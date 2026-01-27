埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、株式会社THINK RICHと2026シーズンのクラブパートナー契約を締結

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（埼玉県川越市、代表取締役 有田和生）は、川越を拠点に、化粧品店やエステティックサロン、美容室等の美容業を中心にコンサルティングをおこなう株式会社THINK RICH（埼玉県川越市、代表取締役 広瀬祥司）と2026シーズンのクラブパートナー契約を締結したことを発表いたします。

■株式会社THINK RICH 様HP : https://thinkrich.jp/

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

■株式会社THINK RICH 代表取締役 広瀬祥司 様コメント

「この度、COEDO KAWAGOE F.C様とパートナーとしてご一緒できることを、大変嬉しく思います。川越から本気でJリーグを目指す姿勢に、同じ地域で事業を行う者として強く共感しました。サッカーを通じて人が集い、街に活気が生まれ、地元経済が更に活性化する。そんな好循環を支える一員として、微力ながらクラブを応援してまいります。川越の未来に向け、共に挑戦していきましょう！」

■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 豊川雄大 コメント

「このたび、株式会社THINK RICH様とパートナー契約を締結させて頂きました。

丁寧かつ迅速な対応で中小企業の成長に伴走する株式会社THINK RICH様より、ご声援をいただけること大変うれしく思います。このご声援を力に、川越を盛り上げるサッカークラブとして、より成長を加速させていければと存じます。

まずは2026シーズンでの関東1部リーグ昇格、そして2030年のJリーグ参入に向けて、全力で取り組んでまいります。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。」

公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

Mail：info@c-kawagoe.com