【徳島市】二十歳記念射会＆射初め（中・高校生の部）

徳島市

[日時]

2月8日（日曜）13：00～

[定員]

10人（先着）

[準備物]

弓具、弓道着

[参加費]

無料、男女とも3位まで表彰・皆中賞

[形式]

近的（変則23メートル）、一手三立（変更あり）、日弓連競技規則に従う

[申込期限]

1月30日（金曜）（必着）まで

二十歳記念射会

[対象]

新成人

県内在住で平成17年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた者

弓道経験者または日弓連有段者

[申し込み方法]

「二十歳記念射会参加希望」と明記し、住所、名前、生年月日、電話番号、取得段位または経験年数を書いて、郵送またはFAXにて徳島城博物館までお送りください。

[その他]

射初め～中学・高校生の部～

- 男女とも和服着用（弓道着可）（簡単な着付けはお手伝いします）- 弓具持参 12時30分から矢付可。- 昼食は各自済ませてからご参加ください。- 当日欠席の場合は、徳島城博物館まで連絡をお願いいたします。

[対象]

中学・高校生

経験1年以上の者（弓道着）

[申し込み方法]

「射初め～中学・高校生の部～参加希望」と明記し、住所、名前、生年月日、電話番号、取得段位または経験年数を書いて、郵送またはFAXにて徳島城博物館までお送りください。

[その他]

- 昼食は各自済ませてからご参加ください。- 当日欠席の場合は、徳島城博物館まで連絡をお願いいたします。

[入館料]

大人300円、高校・大学生200円、中学生以下無料

[徳島城博物館HP]

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/johaku/moyoushimono/R08_izome.html

[問い合わせ先]

徳島市立徳島城博物館

〒770-0851 徳島県徳島市徳島町城内1番地の8

電話番号：088-656-2525

ファクス：088-656-2466