【2/9開催ウェビナー】製造現場のAI導入を成功させる「三位一体」のAI Ready実装手法。 IoT・データ基盤・外観検査の最前線を行く3社がご紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340104/images/bodyimage1】
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年2月9日（月）12時より製造業向けAI活用ウェビナーを開催します。
本ウェビナーでは、IoT・データ基盤・外観検査の各領域で最前線を走る3社を迎え、製造現場のAI導入を成功させる「三位一体」の実装手法を徹底解説します。
「PoCで終わらせない」ためのAI-Readyなデータ基盤構築や、既存ラインを活かした低コストな検品精度の高め方とは。照明選定などの現場ノウハウからRAG（検索拡張生成）によるドキュメント活用まで、コア業務を止めずにAI基盤をプロと共創する、2026年の実践的なヒントをご紹介します。
DX推進を加速させたい担当者様はもちろん、AI活用の成果に課題を感じている企業様も必見の内容です。ぜひお早めにお申し込みください。
■開催概要
【2/9開催ウェビナー】
製造現場のAI導入を成功させる「三位一体」のAI Ready実装手法。
IoT・データ基盤・外観検査の最前線を行く3社がご紹介
・主催：株式会社アイスマイリー
・日時：2026年2月9日（月）12:00～13:30
・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。
・費用：無料
・申込締切：2月9日（月）11:00まで
ウェビナーに無料で参加
＝＝＝＞https://ai.aismiley.co.jp/form/20260209webinar
■こんな方にお勧めのウェビナーです！
・導入済みのAI外観検査において、さらなる精度向上や成果の最大化を目指している方
・最小限の投資で、現場を止めることなくスマート化を実現したい方
・「データはあるがAIに使えない」という課題を抱え、AI-Readyな基盤作りを知りたい方
・製造現場での生成AI・RAG活用の具体的なステップを検討している方
・DX推進、情報システム、製造・技術部門の担当者様
■ウェビナー登壇者
・株式会社Phoxter
Smart Vision Solutions事業部 事業部責任者
赤畠 久幸 氏
・三菱電機株式会社
ものづくりソリューション戦略部 ビジネスインキュベーショングループ マネージャー
薄田 隼人 氏
・株式会社フライウィール
セールス&マーケティング 本部 Senior Business Development Manager
黒岩 大祐 氏
・ファシリテーター
株式会社アイスマイリー 小牧 紘
■ウェビナー登壇者情報
株式会社Phoxter
Smart Vision Solutions事業部 事業部責任者
赤畠 久幸 氏
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340104/images/bodyimage2】
大学卒業後、武田薬品にて学びたかったセールスとエリアマーケティングに13年間従事。その後、世界のFA市場の拡大を確信しマシンビジョンの技術営業に転身。検査自動化で貢献した業界とプロセスの知見は深く多岐にわたる。クライアントの投資効果に照らして、技術力に立脚した光学系選定、検査・計測・データ収集、活用の提案が得意。投資効果に合わない場合導入をお勧めしないなど、歯に衣を着せないスタイルが特徴。
三菱電機株式会社
ものづくりソリューション戦略部 ビジネスインキュベーショングループ マネージャー
薄田 隼人 氏
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340104/images/bodyimage3】
