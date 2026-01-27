パンソリ影絵劇とユンノリ、日本でも感じる韓国ソルラルの風情

駐大阪韓国文化院

大阪韓国文化院（院長 キム・ヘス、以下「文化院」）は、ソルラル（韓国の旧正月）を迎え、韓国の伝統文化を、公演と体験で楽しめる特別イベントを開催します。この度のイベントは、世代を問わず韓国文化に親しんでもらうことを目的に企画されたもので、子どもから大人まで幅広い世代が参加できる内容となっています。

2月14日（土）には、大阪韓国文化院7階ヌリホールにて、パンソリをもとにした影絵劇「どんぶらこ水宮歌」を2回上演します。本公演は、韓国の代表的なパンソリ作品「水宮歌」の物語を影絵劇の形式で再構成した作品で、物語性と視覚表現を通じて、韓国伝統芸能・パンソリの魅力を分かりやすく伝えます。やさしい日本語による字幕を用意することで、韓国伝統芸能に馴染みのない観客や子どもにも、物語を自然に理解できるよう工夫が施されています。

どんぶらこ水宮歌 ポスターイメージ

また、2月21日（土）には、ソルラルを記念した伝統文化イベント「2026 ソルラル ユンノリ大会」を開催します。本イベントは、韓国を代表する伝統遊びであるユンノリを競技形式で楽しむ参加型プログラムで、家族や友人同士がチームを組み、トーナメント方式で対戦します。初心者の方でも気軽に参加できるよう、試合開始前にはルール説明と練習時間を設けています。

ソルラル ユンノリ大会 ポスターイメージ

さらに、ユンノリ本戦の第1ラウンド終了後には、特別企画として「ゴム靴投げゲーム」を実施し、勝敗に関わらず参加者全員がソルラルならではの賑やかな雰囲気を楽しめる内容となっています。大会の優勝チームおよび上位入賞チームには、豪華景品が贈られる予定です。

文化院では、本イベントを通じて、韓国の伝統芸能や伝統遊びの魅力を身近に体験してもらうとともに、日本の人々にソルラルの文化的意味や楽しさを広く伝えていきたいとしています。

なお、いずれのイベントも参加費は無料です。パンソリ・影絵劇「どんぶらこ水宮歌」は2月2日（日）まで、ユンノリ大会は2月9日（日）まで、それぞれ観覧・参加申込を受け付けています。イベントの詳細については、大阪韓国文化院のホームページ（https://k-culture.jp）をご参照ください。

【パンソリ影絵劇 どんぶらこ水宮歌】

・開催日：2026年 2月 14日（土）[１回目] 11:00、 [２回目] 15:00

・会場：大阪韓国文化院 7F ヌリホール（大阪市北区東天満1-1-15）

・主催：駐大阪韓国文化院、

・後援：韓国 文化体育観光部、韓国国際文化交流振興院

・制作：旅する影絵旅団 (Shadow_factory)

・観覧：無料(事前申込・先着順) ※５歳から観覧可能、やさしい日本語字幕付き

・詳細URL：https://www.k-culture.jp/info_news_view.php?number=3286



【2026 ソルラル ユンノリ 大会】

・日時：2026年 2月 21日（土）13:00

・会場：大阪韓国文化院 7階 ヌリホール（大阪市北区東天満1-1-15）

・主催：駐大阪韓国文化院

・参加：無料(事前申込・先着順)

・詳細URL： https://www.k-culture.jp/info_news_view.php?number=3288