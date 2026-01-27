【2/2～2/15】エキュート上野で、SNSで話題の「酒ガチャ」のイベント「クランド 酒ガチャ POP UP STORE」を開催

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、弊社が運営するオンライン酒屋「クランド」のポップアップストア「クランド 酒ガチャ POP UP STORE」を、2026年2月2日（月）～2月15日（日）の期間限定でJR上野駅構内「エキュート上野」とまり木（イベント広場）にて開催します。

「酒ガチャ」が体験できるポップアップストアを開催



SNSで話題の「酒ガチャ」がリアルで体験できるポップアップストアを開催します。通常はオンライン上のみのサービスを、リアルなカプセルトイマシンで楽しめる体験型ポップアップストアです。当たるお酒の商品カテゴリが異なる酒ガチャの他、ミニボトルチャームが当たる酒ガチャなどが登場します。

当たるお酒のラインアップには1本110,000円（税込）の50年熟成させた焼酎「神響 shinkyo 50年」や、1本55,000円（税込）の30年熟成させた日本酒「天琥 -tenko- 30年」など、一般販売していないレアなお酒も入ります。新しいお酒との出会いをお楽しみください。

「酒ガチャ」とは

「酒ガチャ」とは、「なにが当たるかわからない。だからこそ楽しめる、新たなお酒との出会い。」をコンセプトに、日本酒・梅酒・果実酒・リキュール・焼酎・ワイン・プレミアムサワーベースなど、500種類を超えるお酒の中から、ランダムにお酒をお届けするクランドの人気サービスです。2019年に誕生し、コロナ禍の家飲み需要をきっかけにSNSを中心に話題となりました。

「オンライン酒屋「クランド」 POP UP STORE」概要

ガチャプラン一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/6894/table/620_1_45a549007b951c8e8f7581329f14dc63.jpg?v=202601270951 ]

◯開催期間：2026年2月2日（月）～2月15日（日）

◯営業時間：2月2日（月）～2月12日（木） 10:00～20:00

2月13日（金） 10:00～22:00

2月14日（土） 10:00～21:00

2月15日（日） 10:00～20:00

◯開催場所：東京都台東区上野7丁目1-1

JR上野駅 改札内3階 「エキュート上野」とまり木（イベント広場）

※営業時間はエキュート上野の営業時間に準じて、変更になる場合がございます

※画像はすべてイメージです

※商品数に限りがあるため、品切れの場合はご容赦ください

※イベント・販売内容は予告なく変更となる可能性がございます

「クランド」について

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp