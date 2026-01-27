マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』新衣装のSSR「ドロテア・カークランド」が登場！新章解放イベント「月下に咲くは白百合の旗」開催！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/ (http://kms3.com/)）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）が新イベント「月下に咲くは白百合の旗」前半の開催をしたことをお知らせいたします。
あわせて、新衣装のSSR「ドロテア・カークランド」も登場いたしました。
■新イベント「月下に咲く花は白百合の旗」前半開催！
▼あらすじ
『ピクシス・マスール』のミリアム、ハリエット、ケイトに招かれた指揮官。
そこで彼が知らされたのは、新チーム『アークトゥルス』の誕生と、ピクシス・マスールの解散だった――
新章解放イベント「月下に咲くは白百合の旗」前半が開催！
ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をGET！
開催期間：1月27日（火） メンテナンス後 ～ 2月10日（火） 4:59まで
■NEW CHARACTERピックアップガチャ「ドロテア・カークランド」ガチャ開催！
NEW CHARACTERピックアップガチャ「ドロテア・カークランド」【新たなる時代の導き手】を開催中です！
SSR「ドロテア・カークランド」【新たなる時代の導き手】は「敵同士でダメージをリンクさせるデバフを駆使する、場を整えてダメージを稼ぐ、コントロール的ENアタッカー」のキャラクターです！
期間中、SSR「ドロテア・カークランド」【新たなる時代の導き手】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！
詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。
開催期間：1月27日（火） メンテナンス後 ～ 2月10日（火） 4:59まで
■ピックアップログインボーナス「ドロテア・カークランド」開催！
SSR「ドロテア・カークランド」【新たなる時代の導き手】追加を記念したログインボーナスが開催中です。期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをGET！
開催期間：1月27日（火） メンテナンス後 ～ 2月10日（火） 4:59まで
■サークル対抗制圧戦前半開催！
サークル対抗制圧戦 前半開幕！「モルクオトラス」が登場！
サークルメンバーと共に挑戦しましょう！
開催期間：1月27日（火） メンテナンス後 ～ 2月6日（金） 4:59まで
■ゲーム概要
＜製作＞
配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS
世界観構築：タシロハヤト
キャラクター原案：ハサマ（兎巡）
原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）
メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト
キャラクターデザイン：Siino / Pro-p
メカニックリデザイン：稲田航
＜主題歌＞
「不屈のファンファーレ」
作詞：Spirit Garden
作編曲：岩橋星実（Elements Garden）
歌唱：中恵光城
ジャンル：フルオート放置系RPG
展開プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE版）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.
※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。