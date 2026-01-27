【2/14（土）千葉】ねこの日に向け「森で考える、ねことわたしの終活」見学会を実施。循環葬(R)︎RETURN TO NATURE × 獣医師開発キャットフードブランドuniamと共同開催

at FOREST株式会社

at FOREST株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：小池友紀、以下：at FOREST）が監修する循環葬(R)︎「RETURN TO NATURE」は、2月22日「ねこの日」に先駆け、株式会社uniam（本社：東京都港区、代表取締役：杉本亜衣、以下：ユニアム）と共同で、千葉 真野寺にて、「ねこと暮らす方のための森の見学会」を2月14日（土）に開催いたします。

本イベントを開催する真野寺は、ねこに会えるお寺としても親しまれている場所です。境内のどこかで、まのにゃんたちに出会えるかもしれません。

■ 背景

「森で考える、ねことわたしの終活」の詳細 :https://share-na2.hsforms.com/18zOq5LgERdCvQU2HZ3Xffgt2lsv

現在、日本ではペット（犬・猫）の新規飼育数が、同年の子どもの誕生数を上回っています。約7割の飼い主が「ペットは家族と同等」と回答しており（※1）、ペットの家族化の意識が高まっていることがうかがえます。

循環葬(R)︎では、各拠点で「森の見学会」を実施していますが、今回は「ねこの日（2月22日）」にちなんだ特別な見学会です。大切なねこの健康を支える「食」から、その先の「見送り」まで、ねことわたしのこれからも、その先も、心地よく過ごすための選択肢を一緒に考えてみませんか。

（※1）出典：株式会社サンセルモ「ペットの家族化に関する意識調査」（2023年）

■ イベント開催にあたり

ねこに会えるお寺・真野寺の「まのにちゃん」

毎日食べるごはん、そしていつか訪れるお別れと、その先の眠り方のこと。

ユニアム代表（獣医師）の杉本さんによれば、「ねこは不調を隠す生き物」だそうです。飼い主が異変に気づいたときにはすでに病状が進行しており、気持ちを整えたり、選択肢を考えたりする間もなく、この世を去ってしまう--。そんなケースも少なくありません。

だからこそ、日々の食のことや、これから先のことを、元気な今のうちに少し立ち止まって考えてみる。「いつか」が来たとき、慌てずに向き合えるように。不安のまま抱え込まず、納得できる選択肢を知っておくことが、ねことの今をより豊かにするのではないでしょうか。ねこもわたしも一緒に眠れる森を歩きながら、これからの日々を考える時間にしませんか。

＜こんな方におすすめ＞

🐈 ねこの終活という言葉が、少し気になっている方

🐈 大切なねこを見送り、遺骨の行き先に迷っている方

🐈 ねこと過ごす日々を、あらためて見つめ直したい方

■ 開催概要

日時：2026年2月14日（土）11:00～14:00

場所：千葉・真野寺 循環葬(R)︎「RETURN TO NATURE」の森

（千葉県南房総市久保587）

＜特徴＞

駅から現地まで、送迎車でご案内いたします

昼食には地元の料理屋さんのお弁当をご用意しています

参加者と猫ちゃんへの贈り物をご用意

参加費無料

＜プログラム＞

集合時間：

・公共交通機関ご利用の方：10:20 館山駅【西口】集合（専用車で真野寺まで送迎）

・自家用車ご利用の方：11:00 真野寺 集合

当日の流れ：

11:00～12:30 森の見学とねことわたしの終活トークセッション

12:30~13:20 ランチ＆質問タイム（お弁当をご用意いたします）

13:20 真野寺解散

14:00 館山駅【西口】にて解散（公共交通機関ご利用の方）

＜募集人数＞

15名

※確認事項

当日は飼い主さまのみでのご参加をお願いいたします。環境や移動の負担を考慮し、ねこの同伴はご遠慮ください。

■ ユニアムさんからの贈りもの

今回のイベントにあわせて、ユニアムさんから素敵なプレゼントもご用意いただきました。

ユニアム公式サイトにてLINE ID連携いただいた方全員に、「ドライフード30g+ピュアピューレ1本」をプレゼントいたします

※本イベントの参加有無に関わらず、どなたでも無料でお試しいただけます。

・対象期間：2026/1/27～2026/2/22

・応募条件：ユニアム公式LINEとIDを連携するだけ！

・参加方法

１.以下のURLをタップして公式サイトから会員登録

２.会員登録後、マイページからLINE ID連携

この機会にユニアムこだわりのプレミアムドライフードとピュアピューレをお楽しみください

・ID連携はこちらです

https://uniam.jp/account/register

※イベントのお申し込みとLINE登録は連動していません。イベントのみのご参加、LINEのみのご登録、どちらも可能です。

■at FOREST株式会社について

at FOREST株式会社は、土壌学の専門家監修による森林埋葬「循環葬(R)︎ RETURN TO NATURE」を運営し、“ペットと一緒に眠れる”新しいお墓のあり方も提供しています。

循環葬(R)︎RETURN TO NATUREは、「森と生きる・森に還る・森をつくる」を合言葉に、墓標も何も残さず、土壌学の専門家監修のもとご遺骨を森林に埋葬するサービスです。放置林を再生させた森を拠点に、誰にでも訪れる“死”を森づくりにつなげ、豊かな自然を未来世代に遺す、お墓の新たな選択肢を提案するとともに、人生の終わりを入り口に、今と未来を見つめ直すイベントを開催しています。また、売上の一部を森林保全団体に寄付することで、循環葬(R)︎RETURN TO NATUREのメンバーが増えれば増えるほど、豊かな森が広がる仕組みをつくり、サポートしています。

会社名：at FOREST株式会社

代表者：代表取締役 小池友紀

所在地：兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

主要サービス：循環葬RETURN TO NATUREの監修・業務運営

公式サイト： https://returntonature.jp

■株式会社uniamについて

株式会社uniamは、「ねこの健康を食事で支える。」をミッションに掲げる、獣医師発のねこ専門ヘルスケアブランドです。

ねこが病気になってから獣医師ができることは、あまりにも少ない── そう痛感してきた獣医師たちが、“毎日の食事”という習慣にこそ未来を変える力があると信じ、ユニアムは始まりました。開発には獣医師や専門家が関わり、素材選びから処方設計、製造工程に至るまで科学的アプローチを徹底。おいしさと機能性を両立させた製品は、飼い主とねこがともに心地よく続けられるよう設計されています。 でも「正しさ」だけでは続かない。だからこそ、デザイン、体験設計、すべてに遊び心とクリエイティビティを込めています。ねこと暮らす毎日が、もっと健康で、もっと心地よく、自信に満ち溢れるものになるように。ユニアムは、医学とクリエイティブの力で、ねこと人の“あたりまえの毎日”に、新しい選択肢を届けていきます。

会社名：株式会社uniam

所在地：東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー5F

代表者：代表取締役 杉本 亜衣（獣医師）

公式サイト：https://uniam.jp