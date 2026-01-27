STマイクロエレクトロニクス、「Global Top Employer 2026」に選出

STマイクロエレクトロニクス- STが2年連続で「Global Top Employer」認定を獲得- 全世界で17社のみが国際認定を取得- STは41ヵ国においてTop Employerとして認定

多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス（NYSE：STM、以下ST）は、Top Employers Institute(https://go.top-employers.com/l/463762/2025-12-01/6k4gyl)により「Global Top Employer 2026」に選出されたことを発表しました。STは、この権威ある認定を2年連続で獲得しました。

STは、41ヵ国に広がるグループ会社を含む優れた人事方針と実践が評価され、Top Employers Instituteが認定したわずか17社のGlobal Top Employerの1社となりました。Top Employers Instituteは、人事に関する認定やベンチマーキング、アドバイザリーの世界的権威であり、131の国と地域で活動しています。本プログラムは、大規模調査「HR Best Practices Survey」の結果に基づいて組織を認定するものです。この調査は、人材戦略や職場環境、採用、人材育成、多様性、公平性と包摂性、ウェルビーイングを含む6つの人事領域を対象としており、調査後には企業ごと、国ごとに厳格な検証と監査が実施されます。強力なリーダーシップの連携と、データに基づく洞察力、実証済みのベスト・プラクティスを結集して、業績改善や従業員の意欲向上など、日々企業成長を推進するSTの活動が、本認定の獲得につながりました。

STの人事・CSR（企業の社会的責任） 社長であるRajita D’Souzaは、次のようにコメントしています。「Top Employerは1年ごとに認定されます。2年連続でのグローバル認定獲得には、クラス最高の人事の実践に全力で取り組む当社の姿勢が表れています。外的要因による重大な課題を抱えたこの時期に、本認定で前年を上回るスコアを獲得したことで、STの人事戦略の強みと、魅力的で働きがいのある職場環境を全世界に提供するという強い決意が明確に示されました。」

Top Employers Instituteの最高経営責任者（CEO）であるAdrian Seligman氏は、次のようにコメントしています。「Global Top Employer 2026の認定は、各国において卓越した取り組みを実施し、さらに地域と世界規模で持続的な人事活動を実践している組織の極めて大きな成果を示すものです。STは人材戦略をグローバルに整合を取りつつ、認定を受けたすべての市場で、従業員に対して有意義かつ地域に根差した体験を提供するという得がたい能力を示してきました。これは、強固な事業と人材流動性、困難な状況への適応力が高い人材の構築を実現する組織であることの裏付けです。本認定によりSTは、国際的な人材戦略のあり方を示す企業の1社となります。当機関は、世界の人事コミュニティの発展を牽引する認定企業と協力を続けられることを非常に嬉しく思います。」

グローバル認定は、Top Employers Instituteによる最高水準の評価です。認定を受けた組織は、世界的な比較基準に基づく知見やデータに基づく推奨事項、専門家による検証、定評あるベスト・プラクティスを利用して、自社の人材戦略を強化できます。また、企業ブランド力の向上、戦略的目標の明確化、意思決定の改善に加えて、経営層や取締役会、人材市場に対して人材施策の成果を示す能力が向上するという利点もあります。さらに、Top Employer認定企業のグローバル・コミュニティとの交流機会も得られます。

Top Employers Instituteについて

Top Employers Instituteは、人事活動における卓越した取り組みを評価する世界的な認定機関です。豊かな職場環境を実現するこれらの取り組みの促進に努めています。Top Employers Programmeに参加して高評価を得た企業は、「選ばれた企業」として認定されます。同プログラムは、HR Best Practices Surveyに参加した組織をその結果に基づいて認定します。6つの人事領域を対象としており、これらは人材戦略、職場環境、採用、人材育成、ダイバーシティとインクルージョン、ウェルビーイングなど20の項目で構成されています。2025年には131の国/地域において約2,500の組織を認定しました。Top Employerに認定されたこれらの企業は、全世界で1,400万人を超える従業員の生活に好ましい影響を与えています。

STマイクロエレクトロニクスについて

STは、約50,000名の従業員を擁し、包括的なサプライ・チェーンと最先端の製造設備を有する世界的な総合半導体メーカーです。約20万社を超えるお客様や数千社のパートナー企業と協力しながら、お客様のビジネス創出や持続可能な社会をサポートする半導体ソリューションの開発ならびにエコシステムの構築に取り組んでいます。STのテクノロジーは、スマート・モビリティ、電力エネルギー管理の効率化、クラウド接続型自律デバイスの普及を可能にします。STは、すべての直接・間接排出（スコープ1および2）、ならびに製品輸送、従業員の出張・通勤による排出（スコープ3の注力分野）におけるカーボンニュートラル達成に向けた取り組みを進めており、2027年末までに再生可能エネルギーの使用率を100％にする計画です。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト（http://www.st.com(https://www.st.com/content/st_com/ja.html)）をご覧ください。

