生活クラブ東京×世田谷区 カーボンニュートラル連携協定締結記念フォーラム開催「市民電力と電気の地産地消」

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会

生活クラブ生活協同組合・東京（本部：東京都世田谷区、以下生活クラブ東京）は、世田谷区と「世田谷区におけるカーボンニュートラル実現に向けた連携協定」を締結します。これを記念し、地域のエネルギー転換と持続可能な社会づくりに向けたフォーラムを2026年2月7日(土) 生活クラブ館にて開催します。

記念フォーラムでは、慶應義塾大学名誉教授 金子勝氏の基調講演と、世田谷区長の保坂展人氏と環境エネルギー政策研究所所長 飯田哲也氏ら有識者のパネルディスカッションを行ないます。聴講は会場参加の他、オンライン(zoomウェビナー)による参加も可能です。参加費は無料ですので、多くの方のご参加をお待ちしています。なお、フォーラム当日には、生活クラブが世田谷区ではじめた新規事業「まちなか市民ソーラー」のご案内も行ないます。これは、東京都の補助金を活用した家庭用太陽光パネルと蓄電池セットの共同購入です。世田谷区にお住まいで、ご自宅の屋根に太陽光パネルを載せて発電することにご興味がある方は、こちらもぜひご参加ください。

［まずは世田谷区限定！]

■新規事業「まちなか市民ソーラー」とは

生活クラブが世田谷区ではじめた、東京都の補助金を活用した家庭用太陽光パネルと蓄電池セットの共同購入で、自家発電＋蓄電池、再エネ電力の購入で自宅のCO2排出量を削減します。余剰電力を生活クラブエナジーを通じてシェアし、地産電気を地域循環させることで持続可能な社会づくりに貢献します。

■カーボンニュートラル連携協定締結記念フォーラム開催概要

【日時】2026年2月7日(土)13:00～16:00

【会場】生活クラブ館 地下スペース1・2（世田谷区宮坂3-13-13）／オンライン(zoomウェビナー)

小田急線 経堂駅より徒歩４分

【参加費】無料

【内容（予定）】

13:00 開会挨拶

13:05 挨拶 23区南生活クラブ理事長 加瀬奈穂子

13:10 基調講演 慶應義塾大学名誉教授 金子勝氏

14:20 パネルディスカッション

・世田谷区長 保坂展人氏

・環境エネルギー政策研究所所長 飯田哲也氏

・株式会社生活クラブエナジー顧問 半澤彰浩氏

・23区南生活クラブ理事長 加瀬奈穂子

15:30 世田谷区におけるカーボンニュートラル実現に向けた連携協定 締結式

15:50 閉会挨拶

【申込み方法】

WEBまたはお電話にて事前にお申し込み下さい。

WEBはこちらから→

会場参加は定員(100名)超過の場合抽選となります。

申込締切日：２月３日（火）まで

【主催・問合せ】

＜主催＞生活クラブ生活協同組合・東京、23区南生活クラブ生活協同組合

＜共催＞世田谷区、株式会社生活クラブエナジー

＜お問合せ＞生活クラブ東京 政策調整部政策推進課 TEL：03-5426-5204 (月～金、9時～17時)

https://tokyo.seikatsuclub.coop/news/detail.html?nid=1000028328

■生活クラブの環境に関する取組み

生活クラブでは、大量生産・大量消費という、環境や未来の資源を奪い続ける浪費社会から、安心と豊かさを感じられる持続可能な社会への転換をめざしています。

省エネルギーを柱に、再生可能エネルギー発電所由来の電気の普及や資源の有効利用などを含めた「生活クラブのエネルギー7原則」を定め、その原則に沿って事業と活動を行なっています。

・生活クラブでんきについて：詳細はこちらhttps://scenergy.co.jp/

・生活クラブ生協の環境の取組み：詳細はこちらhttps://seikatsuclub.coop/activity/eco/

■生活クラブについて

設立：1965年 組合員数：約42万人 総事業高：約1千億円（2025年3月末現在）

生活クラブは21都道府県にある33の地域生協で組織される生活協同組合です。 国産中心・添加物削減・減農薬など、独自の基準をクリアした安心な食材をお届けしています。 生産から廃棄に至るまで健康や環境に配慮した品物の共同購入活動を通じ、サステイナブルな社会の実現をめざしています。

また、生産者や組合員、産地など関わるすべての人と協力し、地域や世代をこえた循環と共生の輪を広げる「つながるローカルSDGs」をすすめています。

