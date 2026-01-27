【期間限定キャンペーン】DEZIYUA姿勢矯正チェアが特別価格に
姿勢ケアアイテムを展開するDEZIYUAは、人気商品「姿勢矯正チェア」を対象とした期間限定割引キャンペーンを、2026年1月27日から2月2日まで実施いたします。
通常価格7,469円のところ、キャンペーン期間中は特別価格5,119円にてご提供。日常の座り姿勢を見直したい方や、デスクワーク環境の改善を検討している方に向けた、お得な機会となります。
新しい座り方革命を提案する「DEZIYUA 姿勢矯正チェア」
「新しい座り方革命！！即座に姿勢を矯正する椅子が登場！」をコンセプトに開発されたDEZIYUA姿勢矯正チェアは、長時間のデスクワークやスマートフォン使用などによる姿勢の乱れに着目し、自然と正しい座り姿勢へ導く設計を採用しています。
椅子に座るだけで骨盤周りを安定させ、背筋を伸ばしやすい姿勢をサポート。猫背や前傾姿勢になりがちな日常環境でも、無理なく姿勢を整えやすい点が特長です。
てこの原理と人体工学に基づいたサポート構造
本製品は、脚部・骨盤・腰部の3点をバランスよく支える構造を採用。身体の重心を分散しながら支えることで、長時間座っても負担を感じにくい設計となっています。
背中をやさしく支える形状により、理想的なS字ラインを意識しやすく、テレワーカー、オフィスワーカー、学生の方をはじめ、日常的に座る時間が長い方に幅広くご利用いただけます。
高反発メモリーフォームと通気設計で快適性を追求
座面と背もたれには高品質メモリーフォームを採用。身体のラインにフィットしながら、しっかりとした反発力で体圧を分散します。最大約100kgまで対応し、安定感のある座り心地を実現しました。
さらに、背もたれと座面には通気性を考慮した設計を施し、長時間使用時でもムレにくく、快適な使用環境を保ちます。
約1000gの軽量設計で、さまざまなシーンに対応
本体重量は約1000gと軽量設計。女性や高齢の方でも持ち運びやすく、リビング、書斎、ダイニング、オフィスチェア、床座り、ソファなど、さまざまな場所で使用可能です。
サイズは40×33×34cmで、一般的なチェアとの併用にも対応し、日常生活に自然に取り入れやすい設計となっています。
ギフトにも適した実用性と2年間保証付き
実用性とデザイン性を兼ね備えたDEZIYUA姿勢矯正チェアは、ご家族やパートナーへの贈り物としても好評です。
また、安心してご使用いただけるよう2年間の製品保証を付帯。日本語カスタマーサポート体制により、購入後も安心してお使いいただけます。
キャンペーン概要
キャンペーン期間：
2026年1月27日～2月2日
対象商品：
DEZIYUA 姿勢矯正チェア
通常価格：
7,469円
キャンペーン価格：
5,119円
購入リング：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FD7ZWNHS?th=1
詳細を見る :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FD7ZWNHS?th=1
JOYCHOU株式会社
担当：桜井 凛
メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com