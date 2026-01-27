ねんどろいどフェイスメーカーで『レーシングミク』コラボ開催！コラボ限定のねんどろいど表情パーツ全6種を販売中
株式会社グッドスマイルカンパニー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー)の公式サービス『ねんどろいどフェイスメーカー』は、ただいま予約受付中の『ねんどろいど レーシングミク 2026Ver.』とのコラボを開催中！
コラボ限定の表情パーツ全６種を販売中
『ねんどろいど レーシングミク 2026Ver.』にとりかえて楽しめるコラボ限定の表情パーツ全6種をラインナップ。
コラボフェイスは、カスタマイズ不要の商品として2個セットからご注文いただけます。
＞＞ご注文はこちら：https://nendoroidfacemaker.com/products/racingmiku2026
▼コラボ開催期間
2026年1月27日(火)～4月30日(木)メンテナンス前まで
全6種のラインナップ
※ねんどろいどフェイスメーカーでは、ねんどろいど本体の販売は行っておりません。
「ねんどろいど レーシングミク2026Ver.」とは
初音ミク GTプロジェクト専用キャラクター『レーシングミク』より、イラストレーター：黒星紅白氏デザインの「レーシングミク 2026Ver.」がねんどろいどになって登場！
ねんどろいど レーシングミク2026Ver.
グッドスマイルカンパニー公式ショップ（ https://goodsmile.link/CBjyQ1 ）にて、ただいま予約受付中です。
(C)黒星紅白 / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト
コラボキャンペーンで30％OFFクーポンが毎週当たる！
ねんどろいどフェイスメーカーの公式Xでは、ハッシュタグ「#コラボフェイス」でポストされた方の中から抽選で《30%OFFクーポン》が毎週７名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催中！
クーポンをゲットしてお得に「コラボフェイス」を注文しよう！
＜応募方法＞
1. 公式Xをフォロー
2. キャンペーン期間中にハッシュタグ「#コラボフェイス」でポスト
＜キャンペーン期間＞
2026年1月27日(火) ～ 2月24日(火) まで
▼キャンペーン参加はこちら
https://x.com/nendorofacemake
■『ねんどろいどフェイスメーカー』とは
豊富なデザインパーツからお好みのパーツを自由に選択・配置することで、自分だけのオリジナルフェイスを作成できるグッドスマイルカンパニーの公式サービスです。
作成したフェイスは、お手持ちの「ねんどろいど」や「ねんどろいどどーる」と組み合わせてお楽しみいただけます。
サービス https://nendoroidfacemaker.com/
公式SNS https://x.com/nendorofacemake
運営会社 グッドスマイルカンパニー
コピーライト (C) GOOD SMILE COMPANY
■グッドスマイルカンパニーについて
グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。
2026年現在、2,500種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。
会社名 ：株式会社グッドスマイルカンパニー
代表者 ：代表取締役社長 岩佐厳太郎
本社 ：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル
設立 ：2001年5月
事業内容：
玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売
玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行
玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務
ゲームの企画・開発・運営
アニメーションの企画・製作・プロデュース
映像・音楽の企画、制作
モータースポーツ事業
投資支援
飲食店経営
〈グッドスマイルカンパニー公式サイト〉
https://corporate.goodsmile.com/ja/