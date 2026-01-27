【採用担当者向けセミナー】27卒 早期選考のリアルと“迷子”にならないための採用戦略

株式会社ABABA

株式会社ABABA(本社：東京都渋谷区、代表：久保駿貴・中井達也)は、2月12日(木)に新卒採用担当者・責任者を対象とした無料オンラインセミナー『27卒・早期選考のリアルと“迷子”にならないための採用戦略【ABABA 新卒トレンドREPORT】』を開催いたします。

■ セミナー開催の背景

年々加速する新卒採用の早期化。これから本格化する27卒採用もその波は避けられませんが、その背景にあるのは学生の「優秀さ」ではなく、情報過多による「不安」です。

判断軸を持てないまま動き続ける“迷子状態”の学生が増える一方で、企業側も「内定を出しても辞退される」「会っても決まらない」という状況に直面し、人事自身も“採用迷子”に陥っている実情があります。

本セミナーでは、最新の就活データに基づき、27卒採用の早期化の正体を解明。単なる「スピード」や「母集団数」の競争から脱却し、学生と企業の「マッチ度（納得感）」を可視化して意思決定の質を高めるための具体的な戦略を公開します。

■ このような方におすすめ

・自社を知らないと言われることが多い採用担当者様

・ナビサイトやエージェントに依存した採用から脱却したい方

・採用コストを抑えつつ、質の高いマッチングを実現したい採用責任者様

・「なぜ決まらないのか」を感覚ではなくデータで捉え直したい方

■ セミナー内容

第1部：数字で見る27卒採用早期化の正体 「開始時期の早期化と動機の乖離とは？」

第2部：なぜ人事まで「迷子」になるのか 「データが示す27卒採用で企業が変えるべきこと」

第3部：春からの巻き返し採用戦略 「学生を導く採用戦略に転換する方法とは」

■ 開催概要

日時： 2026年2月12日(木) 13:00～14:00

会場： オンライン（Zoom）

参加費： 無料

お申し込みURL： https://biz.ababa.co.jp/seminar/semi20260212/

■”就活の過程を評価する”新卒スカウトサービス『ABABA』

『ABABA』は最終面接まで進んだことのある就活生だけが登録できるダイレクトリクルーティングサービスです。学生はサービス登録時に最終面接まで進んだ企業の情報を提出することで、その実績を見た企業からのスカウトを受け取ることができます。

企業はこの情報から学生の適性や志向性を非常に高い精度で把握し、スカウトを送付できるため、採用活動の後半期においても企業・学生の双方にとって納得度が高いマッチングの創出を図ることができます。

就職活動の過程を評価する仕組みを作り、落ちても次に繋がる就職活動を実現することによって、社会課題とも言われる「就職活動うつ」に悩む就活生の心理的なストレスの軽減に寄与しながら、企業のブランディング保持にも貢献し、社会課題と事業課題の双方を解決します。

利用を検討される人事様はこちら :https://hr.ababa.co.jp/company?utm_source=pr&utm_medium=pr260127■株式会社ABABA会社概要

会社名：株式会社ABABA

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目19番19号 恵比寿ビジネスタワー8階

従業員数：100名(インターン・アルバイトを含む)

設立：2020年10月19日

資本金：1億円

URL：https://hr.ababa.co.jp/ababa