MON7A、メジャーデビューシングル「TOGE TOGE」　1月27日（火）配信開始！

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、現役高校生アーティスト・MON7A（読み：もんた）のデビュー曲「TOGE TOGE」を1月27日（火）より配信します。

2025年の各トレンドチャートに軒並みランクインするなど、大きく飛躍した現役高校生アーティスト MON7A。4月には全国5大都市を巡る初のライブハウスツアー「MON7A LIVE HOUSE TOUR 2026」を開催予定です。

デビュー曲となる今作のジャケット写真は、彼のトレードマークであり、楽曲のタイトルにもなっている"トゲトゲ"を擬態化したキャラクターたちに囲まれ、ゲームの世界にMON7Aが入り込んだかのようなクリエイティブに仕上がりました。ミュージックビデオは、1月27日の20時より公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開します。

現在LINE MUSICでは再生キャンペーンを実施しています。「TOGE TOGE」を77回以上再生し応募いただいた方全員に【メッセージ入りオフショット】、777回以上再生し応募いただいた方の中から再生回数上位７名様に【オリジナル「TOGE TOGE」ジャケットステッカー】をプレゼントします。

【MON7A】「TOGE TOGE」（Music Video）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=uKJ7vQBsFCI ]

【MON7A】「TOGE TOGE」（Official Audio）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=7-fyOCHW_5c ]

MON7A Major Debut Single「TOGE TOGE」

2026年1月27日（火）配信開始

https://lnk.to/MON7A_TOGETOGE

LINE MUSICキャンペーン詳細

https://www.universal-music.co.jp/mon7a/news/2026-01-26-2/

《映像コンテンツ》

Artist Photo Shooting Behind the Scene

https://www.youtube.com/watch?v=LC0b04FL_M0

おやすみTaxi（MON7A 1st FAN MEETING “ON!”）

https://youtu.be/CLY4g7iyqBI

HEA7EN（MON7A 1st FAN MEETING “ON!”）

https://www.youtube.com/watch?v=LjfIZ7KzTWs

1st FAN MEETING “ON!” Behind the Scene

https://youtu.be/QAVrPHxwmq4

オレ、メジャーデビューします！！！

https://youtu.be/yHulAT_3gBY

《全国ライブハウスツアー》

< MON7A LIVE HOUSE TOUR 2026>

4/4(土) 仙台darwin

4/10(金) 梅田CLUB QUATTRO

4/11(土) 名古屋CLUB QUATTRO

4/20(月)-21(火) 渋谷CLUB QUATTRO

4/25(土) 福岡BEAT STATION

▼ツアーチケット オフィシャル先行2次受付

【受付期間】01/14(水) 18:00 ～ 02/01(日) 23:59

【入金期間】02/04(水) 13:00 ～ 02/06(金) 21:00

【受付URL】https://lnk.to/MON7A_2026tour

《オフィシャルグッズ》

『MON7A 1st FAN MEETING “ON!”』 オフィシャルグッズ通販サイト

https://acqua-store.jp/pages/mon7a

《プロフィール》

MON7A（もんた）

2007年7月6日生まれ。東京都出身。

2025年6月、ABEMA 恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。ハロン編」に出演、TikTokフォロワーは150万人を超えるなど話題沸騰中の現役高校生アーティスト。

2025年8月にSNSでブームを巻き起こしたオリジナル楽曲「おやすみTaxi」でアーティストデビュー。配信チャートを席巻し3ヶ月間で1,600万再生を突破。

そして9月に2ndシングル「HEA7EN」を立て続けにリリース。

2025年12月21日には初のファンミーティング＜MON7A 1st FAN MEETING “ON!”＞を Zepp Haneda にて開催し、ユニバーサルミュージックからのメジャーデビューと全国ライブハウスツアーの開催を発表。

各メディアのトレンドランキングに軒並みランクインするなど、今最も注目を浴びる新世代アーティスト。

《アーティスト情報》

◆Youtube https://www.youtube.com/@7montaz

◆X(twitter) https://x.com/7montaz

◆Instagram https://www.instagram.com/7montaz

◆TikTok クリエイターアカウント https://www.tiktok.com/@7montar

◆TikTok音楽アカウント https://www.tiktok.com/@7montaz