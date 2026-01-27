マイナンバーカードを活用した公的個人認証サービス（JPKI）を導入　「松井証券 本人確認アプリ」で住所・氏名変更手続きを完全オンライン化

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、2026年1月31日（土）（予定）より、公的個人認証サービス（JPKI: Japan Public Key Infrastructure）を導入し、マイナンバーカードを活用した登録情報のオンライン変更手続きの提供を開始いたします。なお、登録情報の変更手続きにおいてJPKIを導入するのは、ネット証券初（*1）となります。

JPKIは、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用し、オンラインで利用者本人の認証を行うためのサービスです。当社は、このJPKIを活用した新サービスを導入いたします。

本サービスの導入により、これまで登録情報（住所・氏名）の変更手続きに必要だった本人確認書類の郵送が不要となり、手続きをオンライン上で完結できるようになります。あわせて、電話番号変更時の本人確認の認証についても、強化・改善いたします。これらのサービス提供により、お客様の利便性向上とセキュリティ強化を両立し、より安全で信頼性の高い手続き環境を実現いたします。

なお、本サービスの利用には、2026年1月31日（土）にリリース予定のスマートフォン向け認証アプリ「松井証券 本人確認アプリ」でのマイナンバーカードの読み取りが必要となります。

サービス提供の目的

1.住所・氏名変更の完全オンライン化の実現

従来、郵送での書類提出が必要だった「住所変更」「氏名変更」が、「松井証券 本人確認アプリ」による本人確認のみで申請可能になります。書類のコピーや郵送が不要となり、手続きにかかる時間が大幅に短縮されます。

2.電話番号変更時の本人確認の強化と利便性向上

電話番号変更時の本人確認手段として、従来のSMS認証等に加え、「松井証券 本人確認アプリ」によるマイナンバーカードの認証を追加します。旧電話番号が利用できずSMS認証ができない場合でも、スムーズに変更手続きが可能になります。また、確実な本人確認によりセキュリティが強化されます。

スマートフォン向け認証アプリの概要

アプリ名称：松井証券 本人確認アプリ

提供開始日：2026年1月31日（土）予定

主な機能：マイナンバーカードのICチップ読み取りによる公的個人認証（JPKI）

利用手順：松井証券お客様サイト／スマホサイトにて変更後登録情報（住所・氏名・電話番号）を入力したのち、アプリを起動し、本人確認を実施

※本サービスは、サイバートラスト株式会社が提供する「iTrust 本人確認サービス」を利用しております。「iTrust 本人確認サービス」の詳細は、以下のサイバートラスト株式会社公式ページをご覧ください。

https://www.cybertrust.co.jp/identification/

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

以上

*1 当社調べ、オンライン証券大手5社(当社、SBI証券、三菱UFJ eスマート証券、マネックス証券、楽天証券)と比較、2026年1月23日現在。

