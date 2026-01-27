【サステナビリティ対応疲れ】感じている人はどのくらい？制度・開示対応が続く現場で積み重なる担当者の本音

株式会社エスプール

株式会社エスプールブルードットグリーン（本社：東京都千代田区、取締役社長：八林 公平、以下「エスプールブルードットグリーン」）は、サステナビリティ／環境経営／CSR関連部門の担当者を対象に、「サステナビリティ対応疲れ」に関する実態調査を行いました。

企業の成長においてサステナビリティ経営の重要性が高まる一方、現場では、サステナビリティ評価の高度化やステークホルダーからの要請の強まりにより、これまで以上に幅広く、かつ正確なデータの収集や、専門的な分析が求められています。開示基準のたび重なる改定や算定方法の見直し、取引先や投資家への説明対応など、担当者が向き合う業務や情報の量は年々増えており、「サステナビリティ対応疲れ」とも言える負担感が蓄積している可能性があります。

そこで今回、エスプールブルードットグリーン（https://www.bluedotgreen.co.jp/）は、サステナビリティ／環境経営／CSR関連部門の担当者を対象に、「サステナビリティ対応疲れ」に関する実態調査を行いました。

調査概要：「サステナビリティ対応疲れ」に関する実態調査

【調査期間】2025年12月17日（水）～2025年12月18日（木）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,016人

【調査対象】調査回答時にサステナビリティ／環境経営／CSR関連部門の担当者と回答したモニター

【調査元】株式会社エスプールブルードットグリーン（https://www.bluedotgreen.co.jp/）

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

■サステナビリティ対応の業務量、「増えた」と感じる担当者が約8割

はじめに、「所属組織で、サステナビリティ対応に専任で従事している担当者の人数」について尋ねたところ、下記のような回答となりました。

『専任はいない（兼任で対応）（17.0%）』

『1人（17.9%）』

『2～3人（37.8%）』

『4人以上（27.3%）』

『専任はいない（兼任で対応）』『1人』『2～3人』と回答した企業が7割以上を占めており、サステナビリティ対応について「人手が足りず、十分に手が回らない」「担当者の負担が大きい」と感じている企業も多い状況がうかがえます。

続いて、「直近1年で、サステナビリティ対応の業務量が増えたか」について尋ねたところ、約8割の方が『かなり増えた（24.6％）』『やや増えた（52.8％）』と回答しました。

世界的なサステナビリティへの関心の高まりに加え、たび重なる国内外の法規制の改訂やガイドライン整備、情報開示要請の拡大などにより、企業が対応すべきテーマが年々増えていることも、こうした状況に影響しているのではないでしょうか。

■サステナビリティ関連業務で約9割が負担や疲労感を実感

このような中、担当者自身は現在の業務状況をどのように捉えているのでしょうか。

「現在、サステナビリティ関連業務において業務負担や疲労感を感じているか」について尋ねたところ、約9割の方が『はい（89.7％）』と回答しました。

多くの担当者が、現状の業務に対して何らかの負担や疲れを感じているようです。

前の質問で『はい』と回答した方に、「どのような点に業務負担を感じるか」について尋ねたところ、『求められる内容が頻繁に変わり対応が追いつかない（57.5％）』が最も多く、『人員や専門知識が不足している（46.2％）』『対応義務・報告書の提出が多すぎる（43.1％）』と続きました。

サステナビリティの領域ではガイドラインや評価基準、対象範囲が絶えず更新されるため、その変化を常に追い続けなければならない点が大きな負担となっているようです。また、「専門知識の不足」も上位に挙がっており、高度化・複雑化する要求に対して、社内の知見やノウハウが追いついていない現状もうかがえます。

実務上の負担が明らかになりましたが、担当者の心理面にはどのような影響が生じているのでしょうか。

前の質問で『はい』と回答した方に、「どのような点に精神的な疲労を感じるか」について尋ねたところ、『国際ルールや世界動向の変化に振り回され、社内の方向性が定まらない（44.9％）』が最も多く、『関連情報の収集や開示ルール・用語の解釈に手間がかかる（42.0％）』『中長期的な施策が多く、成果が見えづらい（38.9％）』と続きました。

外部環境の変化に振り回され、会社としての判断軸や方向性を定めづらい状況が、担当者の精神的な負担につながっているようです。サステナビリティ領域ならではの専門性の高さや情報の多さが、日々の業務において負担感につながっているのかもしれません。

■サステナビリティ関連の情報・営業が増加する中、求められる有益情報

続いて、「サステナビリティ関連の情報や営業が直近1年で増えたと感じるか」について尋ねたところ、8割以上の方が『はい（86.4％）』と回答しました。市場の拡大に伴い、支援企業からのアプローチや関連情報も増加している一方で、すべてを十分に確認・検討することは難しい状況にあると考えられます。

では、担当者はどのような経路から得られる情報であれば、理解しやすく参考になると感じるのでしょうか。

「サステナビリティに関する情報源のうち、どの経路が『有益・分かりやすい』と感じるか」について尋ねたところ、『参加者が限定されている勉強会・情報交換会（33.2％）』が最も多く、『セミナー・ウェビナーへの参加（29.4％）』『ニュースサイトや専門メディア（29.4％）』と続きました。

より具体的な事例や実務に近い話を聞ける場が、参考になると感じられているのかもしれません。また、セミナーやウェビナー、専門メディアが挙げられていることから、ある程度整理された情報や、信頼できる情報源が求められているのかもしれません。

■業務負担軽減に必要な支援と外部支援に期待される内容

情報の質や分かりやすさが重視されていることが明らかになりましたが、それだけで業務負担が解消されるとは限りません。実務面での負担を減らすためには、どのような支援が求められているのでしょうか。

「今後、業務負担を軽減するために必要だと思う支援」について尋ねたところ、『業務プロセスの効率化（44.1％）』が最も多く、『AI／デジタルツールの導入（43.2％）』『社員向けの研修・教育（38.4％）』と続きました。

まずは、業務の進め方そのものを見直したいと感じている担当者が多いようです。AIやデジタルツールの導入も挙げられており、個人の負担や手作業に頼りすぎず、業務の属人化を少しでも減らしたいという思いがあるのかもしれません。また、研修や教育については、社内の理解やスキルを底上げすることで、長期的に業務を回しやすい体制を整えたいと考えられているのではないでしょうか。

最後に、「外部支援を受けるとしたら、どのような形の支援が望ましいか」について尋ねたところ、『データ収集・分析や算定、開示物作成サポート（41.8％）』が最も多く、『サステナビリティ対応用のデジタルツール導入（41.0％）』『社内体制構築・ルールづくりのアドバイス（33.3％）』と続きました。

サステナビリティ対応を進めるにあたって、日々のデータ整理や資料作成など、手間がかかりやすい業務については、サポートを望む傾向が見られました。また、社内体制の整備やルールづくりに関する支援も一定数挙げられており、目の前の対応にとどまらず、社内だけでは整備しきれなかった部分に外部の知見を取り入れ、無理なく継続できる体制を整えたいという考えがうかがえます。

【まとめ】業務負担「増」が8割超え、現場の負担を軽減し、サステナビリティ対応を「持続可能」にするための鍵

今回の調査で、サステナビリティ対応が企業の成長において欠かせないものになる一方で、現場の担当者にはさまざまな負担が積み重なっていることが明らかになりました。

サステナビリティ対応の専任体制を設けている企業もある一方、業務量はこの1年で増えたと感じている担当者が多く、対応範囲の広がりや求められる水準の変化に、日々向き合っている状況がうかがえます。

とくに、ガイドラインや評価基準の変化が激しく、求められる内容が定まらないことや、専門性の高い情報を継続的に追い続けなければならない点が、業務負担と精神的な疲労の双方につながっている可能性がうかがえます。中長期的な取り組みが中心となるサステナビリティ領域では、成果を実感しづらいことも、担当者の心理的な負担を増幅させているのかもしれません。

また、関連情報が増える中で、参加者が限定された勉強会や情報交換会、専門性のあるセミナーやメディアなど、実務に近い情報を得られるような情報源については、有益だと捉えている担当者も多いようです。

今後必要だと思う支援については、業務プロセスの見直しやデジタルツールの活用、社内全体の理解やスキル向上といった、仕組みづくりの重要性が示唆されました。また、データ収集や開示物作成対応、体制構築といった部分は、外部のサポートをうまく取り入れ、継続しやすい仕組みにしたいというニーズもあるようです。

サステナビリティ対応を個人任せにするのではなく、組織として無理なく継続できる体制へと整えていくことが、今後の重要な課題と言えるのではないでしょうか。

サステナビリティ関連の情報開示ならエスプールブルードットグリーン

今回、「サステナビリティ対応疲れ」に関する実態調査を実施したエスプールブルードットグリーン(https://www.bluedotgreen.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260127)は、サステナビリティ関連の情報開示支援を提供しています。

