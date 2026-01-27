【期間限定キャンペーン】DEZIYUA姿勢矯正チェアが特別価格に

九洋洲 Joychou 株式会社

姿勢ケアアイテムを展開するDEZIYUAは、人気商品「姿勢矯正チェア」を対象とした期間限定割引キャンペーンを、2026年1月27日から2月2日まで実施いたします。

通常価格7,469円のところ、キャンペーン期間中は特別価格5,119円にてご提供。日常の座り姿勢を見直したい方や、デスクワーク環境の改善を検討している方に向けた、お得な機会となります。

新しい座り方革命を提案する「DEZIYUA 姿勢矯正チェア」

「新しい座り方革命！！即座に姿勢を矯正する椅子が登場！」をコンセプトに開発されたDEZIYUA姿勢矯正チェアは、長時間のデスクワークやスマートフォン使用などによる姿勢の乱れに着目し、自然と正しい座り姿勢へ導く設計を採用しています。

椅子に座るだけで骨盤周りを安定させ、背筋を伸ばしやすい姿勢をサポート。猫背や前傾姿勢になりがちな日常環境でも、無理なく姿勢を整えやすい点が特長です。

てこの原理と人体工学に基づいたサポート構造

本製品は、脚部・骨盤・腰部の3点をバランスよく支える構造を採用。身体の重心を分散しながら支えることで、長時間座っても負担を感じにくい設計となっています。

背中をやさしく支える形状により、理想的なS字ラインを意識しやすく、テレワーカー、オフィスワーカー、学生の方をはじめ、日常的に座る時間が長い方に幅広くご利用いただけます。

高反発メモリーフォームと通気設計で快適性を追求

座面と背もたれには高品質メモリーフォームを採用。身体のラインにフィットしながら、しっかりとした反発力で体圧を分散します。最大約100kgまで対応し、安定感のある座り心地を実現しました。

さらに、背もたれと座面には通気性を考慮した設計を施し、長時間使用時でもムレにくく、快適な使用環境を保ちます。

約1000gの軽量設計で、さまざまなシーンに対応

本体重量は約1000gと軽量設計。女性や高齢の方でも持ち運びやすく、リビング、書斎、ダイニング、オフィスチェア、床座り、ソファなど、さまざまな場所で使用可能です。

サイズは40×33×34cmで、一般的なチェアとの併用にも対応し、日常生活に自然に取り入れやすい設計となっています。

ギフトにも適した実用性と2年間保証付き

実用性とデザイン性を兼ね備えたDEZIYUA姿勢矯正チェアは、ご家族やパートナーへの贈り物としても好評です。

また、安心してご使用いただけるよう2年間の製品保証を付帯。日本語カスタマーサポート体制により、購入後も安心してお使いいただけます。

キャンペーン概要

キャンペーン期間：

2026年1月27日～2月2日

対象商品：

DEZIYUA 姿勢矯正チェア

通常価格：

7,469円

キャンペーン価格：

5,119円

購入リング：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FD7ZWNHS?th=1

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FD7ZWNHS?th=1JOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com