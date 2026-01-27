【新商品】山親爺「ゆきだるま ミルクチョコ」が新登場！『2026さっぽろ雪まつり』大通会場10丁目にて2026年2月4日（水）より販売開始

北海道コンフェクトグループ株式会社

千秋庵製菓株式会社（本社：北海道札幌市）は、山親爺「ゆきだるま ミルクチョコ」を、2026年2月4日（水）より、2026さっぽろ雪まつり大通会場10丁目にて新発売いたします。山親爺「ゆきだるま」は、2024年12月に発売した商品で、札幌千秋庵のロングセラー商品「山親爺」をベースにした生地を使用したパウダースノーチョコレートクッキーです。冬の北海道を象徴する“ゆきだるま”と“パウダースノー”をモチーフに、見た目にも愛らしい商品として誕生した山親爺「ゆきだるま」から、この度、山親爺「ゆきだるま ミルクチョコ」が登場。ご自身へのご褒美としてはもちろん、冬の北海道土産やバレンタインギフトにもおすすめです。

山親爺「ゆきだるま」ミルクチョコ

「山親爺」に道産牛乳を加え、サクサクに仕上げたクッキー生地。その上に重ねたのは、たっぷりと空気を含ませることで口どけの良さを追求した、独自ブレンドのビターミルクチョコレート。ミルクのコクとビター感のバランスにこだわり、食べやすく後味の良い味わいに仕上げました。

＜商品概要＞

商品名：山親爺「ゆきだるま ミルクチョコ」

価格：9個入 1,400円（税込）

保管方法：常温

山親爺「ゆきだるま」ミルクチョコのこだわり

※スペシャルパッケージ■「山親爺」を使用した特製のクッキー生地

チョコレートと相性の良い薄さと焼き加減を追求し、道産牛乳をたっぷり使用した特製クッキー生地をゆきだるま型に流し込み、直火で丁寧に挟み焼きすることで、サクサクの仕上がりに。

■独自ブレンドのビターミルクチョコレート

クッキー生地とのバランスにこだわってブレンドした華やかな香りのミルクチョコレートは、一般的なエアーインチョコレートよりも多く空気を含ませることで、ふわふわとした食感を実現しました。

2026さっぽろ雪まつり（第76回）大通会場に出店

「さっぽろ雪まつり」は1950年に始まった、世界中の観光客に親しまれている雪の祭典です。約1.5キロメートルにわたる大通公園には、多彩な雪像が並び、毎年多くの来場者を魅了しています。

この度、札幌千秋庵は「2026さっぽろ雪まつり」に出店します。大通会場10丁目内のブースでは、山親爺「ゆきだるま」の世界観を表現。写真撮影もお楽しみいただけるフォトブースもご用意しております。また、会場では、山親爺「ゆきだるま」をスペシャルパッケージで販売。箔押しを施した上品な特別仕様で、ご自宅用はもちろん、贈り物にもおすすめの商品です。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■2026さっぽろ雪まつりPOP UP STORE

期間：2026年2月4日（水）～2月11日（水）

会場：2026さっぽろ雪まつり大通会場10丁目

営業時間：11:00～20:00

※商品がなくなり次第、終了いたします。

＜取扱商品＞

山親爺「ゆきだるま ミルクチョコ」9個入

スペシャルパッケージ

山親爺「ゆきだるま」9個入

スペシャルパッケージ

山親爺「ゆきだるま」4個入

＜ノベルティプレゼント＞

2026さっぽろ雪まつりPOP UP STOREにて、山親爺「ゆきだるま」をご購入の方全員にオリジナルカイロをプレゼントいたします。さらに3,000円（税込）以上お買い上げの方にはオリジナルポーチをプレゼントいたします。

※無くなり次第、終了いたします。

2026さっぽろ雪まつり出店記念写真投稿キャンペーン

2026さっぽろ雪まつりへの出店を記念して、山親爺「ゆきだるま」が写った写真を、Instagramで指定のハッシュタグをつけて投稿していただいた方の中から、抽選で10名様に札幌千秋庵社員のオススメ商品詰め合わせ＋オリジナルミニトートバッグをプレゼントいたします。

■応募方法

１.札幌千秋庵公式Instagramのアカウント（@sapporo_senshuan）をフォロー

２.「ゆきだるまフォトブース」（2026さっぽろ雪まつり大通10丁目会場内）で撮影いただいた写真 or ご購入いただいた山親爺「ゆきだるま ミルクチョコ」の写真のどちらかを、ハッシュタグ「#札幌千秋庵ゆきだるま2026」「#北海道土産」をつけてフィード投稿。

※リール、ストーリーズ投稿は対象外となります。

■応募規約

ご応募いただく前に、規約をよくお読みいただき、ご同意のうえ、ご応募ください。

本キャンペーンにご応募された場合、本規約にご同意いただいたものとみなします。

https://senshuan.co.jp/news/186087/

■応募期間

2026年2月4日（水）～2026年2月11日（水) 23:59

■当選発表

当選者の方にのみ札幌千秋庵公式Instagram(@sapporo_senshuan)よりダイレクトメッセージでご連絡いたします。

※当アカウント以外から当選連絡をすることはありません。偽アカウントによる詐欺被害にご注意ください。

千秋庵製菓株式会社に関して

1921年の創業以来、「山親爺」「ノースマン」などの銘菓をはじめ、和と洋そして和洋折衷の様々なお菓子を製造・販売してまいりました。2022年に北海道コンフェクトグループに仲間入りし、「ホンモノのおいしさづくり」をミッションに掲げて、100年の伝統を大切にしながらもチャレンジ精神を忘れずに菓子づくりの道を歩み続けています。

■会社概要

社 名：千秋庵製菓株式会社

所在地：北海道札幌市中央区南3 条西3丁目13番地2

代表者：代表取締役社長 中西克彦

設 立：1921年9月5日

事業内容：和洋菓子の製造・販売

https://senshuan.co.jp