AndTech新刊「環境配慮型材料Vol.14 ～繊維リサイクル・ 循環型リサイクル企業戦略・サステナブル技術・エコデザイン・PPWRまで～」を刊行

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援の一環として「各企業のSDGsへの取り組み・ビジネス戦略」と「環境に配慮した製品・材料開発」を紹介する専門誌を発刊いたします。

今年で５年目を迎える当シリーズは、今年度から大幅リニューアル！

１冊ごとのテーマをより深く掘り下げていく新シリーズのスタートです！

定期購読として３冊セット、もしくは単冊ごとの購入が可能です！

Vol.13 ～バイオ由来材料・水素技術・CO2利用～ 2025年9末・発刊

Vol.14 ～繊維リサイクル・循環型リサイクル～ 2026年1末・発刊

Vol.15 ～エネルギー・発電・AI活用～ 2026年5末・発刊

Vol.14では「繊維リサイクル」「循環型リサイクル企業戦略」「サステナブル技術」「エコデザイン」「PPWR」等、読み応えのある内容で構成！

繊維の分別・リサイクル技術から始まり、ガラス繊維グラスファイバー、ウェアラブルデバイス、資源循環としての衣服の取り組み、スポーツシューズの取り組み、サステナブル・ラグジュアリー、薄炭クラフト等最新技術を紹介しています。また、規制関連として欧州の規則動向、PPWRに伴う紙包装の動向、繊維分野における環境配慮素材について解説しております。

繊維リサイクル、循環型リサイクルばかりでなく、大局から俯瞰できる一冊です！

書籍概要

タイトル：「環境配慮型材料Vol.14 ～繊維リサイクル・ 循環型リサイクル企業戦略・サステナブル技術・エコデザイン・PPWRまで～」

発行年月：2026年01月30日(金)

価格：16,500 円 (本体15,000円+消費税、送料込)

年間購読：39,600 円 (本体36,000円+消費税、送料込) Vol.13～Vol.15

URL ：

【Vol.14単冊】

●https://andtech.co.jp/books/1f0f6728-3a27-6086-b9a1-064fb9a95405

【お得な定期購読】

●https://andtech.co.jp/books/1f094516-2ab6-6cda-bd7a-064fb9a95405

※お申込みいただくとvol.13～Vol.15をお届けします

執筆者一覧

三瓶 雅夫 三井化学株式会社 常務執行役員 DX推進本部長 CDO

大柿 麻有子 株式会社村田製作所 サステナビリティ推進部 部長

法学学士 経営学修士

宇山 浩 大阪大学 教授／博士（工学）

貫井 洋佑 日東紡績株式会社 複合材事業本部 課長

福田 憲二郎 大阪大学 大学院工学研究科 教授／博士（工学）

馬場 武一郎 日本毛織株式会社（ニッケ）衣料繊維事業本部 専門部長／工学士

山出 貴士 株式会社アシックス スポーツ工学研究所 材料研究部

材料機能研究チーム マネジャー

幸田 フミ 株式会社FUMIKODA CEO クリエイティブディレクター／準学士

矢田 和也 株式会社ペーパル 取締役

新井 理恵 株式会社三菱総合研究所 ＧＸ本部

サーキュラーエコノミーグループ 主席研究員／

国際・行政修士（専門職）

住本 充弘 住本技術士事務所 所長／技術士（経営工学）、包装管理士

西中 久雄 一般社団法人 日本繊維技術士センター 理事長／

技術士（繊維部門）

目次

第1章 三井化学のDX 社会課題解決企業への変革

三井化学株式会社：三瓶 雅夫

はじめに

1. 物流DX

2. プラスチック資源循環プラットフォーム

おわりに



第2章 村田製作所の環境取り組み

株式会社村田製作所：大柿 麻有子

1. 村田製作所の紹介

2. 社是とサステナビリティの考え

3. ムラタの環境取り組みの歴史

4. 自然と調和するエレクトロニクス

5. 環境取り組みの事例

5.1 事業プロセスにおける環境負荷低減

「MLCC製造工程で使用するPETフィルムの資源循環の歴史

5.1.1 電子部品業界初 積層セラミックコンデンサPETフィルムの水平リサイクル（2022年）

5.1.2 業界を超えた連携で工業用 PETフィルムのケミカルリサイクルの実現（2025年）

5.2 製品設計による最終製品の環境貢献（製品の軽薄短小化）

5.3 製品・サービスの機能による環境課題解決（ピエクレックス）



第3章 環境循環型社会に向けたサステナブル材料・製品の技術開発

第1節 アパレル界のリサイクルに革命！ 混紡繊維を分別・リサイクルする新技術

大阪大学：宇山 浩

はじめに

1. プラスチックのリサイクル

2. 綿／ポリエステル混紡繊維の分別・リサイクル技術

3. ストレッチ素材含有混紡繊維の分別・リサイクル技術

おわりに



第2節 強化プラスチック用ガラス繊維グラスファイバーの環境配慮型製品開発

日東紡績株式会社：貫井 洋佑

はじめに

1. グラスファイバーとは

2. グラスファイバー製造における環境負荷

3. グラスファイバーにおけるリサイクル手法

3.1 Post Industrial Recycle又はPre Consumer Recycle（PIR）：工程内廃棄物のリサイクル

3.2 Post Consumer Recycle（PCR）：最終製品として市場に流通したものからのリサイクル

4. グラスファイバー製造においてリサイクルに取り組む意義

5. マスバランス方式の活用

6. 繊維強化プラスチックからのPost Consumer Recycle検討

7. 使用済み太陽光発電パネルカバーガラスを用いたPost Consumer Recycle製品検討

おわりに



第3節 ウェアラブルデバイス 超薄型有機太陽電池への期待

大阪大学：福田 憲二郎

はじめに

1. 研究手法

2. 成果

おわりに



第4章 環境循環型社会に向けたサステナブル材料・製品のビジネス開発

第1節 服を捨てない社会へ―ニッケ「WAONAS(R)」がつなぐ資源循環の輪

日本毛織株式会社：馬場 武一郎

はじめに

1. 数字で見る衣服廃棄の実態

2. 「WAONAS」の背景:回収の歴史と技術革新、そして実証実験へ

2.1 衣類回収の取り組み

2.2 技術革新-リサイクル繊維混紡績糸

2.3 実証実験―駒場学園高等学校との取り組み

3. 「WAONAS」

3.1 循環アライアンス構想～理念の共有と価値の共創

3.2 「WA」ONASに込められた3つの想い

4. 産官連携による技術基盤強化とWAONASの役割

4.1 水平リサイクルへの課題

4.2 産官連携技術基盤強化

4.3 WAONASの果たすべき役割~今後の展望



第2節 スポーツシューズにおける循環型リサイクル技術の開発と応用

株式会社アシックス：山出 貴士

はじめに

1. スポーツ製品開発を通した気候変動への貢献/循環型モデルの基本理念

2. スポーツシューズの接着とリサイクルにおける課題

3. スポーツシューズの循環型リサイクル技術開発

3.1 解体性接着技術の開発

3.2 アッパー材料のモノマテリアル化

4. 実用化事例

おわりに



第3節 環境配慮型材料が拓く「サステナブル・ラグジュアリー」の新時代

株式会社FUMIKODA：幸田 フミ

はじめに

1. FUMIKODAについて

2. 一般社団法人ALLIANCE FOR THE BLUEとの取り組み

2.1 ALLIANCE FOR THE BLUEとは

2.2 藻場の再生事業

2.3 FUMIKODAとの取り組み

3. 商品開発

3.1 「MEGAN」シリーズ

3.1.1 製品の特徴

3.1.2 「漁網リサイクルナイロン」の組成と製造プロセス

3.2 「MARINA」シリーズ

3.2.1 製品の特徴

3.2.2 「オーシャンVレザー」の組成と製造プロセス

おわりに



第4節 バイオ炭の力で脱炭素に貢献循環型パッケージ素材「薄炭クラフト」の特長

株式会社ペーパル：矢田 和也

はじめに ～「紙」が担う新たな循環型社会への役割～

1. 開発の背景とコンセプト

1.1 日本最古のリサイクル文化「宿紙」への回帰

1.2 未利用資源「バイオ炭」との融合

2. 「薄炭クラフト」の技術的特長と機能性

2.1 構成素材と意匠性

2.2 バイオ炭による脱炭素への貢献（カーボン・ロック）

2.3 多孔質構造による「消臭効果」

3. 食品ロスを価値に変える「kome-kami」の展開

3.1 開発の経緯と「浮世絵」の技術的再発見

3.2 素材の特性と社会貢献スキーム

4. アップサイクルペーパーが描く未来

おわりに ～日本古来の循環文化を世界へ～



第5章 欧州の規制動向～エコデザインについて～

株式会社三菱総合研究所：新井 理恵

はじめに

1. エコデザイン規則の要旨

1.1 エコデザイン指令からエコデザイン規則へ

1.2 エコデザイン規則の要点

2. エコデザイン規則の施行プロセス

2.1 エコデザイン規則の適用対象の段階的な拡大

2.2 エコデザイン・フォーラムとエコデザイン作業計画

3. エコデザイン規則の日本企業への影響



第6章 PPWR 実施に伴う紙仕様の包装の国内外の動き

住本技術士事務所：住本 充弘

はじめに

1. 紙はPPWR対象から除外

2. 欧州の警告

3. 紙仕様の対応事例

3.1 紙素材の利用

3.2 古紙再生が容易な包装設計の事例

3.3 日本の紙仕様の事例

3.4 海外の紙仕様の事例

3.4.1 欧州の紙の回収streamでの菓子包装

3.4.2 紙の包装材料の再生工程理解

おわりに



第7章 繊維分野の環境配慮素材

一般社団法人 日本繊維技術士センター：西中 久雄

はじめに

1. 繊維製品の環境配慮設計ガイドライン

2. 繊維製品の資源循環ロードマップ

2.1 繊維to繊維リサイクル

2.2 環境配慮設計ガイドライン:環境負荷の少ない原材料の使用

3. 繊維分野の「環境配慮素材」

3.1 バイオ繊維（植物由来繊維）

3.1.1 セルロース系再生・半合成繊維（これまでも作られていた繊維）

3.1.2 植物由来繊維

3.1.2.1 ポリ乳酸（PLA）繊維

3.1.2.2 バイオポリエステル

3.1.2.3 バイオナイロン

3.1.2.4 その他のバイオ繊維

3.2 プロテイン繊維

3.3 リサイクル繊維

3.3.1 PETボトルリサイクル繊維

3.3.2 繊維to繊維リサイクルの取り組み

4. 認証制度

4.1 国際認証

4.1.1 GRS（Global Recycled Standard）運営主体：Textile Exchange

4.1.2 RCS（Recycled Claim Standard） 運営主体：Textile Exchange

4.1.4 エコテックス(R)スタンダード100 運営主体：一般社団法人ニッセンケン品質評価センター

4.2 国内認証

4.2.1 エコマーク 運営主体：公益財団法人日本環境協会

4.2.2 PETボトル再利用品 運営主体：PETボトル協議会

4.2.3 海洋生分解性プラマーク 運営主体：一般社団法人日本バイオプラスチック協会

おわりに

