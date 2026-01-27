パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、「iiyama PC」ブランドより、インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサー搭載 薄型16型 AIノートパソコンを1月27日（火）17:00から販売しております。

■ インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサーについて

インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサーは、最先端のインテル® 18Aプロセスを採用し、パフォーマンス・ハイブリッド・アーキテクチャーに基づく高性能Pコアと、低消費電力のLP Eコアを標準搭載しています。さらに、グレードによっては高効率Eコアも加わり、構成に応じた柔軟なパフォーマンスを実現します。シリーズ全体として電力効率にも優れており、複数の作業を同時にこなすマルチタスク環境でも快適な動作を支えます。また、「第5世代NPU」を内蔵し、最大50TOPSクラスの処理性能により、ローカルでのAI処理を高速かつ効率的に実行します。グラフィックス面では、Xe3 アーキテクチャーを採用した内蔵GPUを搭載。シェーダー処理や並列演算の中核を担うXVE（Xe Vector Engine）の強化に加え、レイトレーシング対応やメモリアクセスの最適化により、前世代から性能向上を実現しています。

■ Copilot+ PC に搭載された多彩なAI機能

本製品は、Microsoft社が提唱するCopilot+ PCに対応しています。 Copilot+ PCには、PCの操作履歴を記憶し後から情報を検索できる「Recall」、再生された音声を翻訳して画面に表示する「Live Captions」、手書きのスケッチとテキストの説明を元に画像を生成する「Cocreator」など、多彩で魅力的なAI機能が搭載されています。※利用可能なCopilot+ PCの機能は、デバイス、地域、時期によって異なります。詳しくはaka.ms/copilotpluspcsをご覧ください。

■ WUXGA解像度（1920×1200ドット）・高リフレッシュレート液晶モニタ搭載

搭載される16型液晶モニタは16:10比率のWUXGA解像度（1920×1200ドット）となっており、フルHDよりも縦の領域を広く表示することができます。さらにリフレッシュレート165Hz駆動に対応しており、一般的な60Hz駆動の液晶モニタと比べてより滑らかで鮮明な映像を映し出します。動きの激しいシーンでもブレが少なく、動画鑑賞や映像編集など、細かな動きの確認が求められる作業においても、高い視認性と快適な作業環境を提供します。さらに、モニタは180度の開閉に対応しており、フルフラットな状態で使用できます。ミーティングや商談など、対面の相手と画面を共有する場面でも、スムーズかつ快適に活用できます。

■ モデルのご紹介

下記は、インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサー搭載 薄型16型 AIノートパソコンのモデル例になります。他にも複数のモデルをご用意しております。【BTO標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：STYLE-16FH131-U5-UCSX販売価格：209,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1202211&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260127_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home / インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 325 / LPDDR5X-6800 16GB(オンボード) / CPU統合チップセット / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / インテル® Graphics / 16型(非光沢カラー液晶) / WUXGA(1920×1200ドット)

製品名：SOLUTION-16FH131-U5-UCFX販売価格：219,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1202214&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260127_1&utm_content=nonpayWindows 11 Pro / インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 325 / LPDDR5X-6800 16GB(オンボード) / CPU統合チップセット / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / インテル® Graphics / 16型(非光沢カラー液晶) / WUXGA(1920×1200ドット)

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。パソコン工房 ホームページhttps://www.pc-koubou.jp※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。※掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jpグッドウィル URL : https://www.goodwill.jp代表者 代表取締役 端田 泰三本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社ユニットコム Webマーケティング営業GTel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp