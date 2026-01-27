YouTubeやTwitchで大人気のコンテンツ『ストグラ』より、「ストグラ救急隊」の女子メンバー10人によるコラボカフェが開催決定！

株式会社メディアワークス


「ストグラ救急隊」の女子メンバー10人によるコラボカフェが開催決定！開催店舗ではメンバープロデュースのオリジナルコラボメニューや新規イラストを使用したグッズの販売、パネル展示など盛りだくさんな内容でご来店をお待ちしております！ぜひこの機会にご来店いただき、「きゅうきゅうガールズ from ストグラ救急隊」コラボカフェをお楽しみください！！




「きゅうきゅうガールズ from ストグラ救急隊」× SWEETS PARADISE　コラボカフェ概要


「きゅうきゅうガールズ」メンバー
ももみ・天羽よつは・ヘスティアゴデス・葉風邪ナイ・星野ももあ・ゆたんぽ・キラメキーラ・イナイロハ・加賀イズミ・元難波芽久未



【開催期間・店舗】
■2026年2月3日（火）～3月1日（日）
東京：スイーツパラダイス上野マルイ店
大阪：CAFE STAND OSAKA SWEETS PARADISE
※2月17日（火）店休日となります。


■2026年2月5日（木）～2月23日（月・祝）
東京：スイーツパラダイス町田モディ店
広島：スイーツパラダイス広島パルコ店




※CAFE STAND OSAKAはテイクアウトカフェ店舗となり、スイーツパラダイスバイキング店舗ではございません。
※開催期間・店舗や企画内容は予告なく変更となる場合がございます。
※各店の営業時間や店休日などはHP内の店舗情報や直接店舗までお問合せください。



■特設サイト


https://www.sweets-paradise.jp/collaboration/rescuegirls_sp




■イベント内容


１.カフェ限定メニューの販売


２.オリジナルグッズの販売


３.限定配布ノベルティ




■コラボグッズ






※コラボレーショングッズはコラボメニューをご飲食して頂いたお客様のみご購入いただけます。グッズのみでのご購入はできません。予めご了承ください。
※コラボグッズの事前ご予約やお取り置きは一切承っておりません。
※コラボグッズのご購入はご入店からの制限時間内にお願いをいたしております。予めご了承ください
※一部商品は予告なく販売を終了する場合がございます。また、お品切れの場合もございます。予めご了承ください。
●コラボレーショングッズについてのお問合せは下記までお願いいたします。
customer@mediaworkskk.co.jp



【ストグラ運営】


X（旧twitter）：https://x.com/STGR_RolePlay


【小花衣ももみ】


X（旧twitter）：https://x.com/momomi_khni


【株式会社メディアワークス】


公式サイト：https://mediaworkskk.co.jp/


クリエイターズサポート： https://creators.medialinker.co.jp/


