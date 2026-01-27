十和田市現代美術館館長とともにめぐるスペシャルツアー　EARTH on Towada「奥入瀬を遡る～水とアートのストーリー」

一般社団法人十和田奥入瀬観光機構(C)️十和田奥入瀬観光機構

一般社団法人十和田奥入瀬観光機構（TOWADA TRAVEL）では2026年2月11日（水・祝）及び22日（日）の2日間、「十和田・奥入瀬の水とアート」をテーマに、十和田市現代美術館から冬の奥入瀬へと向かうスペシャルツアーを開催いたします。ツアーのタイトルはEARTH on Towada「奥入瀬を遡る～水とアートのストーリー」。本ツアーは、「十和田市観光戦略2025-29(https://www.city.towada.lg.jp/shisei/keikaku/kankosenryaku.html)」に掲げられているビジョン「自然とアートを核に稼いで潤う持続的な観光地域づくり」を踏まえ、企画した体験型ツアーです。

ストーリーテラーを務めるのは、十和田市現代美術館館長の四方幸子さん。十和田市現代美術館と奥入瀬渓流を舞台に、「水」と「アート」について、四方館長自身の視点で語ります。午前中は十和田市現代美術館にて、開催中の企画展「国松希根太 連鎖する息吹(https://towadaartcenter.com/exhibitions/kunimatsu_kineta/)」を中心に鑑賞します。国松氏が奥入瀬のブナを素材に、十和田で滞在制作した作品をはじめ、美術館の常設展示(https://towadaartcenter.com/collection/#permanent-collection)も含めて、四方館長の解説とともにお楽しみいただきます。昼食には、ツアー限定のオリジナルランチをご用意。午後は実際に奥入瀬渓流へと足を運び、みなもとの十和田湖に向かって冬の渓谷をめぐります。氷瀑をはじめとする奥入瀬の自然を五感で堪能しながら、四方館長とともに「水」と「アート」が重なり合う瞬間を体感していただきます。アートと奥入瀬渓流を新たな視点で結ぶ、今年限りの特別ツアーです。

当ツアーの所要時間は約7時間で、2月11日（水・祝）及び22日（日）に各１回開催いたします。代金は1名15,000円（税込）となります。お申し込みはオンラインで承っております。

ご多忙の中、誠に恐縮に存じますが、ぜひご取材、ご紹介賜りますようお願い申し上げます。

EARTH on Towada

「奥入瀬を遡る～水とアートのストーリー」‍十和田市現代美術館館長とともに

「国松希根太 連鎖する息吹」展（十和田市現代美術館、2025-2026） 会場風景 撮影：小山田邦哉(C)️十和田奥入瀬観光機構●おすすめポイント

・企画展「国松希根太 連鎖する息吹」を含み、十和田市現代美術館の展示を館長の解説でご鑑賞

・当ツアー限定のオリジナルランチをご堪能

・氷瀑などの雪景色で注目されている冬の奥入瀬渓流の自然をご体感

●実施日

2026年2月11日（水・祝）、22日（日）

●集合場所

十和田市現代美術館 エントランス

（〒034-0082 青森県十和田市西二番町10-9(https://towadaartcenter.com/overview/visit/)）

●旅行代金

15,000円（税込）/名

※旅行代金に含まれるもの：十和田市現代美術館入館料、昼食代（ワンドリンク含む）、バス代、ツアーガイド料、特別保証保険料、諸税

●最小催行人数

5名

●定員

各回15名

●お申込方法

オンライン申込み(https://www.towada.travel/events/earthontowada)

※申込期限：参加予定日の3日前まで（定員に達し次第受付終了）

※お申込画面やご案内を入念にご確認いただいた上でお申し込みください。

●スケジュール

10:00 十和田市現代美術館

企画展「国松希根太 連鎖する息吹」及び常設展示を鑑賞

│

12:00 十和田市現代美術館内「cube cafe & shop」

オリジナルランチ

│

12:50 バス

移動

│

13:30 奥入瀬渓流

氷瀑や雪景色などの見どころを４カ所下車鑑賞

│

15:40 奥入瀬渓流館

トイレ休憩・お買い物

│

16:20 バス

移動

│

17:00 十和田市現代美術館

解散

●案内人

・ストーリーテラー：四方幸子

Yukiko Shikata

十和田市現代美術館(https://towadaartcenter.com/)館長。キュレーター、批評家。多摩美術大学・東京造形大学客員教授。「情報の流れ」というアプローチから、領域を超えた活動を展開。2025年4月の館長就任後、多くの方々との出会いに恵まれ、十和田や近隣の自然や文化をリサーチしています。著書に『エコゾフィック・アート 自然・精神・社会をつなぐアート論』（2023年）。

・サポートガイド：中村あずみ

Azumi Nakamura

旅好きが集まる本屋「Book&Space旅空間(https://tabikukan.square.site/)」の主宰。アートや建築に関心が深く、十和田市中心部の建築とアートを巡るツアーを自ら企画運営しています。また、中国語の全国通訳案内士の資格を持ち、奥入瀬渓流・十和田湖にて多くのガイド経験を持っています。

撮影：小山田邦哉●主催

一般社団法人十和田奥入瀬観光機構（TOWADA TRAVEL）

●協力

十和田市現代美術館

●お問合せ

一般社団法人十和田奥入瀬観光機構（TOWADA TRAVEL）

TEL：0176-75-1531 Mail：info@towada.travel