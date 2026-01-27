マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』新衣装のSSR「ドロテア・カークランド」が登場！新章解放イベント「月下に咲くは白百合の旗」開催！

合同会社EXNOA




合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/ (http://kms3.com/)）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）が新イベント「月下に咲くは白百合の旗」前半の開催をしたことをお知らせいたします。


あわせて、新衣装のSSR「ドロテア・カークランド」も登場いたしました。



■新イベント「月下に咲く花は白百合の旗」前半開催！




▼あらすじ


『ピクシス・マスール』のミリアム、ハリエット、ケイトに招かれた指揮官。


そこで彼が知らされたのは、新チーム『アークトゥルス』の誕生と、ピクシス・マスールの解散だった――



新章解放イベント「月下に咲くは白百合の旗」前半が開催！


ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をGET！



開催期間：1月27日（火） メンテナンス後 ～ 2月10日（火） 4:59まで



■NEW CHARACTERピックアップガチャ「ドロテア・カークランド」ガチャ開催！




NEW CHARACTERピックアップガチャ「ドロテア・カークランド」【新たなる時代の導き手】を開催中です！


SSR「ドロテア・カークランド」【新たなる時代の導き手】は「敵同士でダメージをリンクさせるデバフを駆使する、場を整えてダメージを稼ぐ、コントロール的ENアタッカー」のキャラクターです！


期間中、SSR「ドロテア・カークランド」【新たなる時代の導き手】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！


詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。



開催期間：1月27日（火） メンテナンス後 ～ 2月10日（火） 4:59まで



■ピックアップログインボーナス「ドロテア・カークランド」開催！




SSR「ドロテア・カークランド」【新たなる時代の導き手】追加を記念したログインボーナスが開催中です。期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをGET！



開催期間：1月27日（火） メンテナンス後 ～ 2月10日（火） 4:59まで



■サークル対抗制圧戦前半開催！




サークル対抗制圧戦 前半開幕！「モルクオトラス」が登場！


サークルメンバーと共に挑戦しましょう！



開催期間：1月27日（火） メンテナンス後 ～ 2月6日（金） 4:59まで




■ゲーム概要


＜製作＞


配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS


世界観構築：タシロハヤト


キャラクター原案：ハサマ（兎巡）


原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）


メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト



キャラクターデザイン：Siino / Pro-p


メカニックリデザイン：稲田航



＜主題歌＞


「不屈のファンファーレ」


作詞：Spirit Garden


作編曲：岩橋星実（Elements Garden）


歌唱：中恵光城



ジャンル：フルオート放置系RPG


展開プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE版）


価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）


権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.



公式サイト：https://muvluv-girls-garden.com/


公式X：https://x.com/Muvluv_GG(https://x.com/Muvluv_GG)


公式YouTube：https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden(https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden)


公式Discord：https://discord.com/invite/jAKezRXbnT(https://discord.com/invite/jAKezRXbnT)



