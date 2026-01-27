「赤玉パンチ缶」リニューアル新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、「赤玉パンチ缶」を４月７日（火）から全国でリニューアル新発売します。

「赤玉パンチ」は、「赤玉スイートワイン」を炭酸水で割ったワインサワーです。甘くてすっきりとした味わいや、「赤玉」ブランドならではの親しみやすいイメージから、飲食店を中心に多くのお客様にご好評いただいています。より手軽にお楽しみいただきたいという思いから、２０１８年に缶入りの「赤玉パンチ缶」を発売しました。

今回、「赤玉パンチ缶」の中味・パッケージを５年ぶりにリニューアルし、さらなるファン拡大を目指します。

●中味・パッケージについて

中味は、「赤玉」ならではのすっきりとした甘さはそのままに、使用する原料酒の種類を２倍以上に増やし、複層的で奥行きのある味わいを強化しました。

パッケージは、レトロな雰囲気と躍動感を兼ね備えた新ロゴをあしらうことで、より多くの方に親しみを持っていただけるデザインを目指しました。また、赤の背景色や炭酸の泡のデザイン、グラス入りの「赤玉パンチ」のイラストで、中味の特長を表現しています。

― 記 ―

▼商品名・容量・アルコール度数

「赤玉パンチ缶」

３５０ml ５％

※希望小売価格は設定していません

▼発売期日 ２０２６年４月７日（火）

▼発売地域 全国

▼価格 オープン価格

▼品目 甘味果実酒（発泡性）

▼「赤玉パンチ」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/wine/original/akadama/can/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上