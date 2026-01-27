株式会社カスタムライフ、生活アイテム特化メディア「カスタムライフitem」をリリース

株式会社カスタムライフ

株式会社カスタムライフ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石矢 浩）は、生活アイテムに特化した情報メディア 「カスタムライフitem」（https://items.customlife.co.jp/）を新たにリリースいたしました。

日用品や家電、生活雑貨など、私たちの暮らしを支えるアイテムは年々選択肢が増え続けています。

その一方で、「何を基準に選べばいいのかわからない」「本当に自分に合っているのか判断しづらい」といった声も多く聞かれます。

◆「カスタムライフitem」とは



「カスタムライフitem」は、編集部自身による実使用・検証を含む一次情報をもとに、生活アイテムの選び方や活用方法を分かりやすく伝える情報メディアです。



カタログ情報やスペック比較だけでは分からない「使用感、メリット・デメリット、注意点や向き・不向き」を丁寧に整理し、納得して選べる判断材料を提供します。

◆カスタムライフが運営する他メディアについて



カスタムライフ編集部では、実使用・検証を含む一次情報をもとに「分野ごとに本当に信頼できる情報を届けること」を重視し、専門メディアを運営しています。





■ CUSTOMLIFE（カスタムライフ）



カスタムライフ（https://customlife-media.jp/）は、スーツや身だしなみを中心に、 ビジネスシーンにおけるアイテム選びの基準を提供する専門メディアです。 編集部による実使用を含む検証や取材を通じて「最適な選択肢」と「迷わないための判断基準」を提供します。



■ カスタムライフmedical

カスタムライフmedical（https://customlife.co.jp/cl-med）は、脱毛やAGA治療、育毛ケアなどの医療分野を中心に編集部自身の体験・検証に基づく一次情報と、医師・専門家の監修をもとに、ユーザー目線でわかりやすい医療情報をお届けする医療特化メディアです。

■ カスタムライフitem

カスタムライフitem（https://items.customlife.co.jp/）は、日々の暮らしを快適にする生活アイテムに特化し、編集部による実使用・検証に基づく一次情報をもとに、ユーザー視点で本当に役立つ選び方と活用方法を届けるアイテム特化メディアです。





会社概要

【名称】株式会社カスタムライフ

【設立】2016年9月30日

【代表者】代表取締役社長 石矢 浩

【所在地】〒101-0047 東京都千代田区内神田2-15-9

The Kanda 282 7F（受付7F）

【URL】https://customlife.co.jp/