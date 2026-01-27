ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、「食」と「農」にまつわるテーマをＪＡタウンオフィシャルサポーターの秋元真夏さんがゆるふわっと配信するＹｏｕＴｕｂｅ番組「ゆるふわたいむ」で、ＪＡタウンの食材を使用した番組を配信しています。

１月２７日（火）１８時から、秋元真夏さんが黒田庄和牛ぎゅぎゅっとシリーズを開発する社高校の生徒と中継で取材する動画を公開します。

今回は、秋元真夏さんが、黒田庄和牛ぎゅぎゅっとシリーズを開発する兵庫県立社高校の生徒に中継で取材を行いました。黒田庄和牛肉の旨味を最大限に活かすため、何度も試作を繰り返し完成した「黒田庄和牛ぎゅぎゅっとカレー」や「ミートソース」、新商品の「牛丼」の開発秘話や生徒の商品開発への思いを伺い、「黒田庄和牛ぎゅぎゅっとシリーズ」の魅力をたっぷりお届けします。



YouTube番組「ゆるふわたいむ」



配信タイトル：秋元真夏が社高校に中継取材！黒田庄和牛ぎゅぎゅっとシリーズに新商品「牛丼」が登場！！

ＵＲＬ：https://youtu.be/pb6V-GqvBYk

■番組で紹介した商品はこちら！

黒田庄和牛ぎゅぎゅっと３姉妹（カレー＆ミートソース＆牛丼 各２Ｐ）※お客様送料負担なし

https://www.ja-town.com/shop/g/g5401-gyugyuset003/

黒田庄和牛ぎゅぎゅっと牛丼（５パック）※お客様送料負担なし

https://www.ja-town.com/shop/g/g5401-28050405/

対象ショップ：「あつめて、兵庫。」https://www.ja-town.com/shop/c/c5401/

■番組グッズが当たるプレゼント企画を実施中！

１．対象期間：１月２７日（火）～２月１８日（水）注文受付分

２．内 容：期間中、対象商品をご購入いただくと抽選で１０名様に番組グッズをプレゼント

３．応募条件：対象商品を注文の際、コメント欄に「ゆるふわたいむ」と記載ください

※注文後にキャンセルされた場合は対象外

４．対象商品：黒田庄和牛ぎゅぎゅっとシリーズ全商品

https://www.ja-town.com/shop/e/eGyu/

■番組概要

・タイトル：「食」と「農」のゆるふわバラエティ ゆるふわたいむ

・公開媒体：ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル ゆるふわちゃんねる

https://youtube.com/@yurufuwa_time

・内容：日本の「食」と「農」を幅広い世代にもっと身近に感じてもらうことを目的に、ＭＣの秋元真夏さんがＪＡタウンの商品を通じて「食」と「農」の魅力をゆるふわっとお届けする番組。

・配信日：毎週火・金 １８時

※諸事情により配信日時が変更になる場合があります。

■産地直送通販サイト「ＪＡタウン」特設ページ「秋元真夏の『おいしい』を集めました。」

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/eyrfw3/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown