスーパーで働く主婦を主人公に、どんな家族にも起こりうる“今日”を描く物語です。住宅環境が家族の関係にどのような変化をもたらすのかも裏テーマとして設けられた本作を、特設サイトにて配信中。大賞の複数回受賞という実績を背景に、住宅メーカーが主体となって企画・製作する本格ショート映画の制作は日本で初めての取り組みです。
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
代表者：代表取締役 河本 佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
