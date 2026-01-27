IoT時代の“測る力”が市場を押し上げる：計量センサー市場、CAGR6.3%で2031年8.84億ドルへ
重量センサーの仕組みとは何か？
重量センサーは力や荷重を測定する装置である。荷重を電気信号に変換し、その信号を処理してさまざまな用途に活用することができる。力や重量の測定には、多くの場合内部に取り付けられたストレインゲージ（ひずみゲージ）が用いられており、これによって正確な重量測定が可能となっている。
計量センサー業界の未来を切り拓く技術とは何か？
計量センサーは物理的な力や荷重を電気信号に変換し、正確な測定を可能にする中核技術である。主にストレインゲージなどの高精度なセンサー素子を用い、重量や圧力、振動など多様な物理量を測定する。技術の進歩により、センサーの小型化、高感度化、耐久性向上が進み、産業機械、物流、自動車、医療機器など幅広い分野で不可欠な存在となっている。計量センサーは単なる測定機器ではなく、スマート化やIoT化の中核を担い、デジタル社会の進展に不可欠なインフラとしての役割も増している。
市場動向が示す成長の加速と多様化
計量センサー市場は世界的に拡大基調をたどっている。製造業の高度自動化や省力化要求の高まり、物流分野での正確な荷重管理の必要性、さらには医療やヘルスケアでの精密測定ニーズが市場を牽引している。特に環境・エネルギー分野での活用拡大が顕著であり、スマートグリッドや再生可能エネルギーの導入に伴い、多様な測定ニーズが発生している。加えて、産業インフラの老朽化に伴うメンテナンス需要や安全性確保のための計測精度向上も市場活性化の一因となっている。
市場拡大の背景にあるドライバーとは？
計量センサー市場の拡大は、技術革新と社会的要求の相乗効果によるものである。高精度かつ高信頼性のセンサーを低コストで提供する技術進歩が、あらゆる産業での採用を後押ししている。さらに、環境規制の強化や品質管理の厳格化が、正確で信頼性の高い計測機器へのニーズを増大させている。IoTやビッグデータ解析との連携も、市場拡大の大きな要因となっており、リアルタイムなデータ取得と高度解析による効率化が企業の競争力向上に直結している。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界計量センサー市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/284773/washer-load-cells）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが6.3%で、2031年までにグローバル計量センサー市場規模は8.84億米ドルに達すると予測されている。
図. 計量センサー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340110/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340110/images/bodyimage2】
図. 世界の計量センサー市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、計量センサーの世界的な主要製造業者には、Spectris、Keli Electric Manufacturing、Minebea Mitsumi、TE Connectivity、Flintec、ZEMIC、Vishay Precision Group、Mettler Toledo、Siemens、PCB Piezotronicsなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約42.0%の市場シェアを持っていた。
企業はどのように未来を創るのか？革新と共創の時代
計量センサー企業に求められるのは、単なる製品供給を超えた価値創造である。革新的な技術開発はもちろん、顧客や他企業との共創によるソリューション提供が不可欠である。センサー単体の性能向上だけでなく、システム全体を視野に入れた提案力やカスタマイズ対応力が競争優位の鍵となる。特にAIやクラウド技術を活用したスマートセンサーの開発は、新たな市場創出と顧客満足度向上に直結している。こうした取り組みを通じて、企業は持続的な成長基盤を築いていく。
重量センサーは力や荷重を測定する装置である。荷重を電気信号に変換し、その信号を処理してさまざまな用途に活用することができる。力や重量の測定には、多くの場合内部に取り付けられたストレインゲージ（ひずみゲージ）が用いられており、これによって正確な重量測定が可能となっている。
計量センサー業界の未来を切り拓く技術とは何か？
計量センサーは物理的な力や荷重を電気信号に変換し、正確な測定を可能にする中核技術である。主にストレインゲージなどの高精度なセンサー素子を用い、重量や圧力、振動など多様な物理量を測定する。技術の進歩により、センサーの小型化、高感度化、耐久性向上が進み、産業機械、物流、自動車、医療機器など幅広い分野で不可欠な存在となっている。計量センサーは単なる測定機器ではなく、スマート化やIoT化の中核を担い、デジタル社会の進展に不可欠なインフラとしての役割も増している。
市場動向が示す成長の加速と多様化
計量センサー市場は世界的に拡大基調をたどっている。製造業の高度自動化や省力化要求の高まり、物流分野での正確な荷重管理の必要性、さらには医療やヘルスケアでの精密測定ニーズが市場を牽引している。特に環境・エネルギー分野での活用拡大が顕著であり、スマートグリッドや再生可能エネルギーの導入に伴い、多様な測定ニーズが発生している。加えて、産業インフラの老朽化に伴うメンテナンス需要や安全性確保のための計測精度向上も市場活性化の一因となっている。
市場拡大の背景にあるドライバーとは？
計量センサー市場の拡大は、技術革新と社会的要求の相乗効果によるものである。高精度かつ高信頼性のセンサーを低コストで提供する技術進歩が、あらゆる産業での採用を後押ししている。さらに、環境規制の強化や品質管理の厳格化が、正確で信頼性の高い計測機器へのニーズを増大させている。IoTやビッグデータ解析との連携も、市場拡大の大きな要因となっており、リアルタイムなデータ取得と高度解析による効率化が企業の競争力向上に直結している。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界計量センサー市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/284773/washer-load-cells）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが6.3%で、2031年までにグローバル計量センサー市場規模は8.84億米ドルに達すると予測されている。
図. 計量センサー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340110/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340110/images/bodyimage2】
図. 世界の計量センサー市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、計量センサーの世界的な主要製造業者には、Spectris、Keli Electric Manufacturing、Minebea Mitsumi、TE Connectivity、Flintec、ZEMIC、Vishay Precision Group、Mettler Toledo、Siemens、PCB Piezotronicsなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約42.0%の市場シェアを持っていた。
企業はどのように未来を創るのか？革新と共創の時代
計量センサー企業に求められるのは、単なる製品供給を超えた価値創造である。革新的な技術開発はもちろん、顧客や他企業との共創によるソリューション提供が不可欠である。センサー単体の性能向上だけでなく、システム全体を視野に入れた提案力やカスタマイズ対応力が競争優位の鍵となる。特にAIやクラウド技術を活用したスマートセンサーの開発は、新たな市場創出と顧客満足度向上に直結している。こうした取り組みを通じて、企業は持続的な成長基盤を築いていく。