マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』新衣装のSSR「ドロテア・カークランド」が登場！新章解放イベント「月下に咲くは白百合の旗」開催！

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/ (http://kms3.com/)）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）が新イベント「月下に咲くは白百合の旗」前半の開催をしたことをお知らせいたします。

あわせて、新衣装のSSR「ドロテア・カークランド」も登場いたしました。

▼公式サイト

https://muvluv-girls-garden.com/

▼PC版 ゲーム起動はこちら

https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524(https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524)

▼アプリ版事前登録キャンペーンについてはこちら！

https://muvluv-girls-garden.com/#campaign(https://muvluv-girls-garden.com/#campaign)

▼アプリ版事前登録はこちらから！

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/id6755509352(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/id6755509352)

Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja)

■新イベント「月下に咲く花は白百合の旗」前半開催！

▼あらすじ

『ピクシス・マスール』のミリアム、ハリエット、ケイトに招かれた指揮官。

そこで彼が知らされたのは、新チーム『アークトゥルス』の誕生と、ピクシス・マスールの解散だった――

新章解放イベント「月下に咲くは白百合の旗」前半が開催！

ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をGET！

開催期間：1月27日（火） メンテナンス後 ～ 2月10日（火） 4:59まで

■NEW CHARACTERピックアップガチャ「ドロテア・カークランド」ガチャ開催！

NEW CHARACTERピックアップガチャ「ドロテア・カークランド」【新たなる時代の導き手】を開催中です！

SSR「ドロテア・カークランド」【新たなる時代の導き手】は「敵同士でダメージをリンクさせるデバフを駆使する、場を整えてダメージを稼ぐ、コントロール的ENアタッカー」のキャラクターです！

期間中、SSR「ドロテア・カークランド」【新たなる時代の導き手】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！

詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。

開催期間：1月27日（火） メンテナンス後 ～ 2月10日（火） 4:59まで

■ピックアップログインボーナス「ドロテア・カークランド」開催！

SSR「ドロテア・カークランド」【新たなる時代の導き手】追加を記念したログインボーナスが開催中です。期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをGET！

開催期間：1月27日（火） メンテナンス後 ～ 2月10日（火） 4:59まで

■サークル対抗制圧戦前半開催！

サークル対抗制圧戦 前半開幕！「モルクオトラス」が登場！

サークルメンバーと共に挑戦しましょう！

開催期間：1月27日（火） メンテナンス後 ～ 2月6日（金） 4:59まで

■ゲーム概要

＜製作＞

配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS

世界観構築：タシロハヤト

キャラクター原案：ハサマ（兎巡）

原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）

メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト

キャラクターデザイン：Siino / Pro-p

メカニックリデザイン：稲田航

＜主題歌＞

「不屈のファンファーレ」

作詞：Spirit Garden

作編曲：岩橋星実（Elements Garden）

歌唱：中恵光城

ジャンル：フルオート放置系RPG

展開プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE版）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.

公式サイト：https://muvluv-girls-garden.com/

公式X：https://x.com/Muvluv_GG(https://x.com/Muvluv_GG)

公式YouTube：https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden(https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden)

公式Discord：https://discord.com/invite/jAKezRXbnT(https://discord.com/invite/jAKezRXbnT)

