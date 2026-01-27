「この1冊が、わたしを変える。」 ――「スターツ出版文庫」人気シリーズ含む最新刊5点1月28日（水）発売！

スターツ出版株式会社

小説投稿サイト「野いちご」「Berry’s Cafe」「ノベマ！」を運営するスターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）は「スターツ出版文庫」の新刊を、1月28日（水）より全国書店にて発売開始いたします。

■書籍発売情報

学校内のカースト逆転青春

『ごめんね、この顔もらっちゃって』

著者：丸井とまと、イラストレーター：yudouhu

価格：税込770円（本体700円+税）、ISBN：978-4-8137-1869-7

【あらすじ】 地味な顔に、大した特技もない女子高生・茅野。一方で、カーストの最上位に立つ紫帆はいつも完璧で、恋人も、友達も、容姿も全てを持っていた。茅野は紫帆を妬み、嫌いながらも、そんな気持ちは隠し、自分の立ち位置を守るため、愛想笑いの日々を送っていた。そんなある日、茅野と紫帆と中身が入れ替わってしまう。これ幸いと、紫帆の人生を乗っ取ろうとする茅野。しかし、皆に慕われるのは、茅野の顔をした紫帆で…。茅野は完璧な紫帆として過ごすことに耐えきれなくなり、もとに戻りたいと紫帆に伝えるが――。

重版続々！”わた猫”シリーズ待望の第三弾！

『だから私は、今日も猫をかぶる ～Ichika's story～ 』

著者：水月つゆ、イラストレーター：ふすい

価格：税込748円（本体680円+税）、ISBN：978-4-8137-1865-9

【あらすじ】 両親が離婚し、父と弟と暮らす胡桃沢一香。家事をこなし、学校では頼られる優等生。…を、演じている。“いい子”の猫をかぶり自分の心にふたをしているけど、本当は放課後に友達と遊びたいし、本当の自分を知ってほしい。そんなとき、ある出来事から一香の暗い気持ちをクラスメイトの瀬戸口翔太に見抜かれてしまう。「俺の前では優等生じゃない、本当の胡桃沢でいてよ」と、一香の話を聞いて背中を押してくれる翔太の言葉に救われ、自分らしくいようと決意する――。希望を持てる感動の青春小説！

『薄幸少女の幸せな４度目の嫁入り

家族に搾取された私ですが、冷徹な公爵様に愛されました』

著者：澤谷弥、イラストレーター：漣ミサ

価格：税込836円（本体760円+税）、ISBN：978-4-8137-1866-6

【あらすじ】 春那公爵家の令嬢・乃彩は、能力を家族にしか使えないという理由から“能無し令嬢”と蔑まれ、肩身の狭い思いをして生きてきた。力を欲する者に求められるまま結婚を重ね、18歳で離婚はすでに三度。幸せな人生を諦めていた彼女は、ある日、強大な呪いに蝕まれた公爵家当主・遼真と出会う。彼を救えるのは、家族にしか力を使えない乃彩だけ。互いの利益のため、二人は条件付きの結婚を選ぶことに。「一生、俺のそばにいればいい」愛のない関係のはずが、彼の不器用な優しさに触れ、彼女の心はほどけていく――。

『無能な花巫女と冷徹武神の永遠の契り』

著者：鈴木しぐれ、イラストレーター：ボダックス

価格：税込781円（本体710円+税）、ISBN：978-4-8137-1868-0

【あらすじ】 近代化の波が押し寄せる和の国。出雲家の長女・六花は、花巫女の儀式で「無能」を意味する白い花を咲かせてしまい、家族から虐げられ過ごしていた。そんなある日、「君を迎えに来た」と国随一の最強武神・宗像昴が現れて…!?「無能な私が望んでもらえるなんて――」と驚く六花だったが婚約者として昴との生活が始まる。そして、実は白い花には秘められた力があると聞き、彼の力になりたいと思うように。「俺は君がいい――」と昴に告げられ、ふたりの距離も近づいていき――。無能な花巫女が最強武神に愛される和風シンデレラ物語。

『150年に一度の生贄花嫁は龍神に愛される』

著者：桜葉奈義、イラストレーター：針野シロ

価格：税込759円（本体690円+税）、ISBN：978-4-8137-1867-3

【あらすじ】 神が霊力の高い人間を集めた島があった。霊力があって当然の島に、ただ一人――力を持たずに生まれた榛名は「忌み子」と蔑まれ、島民から人として扱われることもなく、奴隷以下の存在として生きてきた。そんな彼女が選ばれたのは、150年に一度の島の守り神【龍神】への生贄。死を覚悟した榛名に、彼から「俺の運命の番だ」となぜか強く求められる。初めて向けられる自分への愛に、戸惑いつつも少しずつ傷ついた榛名は居場所を見つけていく――。神に愛され、運命を変える少女の和風恋愛譚。

