ヒートポンプ市場規模、シェアレポート、成長動向およびメーカー別分析（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「ヒートポンプ市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発刊を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう設計されています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
市場概要
ヒートポンプは、燃焼によって熱を発生させるのではなく、電力を用いて熱を別の場所へ移動させる高効率な冷暖房システムです。住宅、商業施設、産業施設において、空調、冷房、給湯用途として広く導入されています。主な方式には、空気熱源ヒートポンプ（ASHP）、地中熱（地熱）ヒートポンプ（GSHP）、水熱源ヒートポンプがあり、可逆運転により通年利用が可能です。
世界のヒートポンプ市場は、脱炭素化戦略の中核として位置付けられており、政府や消費者が化石燃料ベースの暖房に代わる選択肢を求める中で急速に拡大しています。冷媒、インバーターコンプレッサー、寒冷地対応性能の進歩により、さまざまな地域での適用が可能となり、導入が加速しています。
市場規模およびシェア
世界のヒートポンプ市場規模は約700億～850億米ドルと評価されており、今後10年間で年平均成長率（CAGR）8～10％で成長すると見込まれています。特に、積極的な気候政策や電化促進策を実施する地域で成長が顕著です。
欧州は、支援的な規制、補助金制度、天然ガス価格の高騰を背景に大きな市場シェアを占めています。アジア太平洋地域（中国、日本、韓国を中心）は、最大の導入基盤と最も高い成長率を示しており、都市化と製造規模の拡大が成長を牽引しています。北米も、州政府や電力会社による電化暖房へのインセンティブを背景に急速に拡大しています。技術別では、設置コストの低さから空気熱源ヒートポンプが出荷台数の大半を占める一方、地中熱システムは高効率・長寿命を特長とするプレミアム市場を形成しています。
主な成長要因
脱炭素化および気候政策：CO?排出削減目標により、ガス・石油ボイラーからの置き換えが加速。
エネルギー価格の上昇：ヒートポンプはライフサイクルコストが低く、燃料価格変動リスクを低減。
政府インセンティブ：補助金、税制優遇、建築基準が導入コストを大幅に低減。
技術革新：寒冷地性能の向上、スマート制御、低GWP冷媒の採用により用途が拡大。
新築および改修需要：新築住宅および既存建築物の電化が需要を押し上げ。
市場セグメンテーション
タイプ別：
・空気熱源ヒートポンプ
・地中熱（地熱）ヒートポンプ
・水熱源ヒートポンプ
用途別：
・住宅
・商業
・産業
運転方式別：
・暖房専用
・冷房専用
・冷暖房兼用（可逆型）
容量別：
・小型（住宅用）
・中型（商業用）
・大型（産業用・地域暖房）
エンドユーザー別：
・住宅所有者
・商業ビル所有者
・産業施設
・公共事業者および地域暖房事業者
