【ダイレクトコース限定】＜2026年も日興でNISA＞2026名さまに星野リゾート宿泊ギフト券などが当たる！NISAキャンペーン開始のお知らせ

ＳＭＢＣ日興証券株式会社詳細を見る :https://www.smbcnikko.co.jp/service/campaign/nisa_2601/index.html

【期間】

2026年1月27日（火）～3月31日（火）

【概要】

キャンペーン期間中に新規資金で10万円をご入金いただき、かつNISA成長投資枠で10万円以上国内株式、キンカブ、国内投資信託を買付していただくと、対象取引金額10万円ごとに1口として抽選で豪華景品をプレゼントいたします。

対象取引金額や特定の条件を満たすことによって抽選口数がアップします。

※国内株式はETF（上場投資信託）、REIT（不動産投資信託）、IPO（新規公開株式）、PO（公募、売り出し）を含みます。

※投資信託について、投信つみたてプランによる買付は対象外となります。

※買付は、国内約定日がキャンペーン期間中となる取引が対象となります。

※本キャンペーンはエントリーが必要です。ページ上部の「詳細を見る」ボタンよりキャンペーンページへ進み、キャンペーン期間中のエントリーをお願いいたします。



【プレゼント内容】

A賞（26名）星野リゾート宿泊ギフト券 10万円分

B賞（2,000名） Amazonギフトカード 500円分

星野リゾート宿泊ギフト券について

星野リゾート宿泊ギフト券について、くわしくはこちら(https://hoshinoresorts.com/jp/gift/#/)をご参照ください。

※株式会社星野リゾートの公式サイトへ遷移します。

Amazonギフトカードについて

キャンペーン主催：ＳＭＢＣ日興証券株式会社

AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

Amazon Gift Cards Japan合同会社 (「当社」) が発行するAmazonギフトカード (「ギフトカード」)のご利用には、

(PC・モバイルを含み「アマゾンサイト」) のアカウント作成が必要です。

ギフトカードは、アマゾンサイトまたは一部のAmazon Pay加盟店でご利用できますが、他のギフトカードの購入又は一部の会費の支払等には利用できません。このギフトカードの有効期限は発行日から10年間です。

ギフトカードの換金・返金等はできません。当社及び当社の関連会社は、ギフトカードの紛失・盗難等について一切責任を負いません。

ギフトカードに関するお問合せは、カスタマーサービス(東京都目黒区下目黒1-8-1, https://amazon.co.jp/contact-us) までお願いします。詳細は、細則(www.amazon.co.jp/giftcard/tc) をご覧下さい。

