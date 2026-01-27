【徳島市】二十歳記念射会＆射初め（中・高校生の部）
徳島市
[日時]
2月8日（日曜）13：00～
[定員]
10人（先着）
[準備物]
弓具、弓道着
[参加費]
無料、男女とも3位まで表彰・皆中賞
[形式]
近的（変則23メートル）、一手三立（変更あり）、日弓連競技規則に従う
[申込期限]
1月30日（金曜）（必着）まで
二十歳記念射会
[対象]
新成人
県内在住で平成17年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた者
弓道経験者または日弓連有段者
[申し込み方法]
「二十歳記念射会参加希望」と明記し、住所、名前、生年月日、電話番号、取得段位または経験年数を書いて、郵送またはFAXにて徳島城博物館までお送りください。
[その他]
- 男女とも和服着用（弓道着可）（簡単な着付けはお手伝いします）
- 弓具持参 12時30分から矢付可。
- 昼食は各自済ませてからご参加ください。
- 当日欠席の場合は、徳島城博物館まで連絡をお願いいたします。
射初め～中学・高校生の部～
[対象]
中学・高校生
経験1年以上の者（弓道着）
[申し込み方法]
「射初め～中学・高校生の部～参加希望」と明記し、住所、名前、生年月日、電話番号、取得段位または経験年数を書いて、郵送またはFAXにて徳島城博物館までお送りください。
[その他]
- 昼食は各自済ませてからご参加ください。
- 当日欠席の場合は、徳島城博物館まで連絡をお願いいたします。
[入館料]
大人300円、高校・大学生200円、中学生以下無料
[徳島城博物館HP]
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/johaku/moyoushimono/R08_izome.html
[問い合わせ先]
徳島市立徳島城博物館
〒770-0851 徳島県徳島市徳島町城内1番地の8
電話番号：088-656-2525
ファクス：088-656-2466