【私の完全美容食】国産大豆プロテインの「私の完全美容食」が、地上波TV『東京女神コレクション ガールズハッピースタイル』で紹介されます！

○TV放送概要放送は人気番組『東京女神コレクション ガールズハッピースタイル』！健康美をサポートする話題の大豆プロテインが登場放送予定はこちら↓↓・第1回：1月24日（土）２５時～「テレ玉」*放送済・第2回：1月31日（金）２５時３０分～「チバテレ」

As-meエステール株式会社国産大豆を使用したプロテイン「私の完全美容食」

【MC】あびる優・ピカ子・矢沢心・西山茉希・丸山桂里奈・キョン先生

【プレゼンター】竹中三佳・藤田舞美・楠紗友里

「ベストハッピーアワード2026」を受賞！

動画はこちら :https://www.tvc-web.com/venus_tv/260124/01/

番組内にてベストハッピーアワードを受賞いたしました。

商品について

As-meエステール株式会社(所在地：東京都中央区/代表取締役社長：丸山雅史)が展開する『私の完全美容食』は、非遺伝子組み換え・非ゲノム編集の北海道産大豆や国産素材をまるごと微粉砕したプロテイン。

●安心安全の国産素材を使用

“天然のサプリメント” といわれるほど、栄養素が豊富な大豆。原産地だけでなく、非遺伝子組み換え・非ゲノム編集にもこだわって選り抜きの国産大豆を使用しました。

●素材本来の旨味と自然な甘さ

日々の生活の中で無理せず飲み続けられるよう、黒糖や塩を加えて大豆の自然なおいしさを感じる味に仕上げました。また、11 種類の国産雑穀やレモン果皮から抽出した葉酸、鉄など、女性にうれしい成分も配合しています。

●溶けやすく、消化がよいプロテイン

超微粉砕技術でマイクロパウダー化して、プロテインの溶けやすさを追求。粒子が細かいため飲み物にさっと溶け、なめらかな口当たりです。また、消化吸収に優れているので、不足しがちな栄養を手

軽に摂取できます。

■ 私の完全美容食

商品紹介ページ：https://ec.kenko-bi.jp/lp?u=pr&utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=pr_ghs(https://ec.kenko-bi.jp/lp?u=pr&utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=pr_ghs)

ブランド公式HP：https://www.kenko-bi.jp/mybeauty/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kenkobi_jp/

▪️会社概要

社名：As-me エステール株式会社

設立：2018年4月26日

代表者：代表取締役社長 丸山雅史

事業内容：宝石、貴金属の小売販売事業

本社：〒104-0061 東京都中央区銀座1-19-7 JRE銀座一丁目イーストビル6F