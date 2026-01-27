【ホテルグランヴィア岡山】おかやまインクルーシブフェスティバル2026　1階ロビーにてアート作品を展示

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

ホテルグランヴィア岡山（岡山市北区駅元町1-5、総支配人：卜部 基宏）は、2026年2月1日（日）から15日（日）までの期間、「蜂谷工業 presents おかやまインクルーシブフェスティバル2026 しあわせの魔法」（主催：おかやまインクルーシブフェスティバル実行委員会／公益財団法人岡山文化芸術創造）に参画し、1階ロビーにアート作品を展示いたします。鑑賞無料で、どなたでもご自由にご覧にいただけます。

本イベントは、「しあわせの魔法」を共通テーマとし、障害の有無に関わらず、アートを通じて多様な個性が交わる岡山市中心市街地一帯に展開されるイベントです。16都府県から集まったアート163点や、台湾から集まったアート作品が「街なかアートギャラリー」として一斉に展示されます。

当ホテルは展示会場の1つとして、ロビー柱の照明下にアート作品5点を展示いたします。なお、特設サイトより展示作品のレプリカが購入でき、その販売収益の7割は作者本人へ還元されることで、継続的活動を支援する仕組みとなっております。

また、当ホテルを含む市内14会場では、デジタルスタンプラリーを実施。対象会場を巡り6つのスタンプを集めると必ず賞品がもらえる企画で、アート鑑賞とともに市内回遊や観光をお楽しみいただけます。

詳細を見る :https://www.granvia-oka.co.jp/event-info/34892/特設サイトはこちら :https://okayama-inclusivefes.com/

■展示概要

期間：2026年2月1日（日）～2月15日（日）

場所：ホテルグランヴィア岡山 1階ロビー

展示内容：アート作品5点、イベント案内ポスター1点

「おかやまインクルーシブフェスティバル2026」公式サイト https://okayama-inclusivefes.com/

■展示作品

・作品名「父と子犬」

アーティスト名：土肥ヨシ 所属：株式会社ありがとうファーム

・作品名「幸せな食卓」

アーティスト名：ふゆしらず 所属：就労継続支援B型事業所きらりファーム

・作品名「幸せなネコたち」

アーティスト名：宮本恵介 所属：NPO法人灯心会 スカイハート灯

・作品名「たまの贅沢」

アーティスト名：月（ルナ） 所属：株式会社オリビオ

・作品名「クレパスの絆」

アーティスト名：久保章 所属：ポレポレ

幸せな食卓／ふゆしらずクレパスの絆／久保章

■ホテルグランヴィア岡山について（https://www.granvia-oka.co.jp/(https://www.granvia-oka.co.jp/)）

ホテルグランヴィア岡山

ホテルグランヴィア岡山は、JR新幹線・在来線「岡山駅」に直結、またバスターミナルも隣接し中国四国エリアの表玄関として、ご宿泊・お食事・宴会・会議などさまざまなシチュエーションにて、雨の日でもお客様に濡れずにお越しいただける好立地です。

多彩な客室タイプでゆったりとした空間をご提供。 特に、3名・4名のご家族やグループ向けのファミリールームがあることが 好評をいただいております。

また、ホテル内には、フランス料理・鉄板焼・日本料理のレストランなど思い思いのシチュエーションから選べるレストランがあり、 それぞれに趣向を凝らした空間でテイストフルなひと時をご堪能いただいております。11の多彩なバンケットホールでは、上質なサービス、磨きぬかれたお料理を提供し、格調高い演出でお迎えしております。

JR岡山駅直結の利便性とあわせて、岡山で一番笑顔を集める場所でありたいと考えています。

■JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは、対象施設にてご利用いただけます。詳しくは、以下のURLよりご覧ください。

■JRホテルメンバーズ： https://www.jrhotel-m.jp/app/

■WESTERポイント ： https://wester.jr-odekake.net/wester_app/

■宴会場とレストランの空き状況がWEBでご確認いただけるようになりました

・レストラン：空席状況のご確認、当日のWEB予約が可能です。

レストランの空席状況はこちらから :https://www.hotels.westjr.co.jp/restaurant-reservation/

・宴会場：ご希望日・形式・ご利用人数の入力で3カ月先までご確認いただけます。

宴会場の空室状況はこちらから :https://page.talkappi.com/page/show?id=2200000012&facility_cd=hotels-westjr-hp&lang_cd=ja&channel=wb&line_id=&refer=https%3A%2F%2Fprtimes.jp%2F&member_id=d29b115a-de3f-7e5a-2bff-c128e07a01ef

■このリリースに関するお問い合わせ先

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発 ホテルグランヴィア岡山

営業部マーケティング課

TEL：086-233-3498（直通／9:00～18:00）