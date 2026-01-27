【徳島市】二十歳記念射会＆射初め（中・高校生の部）

徳島市

[日時]


2月8日（日曜）13：00～



[定員]


10人（先着）



[準備物]


弓具、弓道着



[参加費]


無料、男女とも3位まで表彰・皆中賞



[形式]


近的（変則23メートル）、一手三立（変更あり）、日弓連競技規則に従う



[申込期限]


1月30日（金曜）（必着）まで


二十歳記念射会

　




[対象]


新成人


　県内在住で平成17年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた者
　弓道経験者または日弓連有段者



[申し込み方法]


「二十歳記念射会参加希望」と明記し、住所、名前、生年月日、電話番号、取得段位または経験年数を書いて、郵送またはFAXにて徳島城博物館までお送りください。



[その他]


- 男女とも和服着用（弓道着可）（簡単な着付けはお手伝いします）
- 弓具持参　12時30分から矢付可。
- 昼食は各自済ませてからご参加ください。
- 当日欠席の場合は、徳島城博物館まで連絡をお願いいたします。


射初め～中学・高校生の部～



[対象]


中学・高校生
　経験1年以上の者（弓道着）



[申し込み方法]


「射初め～中学・高校生の部～参加希望」と明記し、住所、名前、生年月日、電話番号、取得段位または経験年数を書いて、郵送またはFAXにて徳島城博物館までお送りください。



[その他]


- 昼食は各自済ませてからご参加ください。
- 当日欠席の場合は、徳島城博物館まで連絡をお願いいたします。


[入館料]


大人300円、高校・大学生200円、中学生以下無料



[徳島城博物館HP]


https://www.city.tokushima.tokushima.jp/johaku/moyoushimono/R08_izome.html



[問い合わせ先]


徳島市立徳島城博物館


〒770-0851　徳島県徳島市徳島町城内1番地の8


電話番号：088-656-2525


ファクス：088-656-2466