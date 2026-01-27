高品質オフィスチェアをご自宅に 『WindeX OFFICE CHAIR』～4Dアームレスト×ワントーンデザインの新作オフィスチェアを発売

タンスのゲン株式会社シンプル＆高品質な機能美を追求したオフィスチェア「WindeX」

家具・インテリアのEC事業を展開するタンスのゲン株式会社（本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は、高級オフィスチェアに匹敵する機能性と、インテリアに馴染む洗練されたデザインを両立させた4Dアームレスト×ワントーンデザインのオフィスチェア 『WindeX OFFICE CHAIR』を発売いたしました。

本製品は、高級オフィスチェアの本質的な機能をご自宅でも手軽に取り入れられるよう、高いコストパフォーマンスで構築した一台です。

在宅ワークにおいて本格的なオフィスチェアの「疲れにくさ」と、家具としての「美しさ」の両立を求める方に向けて、人間工学に基づいた緻密な設計、あらゆる体型にフィットする「4Dアームレスト」、そして圧倒的な耐久性を誇る「エラストマー配合メッシュ」を搭載し、長時間のデスクワークを支える快適性を実現しております。

■「4Dアームレスト」がもたらす自在なパーソナルフィット

4Dアームレストを始め様々な機能を搭載したフレーム部

長時間のデスクワークにおいて身体的負担を左右する重要な要素の一つが「腕の重さ」です。

両腕を適切にサポートすることは、肩や首への無意識の緊張を解放する鍵であり、これまで一部の高級チェアにのみ搭載されてきた機能でした。

本製品は、この重要な機能を「4Dアームレスト」として実装しています。4方向に可動するアームレストは、ユーザー一人ひとりの体格やデスクの高さ、作業姿勢に合わせて精密な調整を可能にします。

常に欲しい位置に調整可能な4Dアームレスト

▶昇降 (Vertical): 8cm

▶前後 (Forward/Backward): 5.5cm

▶左右 (Left/Right): 4cm

▶斜め (Angle): 33°

この自在な調整機能により、アームレストを常に「最適な位置」に固定できます。腕の重さを完全にチェアに預けることで、肩や首の筋肉が不必要に緊張するのを防ぎ、肩こりや慢性的な疲労の蓄積を劇的に軽減します。

この究極のフィット感を土台から支えるのが、座面と背もたれに採用された先進的なメッシュ素材です。

■エラストマー配合メッシュによる「耐久性」と「快適性」の融合

チェアの座り心地と寿命を決定づける張り地には、ポリエステルに特殊な「ポリエステル系エラストマー」を織り込んだ独自の高機能メッシュを採用しています。これにより、一般的なメッシュ素材とは一線を画す「耐久性」と「快適性」を両立しました。

生地の横糸にエラストマー樹脂繊維を使用圧倒的な復元力で「へたり」を防止

エラストマーはゴムのような弾力性を持つ高分子材料です。これをメッシュに配合することで、強靭な復元力が生まれます。

長期間にわたり体重を支え続けても生地が伸びきってしまう「へたり」を効果的に防ぎ、新品のような適度な張りとサポート力を長く維持します。

オールシーズンで蒸れずに快適なエアーメッシュシート快適「エアーメッシュシート」仕様

背もたれだけでなく座面にもメッシュ素材を採用した「オールメッシュ」構造により、圧倒的な通気性を確保しました。

体温や湿気がこもりにくいため、夏場や長時間の作業でも蒸れによる不快感を抑制。常にさらりとした清潔な座り心地を提供し、快適な作業環境を保ちます。

この先進的な素材が、身体をしっかりと支える人間工学に基づいたフレーム設計と組み合わさることで、最高のパフォーマンスを発揮します。

■インテリアを格上げする「ワントーンデザイン」の美学

従来のオフィスチェアが持つ「事務備品」としての印象を払拭し、一つの家具としての完成度を追求したのが、本製品のデザイン哲学です。

リビングや書斎に置いても空間の質を高める、洗練された存在感を目指しました。

メッシュ生地、フレーム、アームレスト、そしてキャスターに至るまで、すべての構成パーツを同系色で統一した「ワントーンデザイン」を採用。

この徹底した色彩の統一により、視覚的なノイズが減少し、チェア全体が 一つのオブジェとして調和のとれた佇まいを見せます。

部屋の雰囲気を壊すことなく、モダンで落ち着いた空間を演出します。個性の異なる3つのカラーバリエーションを展開し、理想のワークスペース作りに貢献します。

スペースブルーヘイズグレーシグナルレッド

▶スペースブルー

知的で洗練された印象を与え、落ち着きのあるプロフェッショナルな空間を演出します。

▶ヘイズグレー

モダンでありながらどんなインテリアにも自然に溶け込む万能カラー。

穏やかでニュートラルな雰囲気を醸し出します。

▶シグナルレッド

空間にクリエイティブな活力とエネルギーをもたらすアクセントカラー。

モノトーンの部屋に配置すれば、主役級の存在感を放ちます。

この卓越したデザイン性は、日々のワークシーンを支える優れた機能性と融合し、新たな価値を提供します。

■身体を支える人間工学に基づいた調整機能

本製品は、アームレストや素材だけでなく、チェア全体の構造がユーザーの身体をサポートするよう人間工学に基づいて設計されています。

集中した作業時間から短い休息まで、あらゆるシーンで理想的な姿勢を維持するための機能が満載です。

ハイバック＆S字構造で負担の少ない姿勢を維持人間工学に基づくS字カーブ設計

背骨が描く自然なS字ラインに沿って設計されたフレームが、背中全体を隙間なく支えます。

これにより、腰や臀部への負担が分散され、前傾姿勢になりがちなデスクワークでも正しい姿勢をキープしやすくなります。

最大130°の３段階リクライニング機能3段階で固定できるロッキング機能

背もたれは最大130°までリクライニング可能。

作業中の集中モード（約105°）、リラックスモード（約118°）、休息モード（約130°）の3段階で角度を固定できます。

好みの反発力に設定できる硬度調整レバーも備え、オンとオフのシームレスな切り替えを一台で実現します。

角度調整が可能な可動式ヘッドレスト

ヘッドレストは19°の範囲で角度調整が可能。

頭と首を最も快適な位置でしっかりと支え、首筋への負担を軽減します。リクライニング時にも最適なサポートを提供します。

ジャケットの指定席になるハンガー搭載 背もたれには、上着をサッと掛けられるスマートなデザインのハンガーを搭載。

脱いだジャケットやカーディガンをシワなく保管でき、デスク周りをすっきりと整頓します。

これらの包括的な機能の詳細は、以下の製品仕様をご確認ください。

■製品情報

■ 販売情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/379_1_6ceeea7d8b7c3910bccde9694dc704ed.jpg?v=202601270551 ]スペースブルーヘイズグレーシグナルレッド

