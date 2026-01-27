abc株式会社が技術開発支援を行うDEX型Perpetual Market「Hyper NYAN」が正式ローンチ

abc株式会社

abc株式会社（本社:東京都港区、代表取締役:松田 元、証券コード：8783、以下「当社」）は、当社が技術開発支援等を行うHyperliquidプロトコル上のDEX型無期限先物取引プラットフォーム「Hyper NYAN（ハイパー・ニャン）」が、2026年1月26日に正式ローンチされたことをお知らせいたします。

１．本プロダクトへの支援に至った経緯

Hyper NYAN公式サイト :https://hypernyan.com/

当社は、2025年2月19日付「長期ビジョン・中期経営計画(https://www.gfa.co.jp/gfa_wp/wp-content/uploads/2025/02/%E3%80%8C%E9%95%B7%E6%9C%9F%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E4%B8%AD%E6%9C%9F%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%80%8D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B.pdf)」において、「ミーム×RWAfi」を中核とした独自エコシステムの構築を掲げております。この構想を具現化するためには、ミームトークンとRWAfiトークンが共存可能な取引基盤、ロング・ショート双方の戦略的活用を通じた出来高増加と価格安定性の両立、そして分散型・ノンカストディ設計による国際的な資金流入の受け皿となるディーリング基盤が不可欠でした。

このような背景から、当社は暗号資産業界で最も流動性の高いDEXとして注目を集める「Hyperliquid」チェーン上でのDEX型Perpetual Market開発プロジェクトに対し、技術開発支援等を行ってまいりました。

【開示の経緯】

- 2025年10月21日: 実証実験成功を開示- 2025年11月13日: 開発進捗を開示（Vaults機能の追加実装、WWB経済圏4銘柄対応のトレードUI設計）- 2025年12月18日: UI完成を開示（トレーディング画面の構築完了）- 2026年1月22日: プロダクト名称「Hyper NYAN」決定、開発完了を開示- 2026年1月26日: 正式ローンチ

実証実験成功の開示から約3ヶ月でのローンチ実現となりました。

２．「Hyper NYAN」の概要

「Hyper NYAN」は、Hyperliquidプロトコル上に構築されたDEX型の無期限先物取引プラットフォームであり、オーダーブック型の取引設計を採用することで、流動性の高い取引環境を提供することを目指しております。

本プロダクトは分散型・ノンカストディ設計となっており、当社および関係会社がユーザーの暗号資産、秘密鍵、個人情報等を管理または保管することはありません。

【主な機能および特長】

- 最大50倍までのレバレッジを用いた無期限先物取引- トレーディングボールト（運用用口座）の作成および管理機能- 他のトレーダーが運用するボールトへの資金預託による取引追随機能- 複数の取引アカウントを統合的に管理可能なインターフェース- オーダーブック型によるゼロスリッページを志向した取引設計- Hyperliquidが提供する深い流動性を活用した安定的な取引環境- Arbitrum Oneネットワークを利用したクロスチェーン対応- 英語および日本語に対応したユーザーインターフェース

【対応通貨】

３．事業体制および当社の立ち位置

- Perpetuals（無期限先物）BTC-USDC・ETH-USDC・SOL-USDC・POL-USDC・XRP-USD・AAVE-USDC・DOGE-USDC・WLFI-USDC・HYPE-USDC- Spot（現物）NYAN/USDC・BTC/USDC・ETH/USDC・SOL/USDC・AAVE0/USDC・HYPE/USDC・USDT/USDC

本プロダクトの事業主体は、アラブ首長国連邦（ドバイ）に所在する法人（以下「ドバイ法人」）であり、当社は当該ドバイ法人との間で締結した匿名組合契約に基づき、本プロダクトに関与しております。

当社は、ドバイ法人に対し、技術開発に関する支援、ビジネスデベロップメント支援、マーケティングおよびエコシステム拡張支援を行う立場にあり、本プロダクトの運営主体ではありません。

また、本プロダクトは、当社が日本国内において暗号資産交換業を営むものではなく、資金決済法上の暗号資産交換業には該当いたしません。

※ドバイ法人及び匿名組合契約に関する情報等の開示に関しては、相手先のご意向により非開示となります。

４．当社におけるプロダクトの位置付けおよび対応状況

「Hyper NYAN」は、当社が掲げる「ミーム×RWAfi」を中核としたエコシステム構想を支えるディーリング基盤の一つとして位置付けられております。

当社がディーリング対象銘柄として注視しているGYAN BLUE（＄NYAN）につきましては、Hyperliquid上において当該トークンが既にリスティングされており（URL：

https://app.hyperliquid.xyz/trade/NYAN/USDC）、本プロダクト「Hyper NYAN」においては、現物取引（Spot）として対応しております。

※本リリースは情報開示を目的としており、暗号資産の購入や売却を勧誘するものではありません。

※記載された時点での情報に基づいており、今後の運営方針や仕様は変更となる可能性があります。

◆abc株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）https://www.gfa.co.jp/(https://www.gfa.co.jp/)

abcは「多様性を通貨にする」を掲げます。私たちのアイデンティティであり、北極星であるこの言葉は、未来社会への約束です。私たちはこの言葉を、経営、事業、クリエイティブの判断軸とすることで、Web3技術を核とした通貨の専門集団として、従来の金融システムの枠組みに捉われない「善いことをした人が得をする世界」を目指します。

abcのグループ企業ネットワークにも「Tokenized by abc」をブランド表記として加え、各事業と一体で示すことで、統一的なブランドマネジメントを通じて、グループ全体として多様性を通貨にし、新しい価値交換システムを提供していきます。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役 松田 元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業

≪本件に関するお問い合わせ先≫

abc株式会社 経営企画部

pr@abc-chain.com