USBフラッシュドライブ市場規模、シェアレポート、成長および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「USBフラッシュドライブ市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発刊を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう設計されています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
市場概要
USBフラッシュドライブ（一般にペンドライブとして知られる）は、フラッシュメモリを使用し、USBインターフェースを介して接続する携帯型ソリッドステートデータストレージデバイスです。個人、商業、教育、産業分野において、データ保存、転送、バックアップ、ブータブル用途などで広く利用されています。USBフラッシュドライブは、小型で耐久性が高く、プラグアンドプレイ機能を備え、1GBあたりのコストが低下している点が評価されています。
クラウドストレージや無線データ転送技術が急速に成長しているにもかかわらず、USBフラッシュドライブは、オフラインでのデータアクセス、安全なデータ保存、企業ITワークフロー、メディア配布、組み込みシステム用途において重要な役割を果たし続けています。USB 3.2、USB4対応、暗号化、耐衝撃・耐環境設計などの進歩により、市場での存在感が維持されています。
市場規模およびシェア
世界のUSBフラッシュドライブ市場規模は約60億～70億米ドルと推定されており、年間出荷台数は数億台に達しています。同市場は予測期間中に年平均成長率（CAGR）3～5％で成長すると見込まれています。
アジア太平洋地域は、大規模な電子機器製造、高い消費者普及率、新興国からの強い需要を背景に、市場シェアを主導しています。北米および欧州は、企業利用、教育分野での需要、プロモーション用途のUSBドライブに支えられた成熟かつ安定した市場です。容量別では、32GB～128GBのUSBフラッシュドライブが最大の出荷量シェアを占めており、NANDフラッシュ価格の低下により、256GB以上の高容量製品が最も成長の速いセグメントとなっています。
主な成長要因
携帯型ストレージに対する継続的需要：USBドライブは、オフラインでのデータ転送や迅速なバックアップに不可欠。
NANDフラッシュ価格の低下：コスト削減により、高容量製品が手頃な価格で提供可能。
企業およびITセキュリティ需要：暗号化およびハードウェアセキュリティ対応USBドライブが、企業や政府分野で広く使用。
教育および研修用途：学習教材やブータブルソフトウェア配布にUSBドライブが活用。
産業および組み込みシステムの成長：診断、ファームウェア更新、データロギング用途で利用。
市場セグメンテーション
容量別：
・32GB未満
・32GB～128GB
・256GB～1TB
・1TB以上
インターフェース別：
・USB 2.0
・USB 3.0 / USB 3.1
・USB 3.2 / USB-C
用途別：
・個人・消費者向け
・企業および政府
・教育
