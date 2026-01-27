ザ・キタノホテル東京　未来をつくる一皿～「オトワレストラン」とのコラボレーション

北野合同建物株式会社

ザ・キタノホテル東京は、“For Comfort 快適さを求めて”を掲げ、都会における上質なくつろぎを提供しています。また、東京で唯一のルレ・エ・シャトー（以下「ルレ」）のメンバーホテルとして、日本の文化を現代の感覚に合わせて、広く伝えることを大切にしています。

この春、同じくルレメンバーであり、“テロワール”を尊重するレストランの先駆けとして輝きつづける「オトワレストラン」とのコラボレーションが実ります。美食の追究やもてなしの文化にとどまらず、その土地や人とのつながり、そして自然環境の良好な持続をも掲げるルレの方針を分かち、東京と栃木、それぞれの地の産物を、両シェフが未来につなげるメッセージとしてひとつのコースに仕立てます。

写真左より：伊東友一（ザ・キタノホテル東京 シェフパティシエ）、加茂健（同 総料理長）、音羽和紀（オトワレストラン シェフ）、音羽元（同 調理長）、音羽創（同 サービスマネージャー）の各氏

未来をつくる一皿 ～ オトワレストランとのコラボレーション

日時： 2026年3月9日（月）19:00開宴（18:15受付開始）

内容： ザ・キタノホテル東京 と「オトワレストラン」とのコラボレーションによる限定コースの提供

場所： 「オランジュリー光庵」 ザ・キタノホテル東京 2階

金額： お一人様 25,000円 <ペアリング> ワイン 11,000円 / ノンアルコール 7,000円

予約： 1月28日（水）より受付開始

＊上記金額は消費税込み・サービス料(15%)別です。

世界中の高質なホテルやレストランが加盟するルレ・エ・シャトー。「オトワレストラン」は2016年に、ザ・キタノホテル東京は2023年にメンバーとなることが認められました。施設として有形無形のクオリティを維持し、提供することはもちろん、人やその土地とのつながり、自然環境の維持・保全のための取り組みが、加盟の条件として重視されています。料理についても例に違わず、年毎に食材の選び方や料理法の方向性が提示され、メンバーの意識をひとつに、地球規模で未来のためのガストロノミーやホスピタリティを追求しています。

ザ・キタノホテル東京は創業以来、“快適さ＝心身の健康”という信念のもと、ダイニングにおいても、体に負担のない美食、環境に配慮した調理を心がけています。一方「オトワレストラン」は、創業者の音羽和紀氏、長男で料理長の元氏、次男で料理とマネージメントの双方を手がける創氏ほか、ファミリーが一丸となって、故郷・栃木県の土地の魅力を、料理を通じメゾン全体で伝え続けています。

今回、東京と栃木、二つのテロワールが、ひとつの未来を見つめます。それぞれの地の、人と自然が融合して生まれる優れた食材を通して、“真に豊かな食”を問いかける一皿を提供します。

▶オトワレストラン

1981年にオーベルジュとしてスタート。土地の食と自然が一体になった料理で、日本のローカルガストロノミーの先鞭をつけ、“遠くからでも訪れるべきレストラン”として内外の評価を得る。2007年に現在の形態で新たにスタート。音羽和紀氏を中心とするファミリーでその志を広く伝え、時代とともに前進しつづけている。https://otowa-artisan.co.jp/

＜両シェフよりのフォーカス食材＞

東京軍鶏 ザ・キタノホテル東京 総料理長 加茂 健

時間をかけた自然な成長を尊重し、丁寧に東京でのみ飼育される鶏です。大量生産・大量消費の流れに抗う、鶏肉本来のうまみを感じられる食材。ルレの志のもとに、それぞれの土地を映す料理を、自ら楽しみにしています。

ヤシオマス オトワレストラン 調理長 音羽 元

味の乗りも身質もハイレベル、栃木県を代表する産物ですが、地域を越えて次世代に伝えたい食材。

今回はショー・エ・フロワというフランス料理伝統の技法で、冬の名残と早春の野菜をまじえ、季節の移ろいをお皿の上に表現します。

<コラボレーション記念>

桜いちごのアフタヌーンティーセット

本コラボレーションに因み、栃木県の苺専門農家・鈴木農園より届く「とちあいか」完熟朝摘み苺を使ったアフタヌーンティーを期間限定で提供します。従来の代表品種「とちおとめ」の後継とされ、大粒でより際立つ甘味、酸味を抑えた風味のよさが特徴。その魅力を存分に味わえるセットです。

期間：2026年3月1日（日）～4月10日（金）

場所：オールデイタイニング「ティーラウンジ佳風」 ザ・キタノホテル東京 2階

＊3/18 以降は、ルーフトップバー「キタノアームスラウンジ」で開催の「さくらラウンジ」でも提供予定。

金額：お一人様7,500円 ＊消費税込み・サービス料(15%)別

ルレ・エ・シャトーについて

1954年に発足したルレ・エ・シャトーは、世界中の厳選された580のホテルとレストランが加盟する協会。ルレ・エ・シャトーは、強い信念を持ち、ゲストと心のこもった関係を築きたいと願う個人経営のホテルオーナーやシェフによって支えられている。ルレ・エ・シャトーのメンバーは、世界中の食文化やおもてなしの伝統が誇る、豊かさと多様性を守り、推進したいという思いを胸に抱いており、2014年にユネスコで宣言したルレ・エ・シャトーのヴィジョンにもあるように、土地の歴史や環境の保護にも積極的に取り組んでいる。https://www.relaischateaux.com/